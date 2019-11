"رابرت فانتینا" روز دوشنبه در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا درباره آخرین تحولات استیضاح ترامپ و اهمیت شهادت علنی در مجلس نمایندگان درباره قانون شکنی ترامپ افزود دموکرات‌ها می‌دانند احتمال برکناری ترامپ در این فرایند اندک است و نه جمهوریخواهان و نه طرفداران رئیس جمهوری آمریکا از وی به سادگی رویگردان نخواهند شد.

وی ادامه داد: اما دموکرات‌ها فکر می‌کنند شاید در این روند بتوانند رای دهندگان ناراضی دموکرات را دوباره به عرصه آورده و بسیج کنند.

هسته سخت طرفداران ترامپ

ایرنا پرسید "بیل تیلور" دیپلمات ارشد آمریکایی در اوکراین و "جورج کنت" یک مقام ارشد وزارت خارجه، نخستین شاهدان تحقیقات استیضاح ترامپ در کنگره شهادت داده اند. برداشت شما از گفته‌های آنها و پیامدهای اظهارات علنی آنها برای ترامپ چیست؟

این نویسنده آمریکایی پاسخ داد: بیل تیلور و جورج کنت هر دو دیپلمات‌های کارکشته‌ای هستند که در دولت‌های جمهوری و دموکرات کار می‌کردند. در شهادت‌های آنها، به طور کامل مشخص بود که از سوی ترامپ، مستقیم یا از طریق "رودی جولیانی" وکیل شخصی وی، مورد فشار قرار گرفته‌اند تا به "ولادیمیر زلنسکی" رئیس جمهوری اوکراین بگویند که برای تحقیقات علنی درباره "جو بایدن" معاون رئیس جمهوری سابق ایالات متحده و پسرش هانتر، دستور بدهد.

فانتینا تصریح کرد: به ویژه تیلور گفت به یاد ندارد رئیس جمهوری شرط کند کمک‌های خارجی به یک کشور بسته به گام برداشتن آن دولت در راستای منافع سیاسی آن رئیس جمهوری باشد. این گفته‌های وی در کنگره، می‌تواند تهدید شومی برای ترامپ باشد. چراکه مشروط کردن اعطای کمک‌های خارجی در ازای اعلام عمومی تحقیقات درباره بایدن و پسرش دقیقا در قلب جنجال کنونی قرار دارد.

وی اضافه کرد: این همان چیزی است که نخستین بار از سوی افشاگر درز داده شد و نظر مایکل اتکینسون بازرس کل دستگاه اطلاعاتی را جلب کرد. در مجموع، شهادت تیلور و کنت پرونده تشکیل شده علیه ترامپ را سنگین‌تر خواهد کرد.

این تحلیلگر سیاسی خاطرنشان کرد: در جریان کارزار انتخاباتی خود برای ریاست جمهوری، ترامپ این جمله تکان دهنده را بیان کرده بود: "من می‌توانستم در وسط خیابان پنجم ایستاده و به کسی شلیک کنم و هیچ رایی را از دست ندهم، درسته؟"

وی تصریح کرد: در واقع این نشان می‌دهد که ترامپ بر یک طیف بسیار خاصی از رای دهندگان تکیه دارد، یعنی رای دهندگان سفید پوستی که نژادپرست، ضد اسلام، ضد زن و دارای گرایش های به شدت قوم گرایانه خطرناک و ضد همجنس‌گرایی هستند. اینها افرادی هستند که معتقدند تامین اجتماعی نباید فراگیر باشد و بیمه درمانی برای افراد فقیر مساله‌زا خواهد بود.

این محقق آمریکایی خاطرنشان کرد: ترامپ با ننگین‌ترین واژه‌ها به مهاجران مکزیکی حمله کرده است و دشمنی او با مسلمانان بی‌نظیر است. تجاوز جنسی وی به زنان کاملا مستند و مدارک آن موجود است. وی از کشورهایی که عمدتا جمعیت سیاه پوست و لاتین تبار دارند ، به عنوان کشورهای "محل دفع فاضلاب" یاد کرده است.

فانتینا تاکید کرد: بنابراین، به نظر نمی‌رسد که رسوایی شرط گذاشتن وی درباره کمک‌های خارجی به اوکراین، تغییری در رویکرد پایگاه خشن و راستگرای ترامپ به وجود آورد.

