معرفی نامزدهای گلدن گلوب ۲۰۲۰؛ پیشتازی داستانِ ازدواج

به گزارش سی ان ان، شبکه پخش تنفلیکس، با پخش داستانِ ازدواج و ایرلندی، که با استقبال مخاطبان روبه‌رو شد، به ترتیب با ۶ و ۵ عنوان نامزدی، ممکن است بیش از ده جایزه از گلدن گلوب ۲۰۲۰ را دریافت کند.

در بخش تلویزیونی، سریال چرنوبیل، تاج و باورنکردنی، با چهار نامزد، بیشترین احتمال دریافت جایزه را دارند.

نامزدهای گلدن گلوب ۲۰۲۰ از این قرار هستند:

نامزدهای بخش سینمایی جوایز گلدن گلوب

بهترین فیلم موزیکال یا کمدی

روزی روزگاری در هالیوود (Once Upon a Time in Hollywood)

جوجو خرگوش (Jojo Rabbit)

چاقوها بیرون (Knives Out)

راکت‌من (Rocketman)

اسم من دولمایت است (Dolemite Is My Name)

بهترین فیلم درام

ایرلندی (The Irishman)

داستان ازدواج (Marriage Story)

۱۹۱۷

جوکر (Joker)

دو پاپ (The Two Popes)

بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان

خداحافظی (The Farewell)

انگل (Parasite)

رنج و افتخار (Pain and Glory)

بینوایان ('Les Miserables)

پرتره یک بانو در آتش (Portrait of a Lady on Fire)

بهترین فیلمنامه

نواح بامبک، داستان ازدواج (Marriage Story)

بونگ جون هو و هان جین وون، انگل (Parasite)

آنتونی مک کارتن، دو پاپ (The Two Popes)

کوئنتین تارانتینو، روزی روزگاری در هالیوود (Once Upon a Time in Hollywood)

استیون زیلیان، ایرلندی (The Irishman)

بهترین فیلم انیمیشن

یخ‌زده ۲ (Frozen ۲)

چگونه اژدهای خود را تربیت کنید: دنیای پنهان (How to Train Your Dragon: The Hidden World)

حلقه گمشده (Missing Link)

داستان اسباب‌بازی ۴ (Toy Story ۴)

شیرشاه (Lion King)

بهترین ترانه

ارواح زیبا (Beautiful Ghosts)، از فیلم گربه‌ها (Cats)

دوباره خودم را دوست خواهم داشت (I’m Gonna Love Me Again)، از فیلم راکت‌من (Rocketman)

درون ناشناخته (Into the Unknown)، از فیلم یخ‌زده ۲ (Frozen ۲)

روح (Spirit)، از فیلم شیرشاه (The Lion King)

به پا خیز (Stand Up)، از فیلم هریت (Harriet)

بهترین بازیگر مرد مکمل

تام هنکس، یک روز زیبا در محله (A Beautiful Day in the Neighborhood)

آنتونی هاپکینز، دو پاپ (The Two Popes)

آل پاچینو، ایرلندی (The Irishman)

جو پشی، ایرلندی (The Irishman)

برد پیت، روزی روزگاری در هالیوود (Once Upon a Time in Hollywood)

بهترین بازیگر زن مکمل

کتی بیتس، ریچارد جول (Richard Jewell)

آنت بنینگ، گزارش (The Report)

لورا درن، داستان ازدواج (Marriage Story)

جنیفر لوپز، شیادان (Hustlers)

مارگو روبی، خبر تکان‌دهنده (Bombshell)

بهترین بازیگر مرد فیلم موزیکال یا کمدی

دانیل کریگ، چاقوها بیرون (Knives Out)

رومن گریفین دیویس، جوجو خرگوش (Jojo Rabbit)

لئوناردو دی‌کاپریو، روزی روزگاری در هالیوود (Once Upon a Time in Hollywood)

تارون اجرتون، راکت‌من (Rocketman)

ادی مورفی، اسم من دولمایت است (Dolemite Is My Name)

بهترین بازیگر زن فیلم موزیکال یا کمدی

آکوافینا، خداحافظی (The Farewell)

آنا دی آرماس، چاقوها بیرون (Knives Out)

کیت بلانشت، کجا می‌روی، برنادت (Where’d You Go, Bernadette)

بینی فلدستاین، درس‌خوان (Booksmart)

اما تامپسون، آخر شب (Late Night)

بهترین بازیگر مرد درام

کریستین بیل، فورد در برابر فراری (Ford v Ferrari)

آنتونیو باندراس، رنج و افتخار (Pain and Glory)

آدام درایور، داستان ازدواج (Marriage Story)

خواکین فینیکس، جوکر (Joker)

جاناتان پرایس، دو پاپ (The Two Popes)

بهترین بازیگر زن درام

سینتیا اریوو، هریت (Harriet)

اسکارلت جوهانسن، داستان ازدواج (Marriage Story)

