به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی دکتر سلطانی نژاد رئیس کمیته علمی پنجمین المپیاد دانش آموزی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای برگزاری این المپیاد در سال تحصیلی 99-1398 خبر داد و گفت: پنجمین دوره این المپیاد نیز همانند چهار دوره گذشته به همت مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان و با همکاری سایر بخش‌های وزارت آموزش و پرورش از جمله معاونت آموزش متوسطه برگزار خواهد شد.

وی افزود: علم سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی از حوزه‌های پرکاربرد درمان بیماری‌ها در جهان به شمار می‌رود که با سرعت زیادی در حال شکستن مرزهای دانش است.

رئیس کمیته علمی پنجمین المپیاد دانش آموزی گفت: حرکت شتابان و علمی کشور در این زمینه همگام با دنیا، در گرو شکوفایی علمی استعدادها و شناسایی دانش آموزان جوان و مستعد کشور است. حمایت، تقویت و آموزش‌های مبتنی بر خلاقیت و مهارت به منظور ارتقای سطح دانش‌آموزان، تاثیر بسزایی در نیل به این هدف خواهد داشت.

دکتر سلطانی نژاد اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی برگزاری پنجمین المپیاد دانش آموزی سلول‌های بنیادی، تربیت و هدایت دانش پژوهان به سمت دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم در آینده‌ای نزدیک است که بتوانند با تمرکز بر زیست بوم فناوری و نوآوری، اندیشه اجرای پروژه های محصول محور در دانشگاه‌ها را در ذهن بپرورانند و آموزش‌های افراد منطبق با نیازهای محصولات فناورانه در کشور صورت گیرد.

وی گفت: به منظور برگزاری پنجمین دوره المپیاد، بازنگری در منابع المپیاد در دستور کار کمیته علمی المپیاد قرار گرفت و در نهایت منابع این المپیاد در سال جاری به شرح ذیل اعلام شد:

- زیست شناسی سال دهم و یازدهم رشته علوم تجربی

- فیزیک سال دهم و یازدهم رشته ریاضی- فیزیک

- شیمی سال دهم و یازدهم رشته علوم تجربی

- آمار سال یازدهم رشته ریاضی- فیزیک

- کتابچه تکمیلی سلول های بنیادی

- سلول های بنیادی بزرگسالان-دکتر حسین بهاروند- 1398

- مهندسی بافت و روشهای آزمایشگاهی- دکتر حسین بهاروند- 1398

- تمایز سلول های بنیادی- دکتر حسین بهاروند- 1398

- سلول های بنیادی بافتی- دکتر حسین بهاروند- 1398

- Essential cell biology )Robert Lanza(

- Essential cell biology )Bruce Albert

- Business Model Generation )Alexander Osterwalder and Yves Pigneur(

- وی اظهار امیدواری نمود منتخبین این المپیاد با استفاده از The Science of Stem Cells) Jonathan .W.Slack(

تسهیلات بنیاد ملی نخبگان و همکاری مشترک با مراکز تحقیقاتی معتبر بتوانند با پروراندن ایده‌های کاربردی در حوزه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی نقش موثری در کارآفرینی و سرعت توسعه کشور داشته باشند.

گفتنی است منابع انگلیسی و کتابچه تکمیلی از وب سایت isro.isti.ir قابل دانلود می باشد.