دکتر علیرضا خاوندی روز پنجشنبه در گفت و گو ایرنا افزود: این ۲ کارگاه علمی بین‌المللی با موضوع « صرفه جویی و بازیابی انرژی حرارتی و نقش مواد نانوالکترونیکی» و « چاپ سه بعدی بیومواد نانویی» روز یکشنبه ۲۴ آذرماه جاری ساعت ۱۰ صبح در سالن شهید علیمحمدی ساختمان سبز پژوهشگاه مواد و انرژی برگزار می‌شود.

کارگاه صرفه‌جویی و بازیابی انرژی حرارتی و نقش مواد نانوالکترونیکی (Thermal Energy Conservation and Recovery/The Role of Nanoelectronic Materials) توسط پروفسور داریوش وشایی استاد تمام دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح و کارگاه "چاپ سه بعدی بیومواد نانویی" Topics on ۳D-Printing of Bio/Nano Materials)) توسط دکتر لعبت طیبی دانشیار دانشگاه مارکوئت ساعت ۱۱ تا ۱۲ صبح برگزار می‌شود.

در پایان این کارگاه‌ها، به شرکت کنندگان گواهی حضور اعطا خواهد شد.

محققان پژوهشگاه مواد و انرژی ایران تاکنون اختراعات زیادی در سطح جهانی ، منطقه و کشور به ثبت رسانده که بخشی از این دستاوردها تجاری سازی شده است.

آبگرمکن خورشیدی و آب شیرین کن نمونه هایی از اختراعات محققان این پژوهشگاه است.

پژوهشگاه مواد و انرژی وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری در مشکین دشت فردیس استان البرز مسقر است.