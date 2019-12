به گزارش روز دوشنبه روزنامه اروپایی «نیو یوروپ» (New Europe )، این وب سایت تحت عنوان «بیوتی آو لایف» (The Beauty of Life) که شاخه ای از ناشر خبری جنجال برانگیز «اپک تایمز» (The Epoch Times) است که براساس ادعای فیس بوک ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار برای مدیریت آگهی ها از طریق حساب های کاربری جعلی هزینه می کند.

فیس بوک با صدور بیانیه ای اعلام کرد که این حساب های کاربری با استفاده از هوش مصنوعی ایجاد شده و ویتنامی هایی که خود را آمریکایی جا زده اند،آن را می گردانند.

این شبکه از حساب های کاربری جعلی شامل ۸۹ صفحه، ۱۵۶ گروه و ۷۲ حساب اینستاگرامی است که بیش از ۵۵ میلیون دنبال کننده دارد.

حساب های کاربری مزبور پیام هایی در حمایت از ترامپ و مخالفت با استیضاح وی را رواج می دادند.۹۱۰۹

اخبار مربوط به استیضاح ترامپ به رغم تعطیلات سال نوی کنگره، همچنان داغ است و در صدر گزارش های آمریکا قرار دارد.

دموکرات‌های سنا درپی آنند که سنای تحت کنترل جمهوریخواهان را تحت فشار قرار دهند و پای شهود جدید را به محکمه ترامپ باز کنند؛ اما جمهوریخواهان با این اقدام مخالف بوده و آن را نشان‌دهنده طرح ضعیف استیضاح و دستان خالی مخالفان ترامپ می‌دانند.

دموکرات‌ها می خواهند تا برخی از مشاوران ارشد ترامپ را وادار به شهادت در سنا کنند، اما «میچ مک کانل» رئیس اکثریت جمهوریخواه سنا با این امر مخالفت کرده است و تمایلی به حضور شهود جدید ندارد. کاخ سفید نیز به دنبال آن است که با توجه به اکثریت ۵۳ نفره جمهوریخواهان در سنا، محاکمه هر چه زودتر به رای گذاشته شده و سایه آن از سر ترامپ کم شود.

آنچه روند تحقیقات در مورد استیضاح ترامپ را کلید زد، افشای تماس تلفنی وی با «ولودیمیر زلنسکی» رییس جمهوری اوکراین بود. ترامپ در این مکالمه از همتای اوکراینی خود خواست درمورد فعالیت های مالی جو بایدن و پسرش هانتر تحقیق کند. ترامپ پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار کمک نظامی به اوکراین را به این تحقیقات منوط کرد.

با افشای محتوای مکالمه تلفنی ترامپ و زلنسکی، نانسی پلوسی رییس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا که در مقابل درخواست‌ها برای آغاز فرآیند استیضاح مقاومت کرده بود، به طور رسمی خواستار شروع تحقیقات مربوط به استیضاح ترامپ شد.