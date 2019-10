سیمای مردانه‌ جرم در جهان

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، «سازمان پلیس اتحادیه اروپا» (یوروپل) در اقدامی نمادین، تصاویر گروهی از مجرمین تحت تعقیب در اروپا را منتشر کرده است تا شهروندان آنان را شناسایی نمایند. یوروپل در تارنمای منتشر کننده‌ی این تصاویر شعار «جرم، جنسیت ندارد» را نیز در کنار آنها قرار داده است که اغلب مجرمین معرفی شده در این پروژه، زن هستند. هدف یوروپل از این اقدام آن بوده که نشان دهد، تعداد مجرمان زن در جهان و اروپا در حال افزایش است و دولت‌ها باید نسبت به این تغییر، توجه بیشتری از خود نشان دهند. اما اقدام سازمان یوروپل با انتقاد برخی از کارشناسان روبرو شده است. زیرا کارشناسان معتقدند که اغلب مجرمان، مرد هستند و به صورت کلی، چهره جرم، مردانه است. به نظر این گروه از کارشناسان، افزایش محسوس، اما اندک تعداد مجرمین زن را نمی‌توان نشانه‌ای از زنانه شدن جرم در نظر گرفت. حال پرسش این است که آیا واقعاً جرم، جنسیت ندارد؟ یا آنکه جنسیت افراد، بر ارتکاب به جرم می‌تواند تاثیرگذار باشد؟

چهره مردانه جرم

اغلب آمارها در کشورهای مختلف جهان، حکایت از این دارد که اغلب مجرمان، مرد هستند. بطور مثال «وزارت دادگستری انگلیس» در گزارش سال ۲۰۱۷ خود نشان می‌دهد در حالی که زنان نیمی از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، حدود ۲۵ درصد از افراد تحت پیگرد یا محکوم، کمتر از ۲۰ درصد افراد دستگیر شده و تنها حدود ۵ درصد افراد زندانی، زن هستند. این آمار به خوبی گویای آن است که مردان، تا چه اندازه بیشتر نسبت به زنان، امکان دارد مرتکب یک جرم شوند.

محققان «نهاد اروپایی برای پیشگیری و کنترل جرم» نیز در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۶ بر روی آمارهای مجرمان در اقصی نقاط جهان صورت داده‌اند به نتایج قابل توجهی رسیده‌اند. در این تحقیق مشخص شده است که تنها ۱۶ درصد مظنونان به ارتکاب جرم، زن هستند. این تعداد در نسبت جنسی محکومان به ۱۴ درصد کاهش می‌یابد و تنها ۵ درصد از محکومان به حبس را زنان تشکیل می‌دهند. همچنین تنها ۷ درصد مظنونان به جنایت را زنان تشکیل می‌دهند و از میان محکومان به زندان به دلیل جنایت، فقط ۵ درصد زن هستند.

آمارهای جهانی نشان می‌دهند که تنها ۱۴ درصد محکومان به حبس را زنان تشکیل می‌دهند.

هرچند در همین تحقیق و همچنین برخی دیگر از پژوهش‌ها، آمارها حاکی از آن است که میزان ارتکاب به جرم زنان در حال افزایش است، اما بازهم تفاوت ارتکاب به جرم زنان و مردان، قابل توجه به نظر می‌رسد و در واقع، چهره جرم در جهان، همچنان مردانه است.

بر طبق آمارهای جهانی، اغلب مردان، کمی بیشتر از زنان احتمال دارد که قربانی جرایم شوند. بطور مثال آمارهای قضایی در انگلیس نشان می‌دهد که مردان بیش از زنان در معرض آن هستند که قربانی جرایمی چون سرقت و خشونت قرار گیرند. در مقابل احتمال اینکه زنان قربانی خشونت‌های خانگی، خشونت توسط شریک زندگی و آزار و اذیت‌های جنسی قرار گیرند، بیش از مردان است.

با این حال، برخی محققان، نسبت به صحت آمارهای جهانی که حاکی از مردانه بودن وقوع جرم است ابراز تردید می‌کنند. به نظر آنها، میزان ارتکاب به جرم در میان زنان و مردان، آنقدر متفاوت نیست، اما جامعه، در برابر ارتکاب به جرم زنان بردبارانه‌تر از مردان واکنش نشان می‌دهد. به نظر این کارشناسان، جرایم زنان کمتر از مردان، به پلیس یا مقامات قضایی گزارش می‌دهد و در صورتی که زنان متهم شوند، دادگاه‌های به دلایل متعدد، احتمال کمتری دارد تا آنان را محکوم نمایند و در صورت محکومیت نیز، زنان همواره بیشتر از مردان احتمال دارد تا مستحق تخفیف یا عفو در مجازات شناخته شوند و شاکیانی که متهمان پرونده آنان زن باشند، بیشتر احتمال دارد از شکایت خود گذشت کنند. از همین رو است که آمارها، از ارتکاب جرم بیشتر مردان حکایت دارد.

آمارها در ایران چه نشان می‌دهند؟

به نظر می‌رسد آمارهای موجود درباره نسبت میان جنسیت و ارتکاب به جرم، در ایران نیز تقریباً مشابه میانگین جهانی است. هرچند آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار، درباره نسبت میان جنسیت و جرم، نقص‌هایی دارد، اما با جمع بندی همین آمارهای ناقص نیز می‌توان دریافت، زنان در ایران، بسیار کمتر از مردان مرتکب جرم می‌شوند.

بطور مثال در سال ۱۳۹۴، تنها ۴.۲ درصد دستگیر شدگان جرایم مختلف در ایران، زن بوده‌اند.

