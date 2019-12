سیزدهمین و جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت به دبیری محمد حمیدی‌مقدم در پردیس سینمایی چارسو و موزه سینما برگزار شد. این جشنواره در بخش مسابقه ملی شامل ۶۲ فیلم بود؛ از این تعداد ۲۷ فیلم به گونه مستند کوتاه، ۱۵ فیلم به گونه مستند نیمه‌بلند و ۲۰ فیلم به گونه مستند بلند اختصاص داشت که کامران شیردل، یونس شکرخواه، سیف‌الله صمدیان، پیروز کلانتری، حبیب احمدزاده، محمدحسین مهدویان و مونا زندی داوری برای انتخاب برترین مستندها را در این بخش به عهده داشتند.

همچنین در بخش مسابقه بین‌الملل امسال که حدود شش هزار فیلم از بیش از ۱۰۰ کشور جهان متقاضی شرکت در آن بوده اند، ۵۴ فیلم در ۷ بخش مسابقه و غیررقابتی پذیرفته شدند. زلاتینکا روسوا، کارول پیشاروک و مهرداد اسکویی داوران این بخش بودند. در بخش مسابقه بین‌الملل به تفکیک ۸ مستند کوتاه، ۸ مستند نیمه‌بلند و ۸ مستند بلند نمایش دارشتند که منگ شیه، رائد فریدزاده و وتون نورکلاری داور بخش کوتاه و نیمه‌بلند بودند. همچنین نمایش‌های ویژه ۸ فیلم و پرتره شامل ۸ فیلم بود.

جایزه شهید آوینی ویژه‌ نمایش و تقدیر از فیلم‌های مستند منتخب حوزه‌ انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت در منطقه نیز برای ششمین سال متوالی، به عنوان بخش‌ ویژه‌ جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت برگزار می‌شود و امسال ۲۹ فیلم در آن شرکت دارند و داوری این بخش به عهده محمدمهدی طباطبایی نژاد، مسعود فراستی و مهدی قربان‌پور بود.

سیزدهمین جشنواره مستند ایران (سینماحقیقت) با معرفی برگزیدگان در بخش‌های مختلف شامگاه دوشنبه ۲۵ آذرماه در تالار وحدت به کار خود پایان داد: معرفی برگزیدگان سینماحقیقت با رکوردداری جایی برای فرشته‌ها نیست.

درخشش سینمای ایران در جهان

* فیلم سینمایی دیاپازون به کارگردانی حامد تهرانی و نویسندگی حسین تهرانی و تهیه‌کنندگی علیرضا شجاع‌نوری در ادامه حضور جهانی خود، در بخش بین‌الملل جشنواره فیلم‌های مستقل کلکته در کشور هندوستان حضور خواهد داشت و از ۵ تا ۱۱ ژانویه با دیگر آثار حاضر در این رویداد به رقابت خواهد پرداخت.

* با استقبال اهالی شهر ویتره و منطقه بروتاین فرانسه با حضور شهردار ویتره، ۲۲ آذرماه فستیوال فیلم‌های ایرانی در این شهر با نمایش فیلم رقص خاک افتتاح شد.

مراسم اختتامیه اولین دوره فستیوال فیلم های ایرانی در ویتره ۲۴ آذرماه (دسامبر ۲۰۱۹) با حضور اهالی شهر ویتره و منطقه بروتاین، شهردار ویتره، نماینده مجلس ملی فرانسه در استان بروتاین، رئیس خانه فرهنگ‌های جهان و نیز کارگردانان مدعو ایرانی برگزار شد.

در این مراسم جایزه اول به فیلم یه وا اثر آناهید آباد و جایزه دوم و سوم به صورت مشترک به فیلم های خانه‌ای در خیابان ۴۱ و ویلایی ها تعلق گرفت.

* فیلم سینمایی سرخ پوست ساخته‌ نیما جاویدی و به تهیه‌کنندگی مجید مطلبی روزهای آخر پاییز و در ادامه‌ حضور بین المللی خود در سه فستیوال کرالای هند، چنای هند و هاینان آیلند چین حضور خواهد داشت.

* فیلم سینمایی بی‌وزنی به کارگردانی مهدی فردقادری و تهیه‌کنندگی مرتضی شایسته در جدیدترین حضور بین‌المللی خود به بخش مسابقه دوازدهمین جشنواره فیلم منار بلغارستان راه یافت.

* فیلم سینمایی شبی که ماه کامل شد در دومین حضور بین‌المللی خود در جشنواره فیلم‌های سیاسی کاراسون در فرانسه درخشید و توانست در رقابت با فیلم‌های بلند داستانی این جشنواره، سه جایزه مهم را دریافت کند.