سرشا رونان، زنان کوچک (Little Women)

شارلیز ترون، خبر تکان‌دهنده (Bombshell)

رنی زلوگر،جودی (Judy)

بهترین کارگردان

بونگ جون هو، انگل (Parasite)

سام مندس، ۱۹۱۷

تاد فیلیپس، جوکر (Joker)

مارتین اسکورسیزی، ایرلندی (The Irishman)

کوئنتین تارانتینو، روزی روزگاری در هالیوود (Once Upon a Time in Hollywood)

بهترین موسیقی

زنان کوچک (Little Women)، الکساندر دپلا

جوکر (Joker)، هیلدور گودنادوتیر

داستان ازدواج (Marriage Story)، رندی نیومن

۱۹۱۷، تامس نیومن

بروکلین بی‌مادر (Motherless Brooklyn)، دانیل پمبرتن

در بخش تلویزیونی

بهترین سریال درام

دروغ‌های کوچک بزرگ (Big Little Lies)

تاج (The Crown)

کشتن ایو (Killing Eve)

برنامه صبحگاهی (The Morning Show)

جانشینی (‌Succession)

بهترین سریال موزیکال یا کمدی

بری (Barry)

فلیبگ (Fleabag)

روش کامینسکی (The Kominsky Method)

خانم میزل شگفت‌آور (The Marvelous Mrs. Maisel)

سیاستمدار (The Politician)

بهترین سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی

Catch-۲۲

چرنوبیل (Chernobyl)

فاسی/وردون (Fosse/Verdon)

بلندترین صدا (The Loudest Voice)

باورنکردنی (Unbelievable)

بهترین بازیگر مرد سریال درام

برایان کاکس، جانشینی (‌Succession)

کیت هرینگتن، بازی تاج و تخت (Game of Thrones)

توبیاس منزیس، تاج (The Crown)

بیلی پورتر، پوسه (Pose)

رامی مالک، آقای روبات (Mr. Robot)

بهترین بازیگر زن سریال درام

جنیفر آنیستون، برنامه صبحگاهی (The Morning Show)

الیویا کلمن، تاج (The Crown)

جودی کامر، کشتن ایو (Killing Eve)

نیکول کیدمن، دروغ‌های کوچک بزرگ (Big Little Lies)

ریس ویترسپون، برنامه صبحگاهی (The Morning Show)

بهترین بازیگر مرد سریال موزیکال یا کمدی

مایکل داگلاس، روش کامینسکی (The Kominsky Method)

بیل هدر، بری (Barry)

بن پلات، سیاستمدار (The Politician)

پل راد، زندگی با خودت (Living With Yourself)

رامی یوسف، رامی (Ramy)

بهترین بازیگر زن سریال موزیکال یا کمدی

کریستینا اپلگیت، Dead to Me

فیبی والر-بریج، فلیبگ (Fleabag)

ناتاشا لیون، عروسک روسی (Russian Doll)

کریستن دانست، درباره خدا شدن در فلوریدای مرکزی (On Becoming a God in Central Florida)

ریچل برازناهان، خانم میزل شگفت‌آور (The Marvelous Mrs. Maisel)

بهترین بازیگر مرد سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی

راسل کرو، بلندترین صدا (The Loudest Voice)

جرد هریس، چرنوبیل (Chernobyl)

سام راک‌ول، فاسی/وردون (Fosse/Verdon)

کریستوفر آبوت، Catch-۲۲

ساشا بارون کوهن، جاسوس (The Spy)

بهترین بازیگر زن سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی

جوئی کینگ، واکنش (The Act)

کیتلین دیور، باورنکردنی (Unbelievable)

هلن میرن، کاترین کبیر (Catherine the Great)

میشل ویلیامز، فاسی/وردون (Fosse/Verdon)

مریت ویور، باورنکردنی (Unbelievable)

بهترین بازیگر مرد مکمل سریال، سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی

آلن آرکین، روش کامینسکی (The Kominsky Method)

کیران کالکین، جانشینی (‌Succession)

اندرو اسکات، فلیبگ (Fleabag)

استلان اسکارسگارد، چرنوبیل (Chernobyl)

هنری وینکلر، بری (Barry)

بهترین بازیگر زن مکمل سریال، سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی

پاتریشیا آرکت، واکنش (The Act)

مریل استریپ، دروغ‌های کوچک بزرگ (Big Little Lies)

امیلی واتسن، چرنوبیل (Chernobyl)

هلنا بونهام کارتر، تاج (The Crown)

تونی کولت، باورنکردنی (Unbelievable)

هفتاد و هفتمین دوره جوایز سالانه گلدن گلوب ۵ ژانویه ۲۰۲۰ (بامداد دوشنبه ۱۶ دی به‌وقت ایران) در هتل بورلی هیلتن در بورلی هیلز، کالیفرنیا برگزار می‌شود.