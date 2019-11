۴۰۰ نفر از مددجویان ندامتگاه فسا در برابر بیماری هپاتیت واکسینه شدند

حجت الله ستوده، دوشنبه به ایرنا اظهار داشت: ویروس‌های هپاتیت B ، C و HIV از مهمترین علل بیماری‌های عفونی در بین زندانیان است و معتادان تزریقی به عنوان گروه پُر خطری شناخته می شوند که بیش از افراد عادی در معرض آلودگی به این ویروس‌ها قرار دارند.

وی افزود: با توجه به این امر واکسیناسیون مددجویان زندانها به عنوان گروه در معرض خطر بسیار حائز اهمیت است و باعث پیشگیری و ایمن سازی زندانیان و خانواده‌های آنها در مقابل خطر ابتلا به هپاتیت B می‌شود.

ستوده ادامه داد: برای پیشگیری از هپاتیت B لازم است فرد، سه بار واکسن را دریافت کند تا در مقابل بیماری هپاتیت B به طور کامل ایمن شود.

به گفته وی، آموزش در زمینه رعایت اصول بهداشت فردی و پیشگیری از رفتارهای پُر خطر از برنامه‌های جانبی واکسیناسیون زندانیان است که توسط کارشناسان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا انجام می‌شود.

شهرستان فسا در فاصله ۱۳۰ کیلومتری جنوب شرقی شیراز قرار دارد.

هپاتیت B نیز نوعی بیماری عفونی ویروسی در انسان است که عامل آن ویروس (HBV) است.

انتقال این ویروس با قرار گرفتن در معرض خون یا مایعات بیولوژیکی بدن فرد آلوده صورت میگیرد. متداول‌ترین شیوه انتشار این ویروس از طریق استفاده از تزریق درون ‌وریدی مواد مخدر، و رفتارهای پُر خطر جنسی است.

بیشترین آسیب این بیماری متوجه کبد است، ویروس این بیماری میتواند سبب هر ۲ حالت حاد یا مزمن آن شود. در بسیاری از بیماران در ابتدای آلودگی و عفونت اولیه اثری از نشانه‌های بیماری دیده نمیشود. در برخی شروع و توسعه سریع بیماری با استفراغ، زردی پوست، خستگی، ادرار تیره و درد شکم همراه است.

این نشانه‌ها اغلب یک تا ۲هفته ادامه مییابد و به ندرت پیش می‌آید که این عفونت اولیه سبب مرگ بیمار شود. آغاز بروز علائم بیماری هپاتیت B ممکن است ۳۰ تا ۱۸۰ روز به طول انجامد.

هپاتیت C نوعی عفونت است که عمدتا کبد را تحت تاثیر قرار میدهد. علت بروز این بیماری ویروس (HCV) است.

هپاتیت سی اغلب هیچگونه علائمی ندارد، اما عفونت مزمن موجب زخم شدن کبد میشود و پس از چند سال به سیروز کبدی میانجامد. در بعضی موارد افراد مبتلا به سیروز کبد دارای نارسایی کبد، سرطان کبد، یا عروق بسیار متورم مری و معده می شوند که مورد آخر میتواند منجر به خون‌ریزی تا حد مرگ در بیمار شود.

افراد بیشتر از طریق تماس خونی ناشی از استعمال درون وریدی مواد مخدر، تجهیزات پزشکی ضد عفونی نشده، و تزریق خون به هپاتیت C مبتلا میشوند. به صورت تخمینی ۱۳۰ تا ۱۷۰ میلیون نفر در سراسر جهان به هپاتیت C مبتلا هستند.