* انیمیشن کوتاه منو ببین پس از حضور در جشنواره ­های بین­‌المللی آکسفور آمریکا، اندیکپ فرانسه، جشنواره Short to The Point رومانی، جشنواره فیلم کوتاه مسکو و کینو لیک‌بز سن‌پترزبورگ از میان بالغ بر ۱۰۰۰ فیلم برای حضور در شانزدهمین دوره جشنواره بین ­المللی فیلم کوتاه و انیمیشن کینو فیلم منچستر برگزیده شد.

* الناز شاکردوست در رقابت با پنه لوپه کروز، کایرا نایتلی و ساندرین بونر که از بازیگران سرشناس سینمای جهان هستند؛ توانست عنوان بهترین بازیگر را برای بازی در فیلم شبی که ماه کامل شد از جشنواره فیلم‌های سیاسی کارکاسون در فرانسه دریافت کند.

*‌ پنجمین دوره‌ جشنواره‌ کودک و نوجوان (SIFFCY) با کسب چند جایزه برای فیلم‌های ایرانی در کشور هندوستان برپا شد. ایران با یک فیلم سینمایی بلند و چهار فیلم کوتاه که سه فیلم از آنها پویانمایی بودند، در این دوره از جشنواره شرکت داشت و از این میان فیلم سینمایی «اینجا روستای من» به کارگردانی عباس آرام توانست بیش‌ترین تعداد جوایز را از آن خود کند.

تازه های تالیف و ترجمه در بازار نشر

* مجموعه‌ای شامل چهار عنوان از کتاب‌های جانی رداری نویسنده ایتالیایی که در سال ۱۹۷۰ برنده جایزه هانس کریستین اندرسن به مدیریت غلامرضا امامی مترجم پیشکسوت کشور ترجمه و راهی بازار کتاب شد.

* فروشگاه ساحره،‌ یاس در دیار دروغگویان!،‌ یکی بود که خودش نبود و روزی که در میلان از آسمان کلاه می‌بارید و چند داستان دیگر از تازه ترین داستان های ترجمه شده در حوزه کودک و نوجوان است که به تازگی توسط نشر هوپا روانه بازار شده اند.

* قصه‌ یک سال مزخرف عنوان کتابی است که در سال ۲۰۱۹ مهم‌ترین جایزه‌ شورای ادبیات کودک کانادا را برد، داستانی در قالب شعر آزاد که به غفلت، خیانت، بخشش و دوستی می‌پردازد. قصه‌ یک سال مزخرف نوشته هتر اسمیت است که با ترجمه کیوان عبیدی آشتیانی منتشر شده است.

*‌مجموعه پنج جلدی حکایت‌های کمال شامل داستان‌های کوتاه فارسی نوشته محمد میرکیانی توسط انتشارات به‌نشر به دست کودکان و نوجوانان ایران زمین رسید.

*‌ دختری که زنده ماند اثر «کریستورفر گریسون»، نویسنده و هنرمند آمریکایی در سبک تریلر جنایی معمایی و روانشناختی به بازار نشر رسید.

*‌ کتاب تاثیر اندیشه‌های امام خمینی (ره) بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از سوی موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی روانه بازار نشر شد.

* کتاب نشر کتاب و تمدن نوشته عبدالحسین آذرنگ در مورد پیدایش نشر جدید در عصر نوزایی در قرن پانزدهم میلادی توسط موسسه خانه کتاب منتشر شد.

*‌ خداحافظ سالار شرح زندگی و خاطرات سردار شهید مدافع حرم «حاج حسین همدانی» به زبان عربی ترجمه شد. این کتاب شرح زندگی و خاطرات سردار شهید مدافع حرم حاج حسین همدانی به روایت همسرش فاطمه چراغ نوروزی است و به قلم حمید حسام نگارش شده است.

اخبار هنری و فرهنگی جهان

*‌ فهرست نامزدهای جایزه گلدن گلوب ۲۰۲۰ در حالی منتشر شد که حذف حریفان رنگین‌پوست و مونث از آن، صدای اعتراض بسیاری را درآورد.

اسامی نامزدهای مجموعه تلویزیونی کمدی - درام خانم میزل شگفت آور (The Marvelous Mrs. Maisel) و سریال دارک کمدی (کمدی سیاه و تلخ) بری (Barry) در فهرست دیده می شد، اما سریال های مهمی چون وقتی ما را می‌بینند (When They See Us) به کارگردانی آوا دوورنی (Ava DuVernay) و سرخوشی (Euphoria) به کارگردانی دافنا لووین (Dafna Levin) به رغم موفقیت در تلویزیون، اقبالی در گلدن گلوب ۲۰۲۰ به دست نیاورد.

