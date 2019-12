آلبوم موسیقی نجومی با عنوان «جاذبه» برای اولین بار در کشور ساخته شد

بیژن نوروز در گفت و گو با خبرنگار گروه علمی ایرنا با اشاره به این که سبک موسیقی آن‌ها در دنیا با عنوان موسیقی الکترونیک و با تلفیق موسیقی نوین New-age music شناخته می‌شود، گفت: ما در موسیقی دقیقا روی مسائل علمی تمرکز داریم. دغدغه‌مان ساخت موزیک‌هایی برای بخش ترویج علم است تا علاقه‌مندان این حوزه از طریق موسیقی با پدیده‌های نجومی آشنا شوند.

وی اشاره کرد: در دنیا برای یکسری از فیلم‌ها، پدیده‌ها و مستندها موسیقی با محتوای نجوم ساخته می‌شود اما این کار به شکل متمرکز پیش نمی‌رود. هدف ما این است که صرفا موسیقی نجومی بسازیم. برای این کار شاخص‌هایی در نظر داشتیم که باید به آن‌ها جامه عمل می پوشاندیم اما در ابتدا هیچ شرکت موسیقی در ایران حاضر به همکاری با ما نبود.

او اظهار داشت: بزرگ‌ترین مشکل اخذ مجوز و طی کردن فرایندهای قانونی بود. برای این کار شرکتی را به ثبت رساندیم و مراحل تهیه آلبوم را آغاز کردیم. از نظر حقوقی نیاز بود حق کپی‌رایت آن را محفوظ نگهداریم. آلبوم موسیقی را در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واحد اثر ادبی و هنری ثبت کردیم تا بتوانیم خارج از ایران هم فعالیت داشته باشیم، چون این نوع موسیقی علاقه‌مندان بین‌المللی زیادی دارد. آهنگسازی که قصد دارد در حوزه موسیقی نجوم کار کند، نیازمند اطلاعات در این زمینه است. بیژن نوروز در این باره می‌گوید: زمانی که هانس زیمر برای فیلم میان ستاره‌ای موسیقی می‌ساخت، متخصصان حوزه‌های مختلف کنار او حضور داشتند و از فیزیکدانی که توضیح می‌دهد مفهوم سیاه چاله چیست و در ساخت موسیقی باید چطور آن را به مخاطب انتقال داد تا روانشناسانی که از نظر احساس، رنگ و فرکانس مسائل کارشناسی مطرح می‌کنند. آهنگساز باید این فرآیند را طی کند تا یک موسیقی خوب در حوزه نجوم بسازد. آن‌ها سعی کردند در کار خودشان نیز این استاندارها را رعایت کنند. تحصیلات من در حوزه فیزیک، مهندسی صدا و موسیقی است. علاوه بر این از دوستان دیگر نیز کمک گرفتم. آلبوم موسیقی G.R.A.V.I.T.Y. جاذبه همراه با فیلم منتشر شده است، فیلم هایی که برخی از آن‌ها از قبل تولید و برخی نیز توسط این گروه ساخته شدند. برای تهیه این آلبوم راش‌های مربوط به اتفاقات مهم حوزه نجوم را از لابراتوارهای فضایی سایر کشورها تهیه کردیم. دوستان فیزیکدانی در دنیا دارم که برای جمع آوری فیلم‌ها با من همکاری کردند. کافی بود پروژه طراحی کنم و به آن‌ها موضوع بدهم تا برایم فیلم‌های مختلف ارسال کنند.

او در توضیح این که چرا آلبوم‌شان علمی است، گفت: موسیقی‌های آلبوم جاذبه علاوه بر این که طی فرآیند علمی ساخته می‌شوند، زمان ضبط استودیویی با رعایت موارد علمی، فنی و مهندسی به مرحله تولید می‌رسند. خیلی‌ها برای ساخت این نوع موسیقی پیش قدم نمی‌شوند و معمولا سعی می‌کنند این کار را به گروه‌های موسیقی ارکسترال و سیمفونی‌ها بسپارند. این دلیلی است که اگر سیمفونی را از آن‌ها بگیریم، هیچ‌‍کدام ماهیت خاصی ندارند. بزرگ ترین دغدغه این بود که انحصار را از میان برداریم. خواستیم بگوییم در کنار سیمفونی، باید با استفاده از یکسری سازهای الکترونیکی، فضایی که می‌خواهیم را تولید کنیم.

