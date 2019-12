اسامی نامزدهای مجموعه تلویزیونی کمدی - درام خانم میزل شگفت آور (The Marvelous Mrs. Maisel) و سریال دارک کمدی (کمدی سیاه و تلخ) بری (Barry) در فهرست دیده می شد، اما سریال های مهمی چون وقتی ما را می‌بینند (When They See Us) به کارگردانی آوا دوورنی (Ava DuVernay) و سرخوشی (Euphoria) به کارگردانی دافنا لووین (Dafna Levin) به رغم موفقیت در تلویزیون، اقبالی در گلدن گلوب ۲۰۲۰ به دست نیاورد.

همچنین علیرغم تلاش هالیوود برای فراگیر بودن و درک ماجراهای فمینیستی و رنگین پوستی، فهرست نامزدهای اعلام شده گلدن گلوب ۲۰۲۰ هیچ بازتابی از این فعالیت نشان نداد. گلدن گلوب ۲۰۲۰ مشخص کرد انجمن مطبوعات خارجی هالیوود هنوز برای به رسمیت شناختن استعداد زنان فیلم ساز، مشکل دارد. در طول تاریخ هفتاد و پنج ساله گلدن گلوب، زنان فقط هفت مرتبه برای بهترین کارگردانی نامزد شده اند.

ناتالی پورتمن مجری گلدن گلوب ۲۰۱۷ قبل از اعلام فهرست نامزدهای تمام مرد آن سال، خواستار توجه به حذف تاریخی زنان فیلم ساز در این مراسم شد. پس از آن سال، این ماجرا برای دو سال متوالی تکرار شد. انجمن مطبوعات خارجی هالیوود همچنین فهرست فیلم سازان گلدن گلوب ۲۰۲۰ را کاملا از میان مردان انتخاب کرد.

در مقام مقایسه، نامزدهای امسال جایزه اسپریت (Spirit) آمریکا، دو زن را در بخش کارگردانی در بر می گیرد. همچنین اولیویا وایلد برای فیلم بوک اسمارت نامزد جوایز فیلم مستقل گاتهام Gotham) ۲۰۱۹ آمریکا شد.

علاوه بر این، دو بخش بهترین فیلم گلدن گلوب ۲۰۲۰ شامل فیلم موزیکال یا کمدی و فیلم درام، تماما به کارگردانان مرد اختصاص یافت. انجمن مطبوعات خارجی هالیوود همزمان با هفتاد و هفتمین دوره جوایز سالانه گلدن گلوب فقط پنج زن را نامزد کرده است.

مشکل فراگیری، فقط شامل گلدن گلوب نمی شود. مراسم اسکار در طول تاریخ نود و یک سالگی، تنها شاهد نامزدی پنج زن برای بهترین کارگردانی بوده است. این امر نشان می دهد از مجموع ۳۵۵ نامزدهای کارگردانی که در طول این سال ها موفق به کسب جایزه شدند، سهم زنان فقط ۱.۴۱ درصد بوده است.

تعداد اندک نامزدهای زن در بخش کارگردانی تا حد زیادی به این واقعیت بستگی دارد که فیلم سازان زن در میان فیلم های پرفروش مهم، به تعداد کافی نماینده ندارند.

یافته های تحقیقات مرکز مطالعات زنان در فیلم و تلویزیون دانشگاه ایالتی سن دیه گو حاکی است که زنان تنها ۸ درصد از سهم کارگردانی در ۲۵۰ فیلم مهم سال ۲۰۱۸ را به خود اختصاص دادند که ۱۱ درصد کمتر از سال قبل از آن بود. درسال ۱۹۹۸، زنان ۹ درصد کارگردان ها را تشکیل می دادند و این نشان می دهد این قشر در سال های کنونی، در این زمینه پس رفت کرده اند.

اما گلدن گلوب ۲۰۲۰ برای شرکت نتفلیکس، پربار است. علاوه بر چهار نامزد این سرویس در بخش بهترین فیلم، این شرکت همچنین ۳۰ نامزد بخش فیلم و تلویزیون را قاپید. در کمتر از یک دهه، نتفلیکس بر صنعتی تسلط می یابد که زمانی آن را تمسخر می کرد.

مراسم اعطای جوایز هفتاد و هفتمین دورهگلدن گلوب ۵ ژانویه ۲۰۲۰ (بامداد دوشنبه ۱۶ دی به‌ وقت ایران) در هتل بورلی هیلتون در بورلی هیلز، کالیفرنیا برگزار می‌شود.

جایزه گلدن گلوب به معنای گوی طلایی، نام مجموعه جوایزی است که هر ساله در آمریکا توسط ۹۳ عضو انجمن مطبوعات خارجی هالیوود به بهترین تولیدات سینمایی و تلویزیونی، هم داخلی و هم خارج اهدا می شود. این جایزه نخستین بار در سال ۱۹۴۴ به فیلم های تولیدی و محصولات تلویزیونی تعلق گرفت. بخش بهترین فیلم، یکی از مهمترین بخش های رقابتی فیلم سازان گلدن گلوب است. همچنین جایزه یک عمر فعالیت هنری، از مهمترین جوایز گلدن گلوب به شمار می رود که هر سال به یکی از بزرگان عرصه سینما و تلویزیون آمریکا داده می شود.