*‌ نقاشی گوستاو کلیمت نقاش نمادگرای اتریشی که حدود ۲۳ سال پیش ربوده شد، روی دیوار نگارخانه‌ای که از آن به سرقت رفت، پیدا شد.

این نقاشی تحت عنوان پرتره یک بانو اثری هنری است که در سال ۱۹۷۷ از نگارخانه هنر مدرن پیاچنزا در شمال ایتالیا ربوده شد و حدود ۵۰ میلیون پوند ارزش گذاری شده است.

*‌ موزه‌های بلژیک برای بازپس دادن آثار هنری غارت‌شده به کشورهای مبدا تحت فشار قرار گرفته‌اند، به طوری که نیوزیلند و کنگو از بروکسل خواسته‌اند آثار هنری و فرهنگی این دو کشور را بازگرداند.

نیوزیلند خواستار تحویل گرفتن بقایای قوم مائوری از بلژیک است و کنگو نیز آثار غارت شده در جریان حکومت استعماری بلژیک را می‌خواهد.

* قسمت دوم جومانجی، در هفته نخست نمایش، انیمیشن یخ‌زده را کنار زد و در جایگاه نخست نشست.

* وزیر فرهنگ فرانسه درجریان سفر اخیر خود به کشور آفریقایی بنین اعلام کرد که پاریس آثار هنری غارت‌شده از بنین در دوره استعماری را از ابتدای سال ۲۰۲۱ بازمی‌گرداند.

نگاهی به دیگر رویدادهای فرهنگی هفته

*‌ سفر ششم فستیوال آینه‌دار بعد از عبور از مسیر موسیقی اقوام مناطق الموت، طالقان، تهران قدیم، کومش (از نیشابور تا ری)، ترکمن صحرا، شمال خراسان و جنوب البرز در تالار وحدت تهران به ایستگاه پایانی خود رسید.

ششمین فستیوال موسیقی نواحی آیینه دار شامگاه گذشته آخرین شب خود را پشت سر گذاشت تا پس از برگزاری موفق شش دوره از این فستیوال و ضبط و ثبت هنرنمایی هنرمندان چیره دست و اصیل موسیقی نواحی خود را برای برگزاری هفتیمن دوره آماده کند.

ششمین جشنواره آینه‌دار از ۲۰ تا ۲۲ آذرماه در تالار رودکی برگزار و آیین پایانی این رویداد ۲۳ آذرماه در تالار وحدت برگزار گردید.

*‌ هنرمندان در شب بزرگداشت زنده‌یاد نصرت‌الله کریمی در پانصد و پنجاه و پنجمین برنامه از شب‌های بخارا، از این هنرمند و بازیگر پیشکسوت سینما ایران گفتند.

نصرت الله کریمی بازیگر و کارگردان پیشکسوت سینما و تلویزیون ۱۲ آذرماه در سن ۹۵ سالگی بر اثر کهولت سن در منزل شخصی خود دار فانی را وداع گفت و در قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.

* ششمین دوسالانه گرافیک سرو نقره‌ای با نمایش آثار حدود ۳۰۰ هنرمند طراح گرافیک در خانه هنرمندان ایران افتتاح شد.

*‌ دوازدهمین دوره جایزه جلال آل احمد، عصر روز شنبه، بیست و سوم آذر ماه ۱۳۹۸، با معرفی برگزیدگان در چهار بخش، به کار خود پایان داد. در بخش داستان بلند و رمان جایزه ویژه به کتاب وضعیت بی‌عاری به قلم حامد جلالی از انتشارات شهرستان ادب، تعلق گرفت.

* فراخوان چهارمین جشنواره فجر صنایع‌دستی و هنرهای سنتی که از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با مشارکت انجمن هنرمندان سفالگر (بخش ویژه) برگزار می‌شود، منتشر شد.

* فیلم‌های کوتاه داستانی، پویانمایی، تیزر و نماهنگ راه یافته به بخش مسابقه دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم های ورزشی ایران معرفی شدند.

* شانزدهمین جشنواره نقد کتاب با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد

*‌ مرحله نهایی بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه‌گویی با حضور برگزیده‌های منطقه‌ای و بخش ۹۰ ثانیه‌ای این رویداد از سه شنبه، ۲۶ آذر در محل کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان آغاز شد.

* برگزیدگان جشنواره صفحه خیال؛ دومین جشنواره کتاب در فضای مجازی، عصر یک‌شنبه ۲۴ آذرماه در سالن شهید چمران دانشگاه تربیت مدرس، معرفی و تجلیل شدند.