این آهنگساز اظهار داشت: نوع موسیقی که ما می‌سازیم، مفهومی است و هدف این است که مخاطب با شنیدن آن وادار به تفکر عمیق شود. دراین نوع موسیقی تفکر است که بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد.

او در خصوص آلبوم جاذبه که پنج قطعه دارد، گفت: قطعه اول Life of The Sun زندگی خورشید است. در این قطعه از صدای آقای استیون ویلیام هاوکینگ استفاده کردیم. در زمان حیات ایشان ایمیلی ارسال کردیم و اجازه استفاده از صدای او را گرفتیم اما متاسفانه قبل از انتشار این قطعه ایشان درگذشتند. در این قطعه به مخاطب می‌گوید که خورشید چقدر دیگر عمر می‌کند و تا چه زمانی این نور خورشید را داریم. فیلم مربوط به این قطعه را از فیلم‌های ناسا استفاده کردیم. قطعه بعدی The Light of the Earth روشنایی زمین است که در اصل آلودگی‌های نوری شهرها را از بیرون کره زمین نشان می‌دهیم در حالی که این آلودگی همیشه از داخل کره زمین نشان داده شده است. فیلمی در آن استفاده شده که متعلق به ایستگاه فضایی است. قطعه سوم The Voice of our Earth صدای زمین ما است که ۱۵ دقیقه فیلم دارد. این قطعه با پرتاب شاتل از ایستگاه زمینی و با صدای پیچ‌های بی سیم افراد معروف آغاز می‌شود. با صدای آمسترانگ شروع می‌شود که درباره پدیده‌های زمینی توضیح و آن‌ها را نشان می‌دهد. تولید این فیلم‌ها کار ساده‌ای بود اما دریافت مجوز کار سختی بود. باید توضیح می‌دادیم که چطور موسیقی روی فیلم می‌آید. معمولا کارشناسان طیف زیاد موسیقی و سبک‌های مختلف موسیقی را نمی‌شناسند و نمی‌دانند موسیقی نجومی چطور عمل می‌کند. قطعه چهارم Northern Aurora شفق‌های شمالی بالای اسکاندیناوی است. پدیده شفقی که در بالای کشور ایرلند اتفاق می‌افتد بسیار متفاوت است. راش‌های فیلم مربوط به داخل کره زمین را از فیلم برداران و عکاسان، همچنین فیلم‌های بیرون کره زمین را از طریق ماهواره‌ها تهیه کرده‌ایم. قطعه آخر این آلبوم موسیقی مربوط به انفجارهای هسته‌ای است. کل راش‌های فیلم را از تمام انفجارهای هسته‌ای جمع‌آوری کردیم. این تنها تِرَکی بود که درباره نجوم نبود و قصد داشتیم هم جوشی هسته‌ای را نیز به تصویر بکشیم.

او در خصوص رونمایی آلبوم خود افزود: برای ما خیلی مهم بود که آلبوم را در یک فضای جذاب مرتبط با نجوم رونمایی کنیم. پلانتاریوم یا آسمان نما گنبد مینا انتخاب ما برای رونمایی از آلبوم بود که با رایزنی‌های بسیار زیاد انجام شد و در نهایت اتفاق خوبی را رقم زد.

بیژن نوروز در پایان خاطرنشان کرد: کلیه محصولات موسیقی ما دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شماره واسپاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، شماره ثبت اثر ادبی و هنری، شماره جهانی قلم کالای تجاری، شماره کد ملی کالا و همچنین شماره کد رمز استاندارد بین‌المللی ضبط ها است.