بطور مثال، براساس آمارهای قضایی موجود در مرکز آمار که تا سال ۱۳۹۴، را در بر می‌گیرد، در این سال، تنها ۴.۲ درصد دستگیر شدگان جرایم مختلف در ایران، زن بوده‌اند. این آمار در سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۱، ۱۳۹۰، ۱۳۸۹ و ۱۳۸۸، به ترتیب شامل ۲.۹ درصد، ۶.۱ درصد، ۵ درصد، ۴.۸ درصد و ۶.۸ درصد بوده است و بدین ترتیب در یک دهه گذشته، هرگز تعداد مجموع دستگیرشدگان زن در ایران، به ۱۰ درصد کل جمعیت دستگیر شدگان نیز نرسیده است. آماری که نشان می‌دهد سیمای کلی جرم در ایران نیز همچون سایر نقاط جهان، مردانه است. آمارهای موجود در سازمان پزشکی قانونی کشور نیز موید همین نتیجه‌گیری هستند. برطبق آمارهای موجود در این سازمان، در سال ۱۳۹۷ و شش ماهه اول ۱۳۹۸، تنها ۳۲ درصد از افراد درگیر در نزاع‌های خیابانی را زنان تشکیل می‌دهند.

این آمارها نکته بسیار مهم دیگری را نیز نشان می‌دهند و آن این است که برخلاف برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی، از نسبت مردانه مجرمین در ایران، کاسته نشده است و به عبارت دیگر، جرم در ایران، در حال زنانه شدن نیست. از همین رو می‌توان نتیجه گرفت که زنان ایرانی، همچون گذشته، بسیار قانون‌مدارتر از مردان هستند.

چرا زنان، کمتر مرتکب جرم می‌شوند؟

یکی از پرسش‌هایی که همواره برای جرم‌شناسان مطرح بوده، آن است که چرا زنان، بسیار کمتر از مردان، مرتکب جرم می‌شوند؟ نظریه «سطح هورمون مردانه خون» یکی از نظریه‌هایی بود که محققان در گذشته برای پاسخ به این سوال، طرح کرده بودند. بر طبق این نظریه، هرچقدر سطح هورمون مردانه در خون افراد بالاتر برود، این احتمال وجود دارد که آنان مرتکب خشونت شوند و یا اقدام به کج‌روی کنند. به ویژه آنکه آمارهای ثبت شده نیز همبستگی بالایی میان سطح هورمون‌های مردانه خون افراد و میزان ارتکاب به جرم آنان را نشان می‌دادند.

با این حال، محققان برجسته این حوزه، در تحقیقات تکمیلی خود به این نتیجه رسیدند که اگر متغیرهای اجتماعی افراد را در تحلیل این آمارها وارد نمایند، مشخص می‌شود که این نه هورمون‌های افراد که آموخته‌های آنان است که باعث ارتکاب به جرم در این افراد می‌گردد. از همین رو برخی محققان معتقدند که چون زنان کمتر از مردان در معرض آموزش رفتارهای نابهنجار هستند و بیش از مردان نسبت رفتارهای خود دقت نظر دارند، کمتر از مردان مرتکب جرم می‌شوند. زنان کمتر از مردان در جامعه حضور می‌یابند، کمتر از مردان رفتارهای خشن را می‌آموزند و کمتر از مردان ممکن است با افراد متخلف معاشرت کنند، در نتیجه زنان بسیار کمتر از مردان ممکن است مرتکب تخلف شوند. ضمن آنکه در صورت ارتکاب به یک تخلف، زنان هزینه‌های اجتماعی و روانی بسیار بیشتری نسبت به مردان می‌پردازند، در نتیجه کمتر ممکن است حاضر شوند خطر یک رفتار پرخطر را بپذیرند.

گروهی دیگر از محققان نیز تفاوت‌های روانشناختی میان زنان و مردان را در کاهش ارتکاب به جرم زنان موثر می‌دانند. به باور این محققان، زنان از نظر روانی نوع‌دوست‌تر هستند، از نظر روحی صبورتر، بیشتر اهل مدارا و کمتر اهل خطر هستند، در نتیجه، میزان گرایش روانی زنان به ارتکاب به جرم، کمتر از مردان خواهد بود.

جنسیت و جرم، موضوعی برای پژوهش‌های بیشتر

هرچند سال‌ها است که تحقیقات بسیاری در حوزه آسیب‌های اجتماعی و جرم‌شناسی در ایران صورت پذیرفته است، اما همچنان موضوع جنسیت و نسبت آن با ارتکاب جرم، موضوعی است که می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. تفاوت میان مجرمین زن و مرد در ایران، آنقدر متفاوت است که نمی‌توان با استدلال‌هایی همچون مدارای بیشتر با مظنونان و متهمان زن، آن را توجیه کرد. از همین رو به نظر می‌رسد که ضروری است تحقیقات بیشتری در این خصوص صورت بپذیرد تا مشخص شود چرا زنان ایرانی، تا این اندازه کمتر از مردان، احتمال دارد که به یک جرم ارتکاب ورزند.

در نتیجه، باید گفت که عبارت یوروپل با عنوان «جرم، جنسیت ندارد»، عبارتی است که با آمارهای جهانی همخوانی ندارند؛ هرچند که به نظر می‌رسد آمار ارتکاب به جرم زنان در جهان در حال افزایش است و یوروپل براساس همین تغییرات است که تلاش دارد تا نگرش‌های جهانی نسبت به این مسئله را تغییر دهد.

اما در مورد ایران باید گفت که چنین نگرانی‌هایی با آمار همخوانی ندارد. همچنان در کشور ایران، زنان بسیار قانون‌مدارانه‌تر از مردان عمل می‌کنند و سیمای جرم در ایران، همچنان سیمایی مردانه است.

