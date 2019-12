در پی فراخوان مسابقه راپمی، بیش از ۷۰ اثر از سطح کشور به سازمان محیط زیست ارسال شد که بعد از بررسی ۶ اثر رتبه اول تا سوم را کسب کردند.

کنوانسیون راپمی دو سال یکبار این مسابقه را در قالب گزارش، مقاله، مقدمه، یادداشت و مستند برگزار می‌کند که در این دوره خبرگزاری مهر استان بوشهر و ایسنا هرمزگان رتبه اول، خبرگزاری مانا و ایسنا بوشهر رتبه دوم و خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا ) تهران و ایسنا خوزستان رتبه سوم را کسب کردند.

منطقه دریایی راپمی (خلیج فارس و دریای عمان) یکی از مهمترین مناطق راهبردی جهان به شمار می‌آید و حفاظت از این اکوسیستم دریایی حساس در برابر آلودگی‌ها به ویژه فعالیت‌های نفتی، توسعه برنامه‌های اکتشاف و استخراج نفت و تردد نفتکش‌ها از اهمیت زیادی برای کشورهای منطقه و جهان برخوردار است.

در این راستا با تشکیل اجلاس حقوقی کشورهای منطقه (نایروبی- نوامبر ۱۹۷۶)، اجلاس کارشناسان سازمان‌های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد (کویت- دسامبر۱۹۷۶)، اجلاس فنی- حقوقی کشورهای منطقه و سازمان‌های تخصصی ملل متحد (بحرین-ژانویه ۱۹۷۷)منجر به برگزاری کنفرانس نمایندگان تام الاختیار کشورهای منطقه شد.

با توافق همه کشوهای عضو و به منظور اجرای مفاد کنوانسیون یاد شده سازمان منطقه‌ای حفاظت از محیط زیست دریایی - راپمی ( Regional Organization for the Protection of the Marine Environment (ROPME) تاسیس شد که محل آن در کویت است.