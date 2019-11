به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی، برای این منظور محققان برچسبی حاوی یک ابزار الکترونیکی و یک حسگر را به بخش زیرین بدن نهنگ و در نزدیکی باله چپ آن متصل کردند که امکان اندازه‌گیری ضربان قلب آن را فراهم می‌کرد. این حسگر اطلاعات جالبی را درباره نهنگ در اختیار محققان قرار داد. برای مثال مشخص شد میانگین ضربان قلب این جانور عظیم‌الجثه بین ۴ تا ۸ ضربان بوده و ممکن است این میزان تا دو ضربان در دقیقه کاهش یابد. در واقع محققان دریافتند هنگام بالا آمدن نهنگ به سطح آب ضربان قلب آن کند می‌شود و پس از تغذیه و شیرجه رفتن به عمق آب، ضربان قلب آن تا دو برابر افزایش می‌یابد. نکته جالب توجه این که پس از تنفس، ضربان قلب این جانور تا ۳۷ بار در دقیقه افزایش می‌یابد.

نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد قلب نهنگ آبی با حداکثر توان در حال کار است و این وضعیت یکی از عوامل محدودکننده رشد این جانور محسوب می‌شود. به اعتقاد محققان علت این که در تمام تاریخ هیچ جانوری بزرگ‌تر از نهنگ آبی پا به عرصه وجود نگذاشته، همین محدودیت در عملکرد قلب است.