مصلحت سیاسی علیه قانون‌گرایی

ایرنا نظر این نویسنده را درباره موضع حزب جمهوری‌خواه در مورد دو شهادت عمومی اخیر در کنگره جویا شد و پرسید به نظر شما احتمال شورش در درون جمهوریخواهان علیه ترامپ وجود دارد؟

فانتینا در پاسخ گفت: این احتمال را نمی‌توان کاملا منتفی دانست اما جمهوریخواهان اساسا به دنبال اجرای قانون اساسی نیستند. دغدغه اصلی آنها انتخاب مجدد است. این مساله در مورد دموکرات‌ها نیز صادق است اما نمایندگان آنها از ترامپ پشتیبانی نمی‌کنند. سناتور جمهوریخواه لیندسی گراهام از کارولینای جنوبی است که در سال 1999موافق استیضاح رئیس جمهوری آن زمان بیل کلینتون بود و اکنون مخالف استیضاح ترامپ است.

وی افزود: سران جمهوریخواه در مجلس نمایندگان و سنا، تقریباً شبیه به همتایان دموکراتیک خود و به مراتب بیشتر علاقه‌مند به انتخاب دوباره هستند تا اینکه واقعا به دنبال اجرای حق و انجام کار درست و اجرای قانون اساسی باشند.

این نویسنده آمریکایی ادامه داد: بر این اساس، تا زمانی که پایگاه سیاسی آنها با استیضاح مخالفت کند، آنها بدون در نظر گرفتن شهادت داده شده، در کنار ترامپ خواهند ماند.

فانتینا تاکید کرد: مساله این است که برای این آقایان، اصل مصلحت سیاسی است و نه حاکمیت قانون و سوگندی که در کنگره خورده‌اند.

اهداف جانبی دموکرات‌ها

وی در پاسخ به این سوال که این همه سر و صدا و جنجال درباره استیضاح چه سودی برای دموکرات‌ها خواهد داشت، گفت: نانسی پلوسی رئیس مجلس همواره مخالف استیضاح بوده است. در زمان دولت جورج بوش، بسیاری از اعضای کنگره بودند که می‌خواستند او را استیضاح کنند، چراکه می گفتند بوش با سوءاستفاده از اختیارات خود به عراق حمله کرده است. پلوسی مخالف این کار بود. او چندین بار به عنوان رئیس مجلس انتخاب شده است اما هر بار مخالفت‌های بیشتری با وی اعلام شده است.

این محقق آمریکایی افزود: اما اکنون با انتخاب اعضای مترقی‌تر در کنگره، او باید کاری کند که آنها را راضی نگه دارد و تنها و بهترین کار استیضاح ترامپ است که مخالف همه چیز است و با هر شخصیت مترقی درگیر شده است.

فانتینا خاطر نشان کرد: از سوی دیگر سایه انتخابات سال 2016 که به شکاف درون دموکرات‌ها انجامید، بر این روند سنگینی می‌کند. در آن زمان، بسیاری از طرفداران دموکرات‌ها دریافتند که رهبری حزب دموکرات با دسیسه چینی فرایند دموکراتیک را به هم زده و با مداخله به سود "هیلاری کلینتون" نگذاشتند سناتور ورمونت "برنی سندرز" نامزد نهایی حزب برای رقابت با ترامپ شود.

وی ادامه داد: مقامات حزب دموکرات اکنون نیاز دارند که کاری کنند تا دل این رای دهنده‌ها را به دست آورند. همان‌هایی که از شدت ناراحتی در سال 2016 در روز انتخابات در خانه ماندند، یا به نامزدهای جریان سوم رای دادند.

نویسنده چندین کتاب درباره سیاست خارجی آمریکا تاکید کرد: مقامات حزب دموکرات فکر می‌کنند که با استیضاح ترامپ، حتی اگر هیچ احتمال منطقی برای برکناری وی در مجلس سنا وجود نداشته باشد، شاید رای دهندگان ناراضی دموکرات را بتوانند دوباره به نفع خود بسیج کنند.

فانتینا اضافه کرد: با این حال من فکر می کنم که بازگشت این رأی دهندگان به آغوش حزب دموکرات به این سادگی نخواهد بود.

رابرت فانتینا نویسنده چندین کتاب درباره سیاست خارجی آمریکا و نظامی گری این کشور در عرصه جهانی است. وی همچنین در زمینه اشغال فلسطین می نویسد.

وی نویسنده رمانی درباره جنگ ویتنام به نام Look Not Unto the Morrow است. دو کتاب وی، 'امپراتوری، نژادپرستی، نسل کشی: تاریخ سیاست خارجی ایالات متحده''Empire, Racism & Genocide: A History of U.S. Foreign Policy و 'فرار سربازان آمریکایی از ارتش' Desertion And the American Soldier به بررسی ریشه های داخلی جنگ های آمریکا در جهان و دلایل فرار سربازان آمریکایی از خدمت در ارتش این کشور و چگونگی پاسخ دولت آمریکا به آن می پردازد.