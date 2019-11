رضا ملک‌زاده پنجشنبه در جمع خبرنگاران در شیراز افزود: مهاجران به عنوان عامل دیگری در رشد و شیوع بیماری هپاتیت بسیار تاثیرگذار هستند.

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: بر اساس آمارها بیماری‌های ایدز و هپاتیت ۲ بیماری است که در جهان در حال شیوع و افزایش است.

ملک‌زاده با بیان اینکه از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری که به بیماری هپاتیت نوع B در ایران مبتلا هستند، حدود ۲۰۰ هزار نفر از این بیماری بی اطلاع هستند، بیان کرد: با شناسایی موردهای جدید و آغاز درمان آنان، تلاش می‌شود تا ۸۰ درصد از این بیماران را درمان کنیم.

به گفته این پزشک متخصص، بیماری هپاتیت تنها از راه خون و از انسان به انسان منتقل می‌شود و برای مقابله با آن و انجام اقدامات پیشگیرانه، باید افراد مبتلا را شناسایی و آنان را درمان کنیم.

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: در ایران انجام واکسیناسیون این بیماری در صد در صد افراد انجام شده و همه کودکان نیز این واکسن را دریافت کرده اند و هدف وزارت بهداشت این است که که تمام مردم در مقابل این بیماری واکسینه شوند.

ملک‌زاده اضافه کرد: برای مادران بارداری که دچار عفونت هستند، تلاش می‌شود، نشانه‌های این بیماری را در آنان شناسایی شود تا این بیماری به کودک منتقل نشده و به سرعت درمان شوند، زیرا این بیماری قابل پیشگیری و درمان است و با مصرف دارو از سوی مادر باردار، جنین دیگر به این بیماری مبتلا نمی‌شود.

این مقام مسوول افزود: واکسن هپاتیت B با ۹۵ درصد اثرگذاری در پیشگیری و ممانعت از انتشار این بیماری بسیار تاثیرگذار است و ۹۵ درصد افرادی که در کشور واکسینه شده اند، حتی اگر در دورافتاده‌ترن نقطه کشور باشند، دارای ایمنی بالایی هستند و از ابتلا به این بیماری در امان هستند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ادامه داد: اما واکسن هپاتیت C وجود ندارد و برای درمان این بیماری باید از قرص و دارو استفاده شود که این دارو در کشورمان تولید می‌شود و در داروخانه‌ها نیز موجود است.

ملک‌زاده بیان کرد: هم اینک ایران جزو پاک‌ترین کشورها در زمینه هپاتیت نوع C است اما با این وجود برای تشخیص آن به نیروهای بیشتری در حوزه تیم سلامت داوطلب نیاز داریم.

او گفت: ایران جزو ۱۷ کشوری است که برای دستیابی به اهداف ریشه کنی بیماری هپاتیت نوع C تلاش می‌کند، و در کشورمان داروی هپاتیت نوع C با کیفیت عالی و با ارزان‌ترین قیمت به بیماران در تمام مراکز درمانی و داروخانه‌ها ارایه می‌شود.

به گفته وی، هدف بهداشت جهانی این است که با مشارکت همگان تا سال 2030 میلادی این بیماری ریشه کن شود.

معاون وزیر بهداشت بیان کرد: تحقیقات نشان می‌دهد، افراد هپاتیتی چاق و دارای کبد چرب، زودتر از بیماران دیگر مبتلا به هپاتیت از بین می‌روند.

وی با بیان اینکه آمارها نشان می‌دهد که سه هزار مورد از علت ۱۲۲ هزار مرگ زودرس زیر ۷۰ سال در ایران، به علت ابتلا به بیماری مزمن کبدی است که بیشتر مربوط به بیماری هپاتیت است و افزون بر این آمارها بیانگر این است که یک هزار مورد از علت ۸۵ هزار مرگ زودرس زیر ۵۰ سال در ایران نیز، مربوط به بیماری مزمن کبدی است که بیشتر قربانیان آن از بیماران هپاتیتی هستند.

ملک‌زاده با اشاره به اینکه، بیماری هپاتیت نوع A در ایران شایع نیست، اما باید با رعایت نکات بهداشتی می‌توان از ابتلای به آن پیشگیری کرد، گفت: تولید واکسن هپاتیت نوع A در ایران و ارایه آن به داروخانه‌ها از دیگر برنامه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

وی افزود: باید وجود ویروس هپاتیت را با انجام آزمایش در بدن افراد شناسایی و به درمان آن پرداخته شود.

ملک‌زاده تاکید کرد: افراد باید مطلع باشند تا از روابط جنسی نامشروع، قمه زدن، حجامت، اعتیاد تزریقی، خالکوبی پرهیز داشته باشند وهمچنین استفاده از وسایل مشترک در آرایشگاه‌ها از جمله عوامل موثر در ایجاد و انتشار بیماری هپاتیت گزارش شده است.

هپاتیت B، نوعی بیماری عفونی ویروسی در انسان است که عامل آن ویروس (HBV) است.

این ویروس از طریق قرار گرفتن در معرض خون یا مایعات بیولوژیکی بدن فرد آلوده قابل انتقال است. متداول‌ترین شیوه انتشار این ویروس از طریق استفاده از تزریق درون ‌وریدی مواد مخدر، و رفتارهای پُر خطر جنسی است.

بیشترین آسیب این بیماری متوجه کبد است، ویروس این بیماری میتواند سبب هر 2 حالت حاد یا مزمن آن شود. در بسیاری از بیماران در ابتدای آلودگی و عفونت اولیه اثری از نشانه‌های بیماری دیده نمیشود. در برخی شروع و توسعه سریع بیماری با استفراغ، زردی پوست، خستگی، ادرار تیره و درد شکم همراه است.

این نشانه‌ها اغلب یک تا 2 هفته ادامه مییابد و به ندرت پیش میآید که این عفونت اولیه سبب مرگ بیمار شود. آغاز بروز علائم بیماری هپاتیت B ممکن است ۳۰ تا ۱۸۰ روز به طول انجامد.

هپاتیت C نوعی عفونت است که عمدتا کبد را تحت تاثیر قرار میدهد. علت بروز این بیماری ویروس (HCV) است.

هپاتیت سی اغلب هیچگونه علائمی ندارد، اما عفونت مزمن موجب زخم شدن کبد میشود و پس از چند سال به سیروز کبدی میانجامد. در بعضی موارد افراد مبتلا به سیروز کبد دارای نارسایی کبد، سرطان کبد، یا عروق بسیار متورم مری و معده می‌شوند که مورد آخر میتواند منجر به خون‌ریزی تا حد مرگ در بیمار شود.

افراد بیشتر از طریق تماس خونی ناشی از استعمال درون وریدی مواد مخدر، تجهیزات پزشکی ضد عفونی نشده، و تزریق خون به هپاتیت C مبتلا میشوند. به صورت تخمینی ۱۳۰تا ۱۷۰میلیون نفر در سراسر جهان به هپاتیت Cمبتلا هستند.