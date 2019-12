به گزارش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، پژوهشگران دانشگاه موناش نشان دادند که چگونه می‌توان نانوذرات را برای ساخت زیست‌حسگر به کار برد؛ زیست‌ حسگرهایی که مانع از بروز بیماری‌های کشنده می‌شوند. یکی از پاتوژن‌های مرگبار، Candida albicans نام دارد که موجب بیماری خطرناکی می‌شود که در آن سیستم ایمنی بدن سرکوب می‌شود.

عفونت‌های بیمارستانی از دیگر مشکلاتی هستند که پاتوژن‌های مرگبار در آن دخالت دارند و باید روشی برای شناسایی و از بین بردن پاتوژن‌ها برای مقابله با این مشکلات ارائه کرد.

به تازگی مقاله‌ای با عنوان Characterization of Key Bio–Nano Interactions between Organosilica Nanoparticles and Candida albicansدر نشریه ACS Applied Interfaces and Material به چاپ رسیده که در آن محققان نشان دادند چگونه می‌توان از نانوذرات برای مقابله با عفونت‌های قارچی استفاده کرد، عفونت‌هایی که منشاء آن وسایل پزشکی بیمارستانی است.

برای این کار محققان نانوذرات اورگانوسیلیکا با ابعاد مختلف را سنتز و سطح آن‌ها را با ترکیبات ویژه‌ای پوشش‌دهی کردند. این گروه تحقیقاتی نشان دادند که چگونه این نانوذرات می‌توانند با سلول‌های ایمنی بدن و پاتوژن‌ها برهم‌کنش داشته باشند، این نتایج نشان داد که نانوذرات می‌توانند به سلول‌های قارچ متصل شده بدون این که سمیتی داشته باشند، این نانوذرات سلول‌های پاتوژن را از بین نمی‌برند اما می‌توان با استفاده از آن‌ها ذرات ضدقارچ تولید کرد.

سایمون کوری گفت: ما نشان دادیم که این نانوذرات می‌توانند با نانوذرات دیگر برهم‌کنش داشته و با این کار می‌توان نانوذراتی را مهندسی کرد که به چیزهای مختلف متصل شوند.

تراون افزود: ما به دنبال این هستیم که این فناوری را نه تنها در محیط کشت سلول بلکه در محیط خون بدن انسان مورد استفاده قرار دهیم، ما آزمایشگاهی تخصصی در زمینه عفونت، میکروبیولوژی و ایمونولوژی را کنار هم می‌آوریم تا بتوانیم این فناوری را مورد آزمایش قرار دهیم.

این گروه تحقیقاتی نتیجه گرفتند که این مطالعه بنیاد مناسبی برای ساخت نانوحسگر به‌منظور کاربردهای بالینی دارد، با توسعه این فناوری می‌توان حسگرهایی برای شناسایی انواع مختلف پاتوژن‌ها ساخت، پاتوژن‌هایی که آمار مرگ و میر بالایی دارند.