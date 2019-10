هدیه کوچولو و دو نمایش با یک بلیت

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، نویسندگی دو اثرِ کوتاه هدیه کوچولو و یک روز و دو فصل را که در یک نوبت به نمایش گذاشته می‌شود رامین کهن و نوشین سیفی بر عهده داشته‌اند.

بر اساس این خبر، علی باروتی، معصومه آروار و امیر عباسیان بازی‌دهندگان عروسک‌های این نمایش‌ها هستند و موسیقی آن برعهده امین پروین بوده است.

منیر مولوی‌زاده، پرستو آریاکیا و رامین کهن به عنوان طراح و سازنده عروسک و هانیه زحمتکش و الهه میرزایی به عنوان فضاساز و طراح صحنه با این نمایش‌ها همکاری می‌کنند.

بر همین اساس، پیش فروش بلیت نمایش هدیه کوچولو و یک روز و دو فصل نیز از روز سه‌شنبه ٣٠ مهر آغاز شده است.

نمایش «هدیه کوچولو» برنده تندیس بهترین نویسندگی، کارگردانی و موسیقی و نمایش برگزیده‌ی بخش خردسال و نمایش «یک روز و دو فصل» نیز موفق به دریافت تندیس بهترین کارگردانی و موسیقی و نمایش برگزیده‌ی ‌بخش خردسال جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان شده است.

این نمایش‌ها مناسب مخاطبان سه تا هفت سال است، هر روز به جز شنبه‌ها صبح‌ها با هماهنگی قبلی ویژه مهدکودک‌ها و مدارس و بعدازظهرها ساعت ۱۷ در سالن گلستان مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری واقع در بوستان لاله تهران بر روی صحنه می‌رود.

قرار است نمایش هدیه کوچولو و یک روز و دو فصل جایگزین نمایش هوشنگ لاک‌پشته در سالن گلستان شود.

همچنین نمایش کوکوی گردن دراز به کارگردانی مهدی مقیمی‌اسفندآبادی و محسن صفری ساعت ۱۷ (تا روز ۳ آبان) و نمایش بی چیز اثر مهدی فرشیدی‌سپهر ساعت ۱۹ تا روز ۲۰ آبان هر دو در سالن بوستان مرکز تئاتر کانون و نمایش قصه ظهر عاشورا به کارگردانی رضا بهرامی تا پایان ماه صفر در محوطه باز پارک لاله روبه‌روی مرکز تئاتر کانون اجرا می‌شود.

کتاب خواب آب از مجموعه نیاکان ما منتشر شد

خواب آب عنوان کتابی به قلم عباس جهانگیریان است که در قالب مجموعه نیاکان ما از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چاپ و روانه‌ی بازار نشر شده است.

این کتاب با تصویرگری مسعود قرباغی برای نوجوانان بالای ۱۵ سال منتشر شده است تا آن‌ها را با سرگذشت آب و آب‌رسانی در ایران آشنا کند.

بر اساس این خبر «پیدایش قنات و ظهور تمدن‌های جدید»، «مُقَنی‌ها، مهندسان آب و خاک»، «مهندسی طراحی و ساخت قنات»، «سد و بند»، «پیشینه‌ی ساخت آب‌انبار در ایران»، «میرآب‌ها»، «زیرآب»، «تاریخ پیدایش کوزه»، «ساعت آبی»، «مهندسان و آب‌شناسان نامدار ایرانی» و... از جمله موضوع‌هایی است که در این کتاب به آن پرداخته شده است.

در بخشی از کتاب خواب آب آمده: «آب آبادانی می‌آورد. هر کجا برود آباد می‌کند و هر جا نرود، ویرانی و بَرَهوت و بیابان به جا می‌گذارد. کشور ما روی نوار خشک و نیمه‌خشک کره‌ی زمین قرار دارد؛ به همین دلیل سایه‌ی تهدید و ترس از خشک‌سالی، همیشه بر سر ما ایرانیان بوده و هست.» «نیاکان ما» مجموعه‌ای است که به گوشه‌هایی از فرهنگ و تمدن مردم ایران پس از اسلام پرداخته و تلاش دارد با نگاهی متفاوت به سرگذشت ایران، تاریخ را در دل زندگی مردم و فرهنگ آن‌ها جست‌وجو کند.

از این مجموعه علاوه بر این اثر تاکنون شش کتاب دیگر نیز منتشر شده که «قلم و تاج» سرگذشت وزیران ایرانی اثر ابراهیم حسن‌بیگی و «زنگ‌هاو راه‌ها» سرگذشت بازرگانی در ایران به قلم حسین بکایی است.

هم‌چنین مهدی میرکیایی داستان کتاب و کتاب‌خوانی را در کاروان دانایی ‌ و عباس جهانگیریان در کتاب مدرسه‌ فرشتگان داستان‌ پزشکان ایرانی از زمان ساسانیان تاکنون را نقل می‌کند. در همین حال داستان ورزش در ایران در کتاب گوی و چوگان به نویسندگی جمال‌الدین اکرمی روایت شده است و با مطالعه‌ کتاب خورشید کالسکه‌سوار حسین بکایی می‌توان با سرگذشت گاهشماری در ایران آشنا شد.

کتاب خواب آب در ۶۰ صفحه با جلد سخت و شمارگان ۲هزار و۵۰۰ نسخه به چاپ رسیده است.

نمایش کتاب‌های مهارت‌ زندگی در نمایشگاه زیبا صدایم کن

نمایشگاهی از کتاب‌های با موضوع مهارت‌های زندگی و خانواده با عنوان زیبا صدایم کن در کتاب‌خانه‌ی مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برپا شده است.

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، در این نمایشگاه ٦٢ عنوان کتاب شامل ۵۰ عنوان کتاب فارسی و ١٢ اثر غیرفارسی با موضوع مهارت‌های زندگی و خانواده در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

بر اساس این خبر عنوان نمایشگاه برگرفته از نام کتاب زیبا صدایم کن نوشته فرهاد حسن‌زاده است و علاوه بر این، کتاب‌های پرنده قرمز، با چه رنگی دوستت دارم، روزی که مادرم برمی‌گردد، دعاهای زمینی پدربزرگ، میک‌هارته این‌جا بود، ؟WHAT DO YOU WITH A PROBLEM و something to Thing About از جمله آثار به نمایش درآمده در این نمایشگاه است.

نمایشگاه زیبا صدایم کن ویژه‌ ماه آبان ۱۳۹۸ در کتاب‌خانه‌ی مرجع کانون برپا شده و در کنار آن نمایشگاه رومیزی کتاب‌های فارسی و غیرفارسی در حوزه کتاب‌های پژوهشی و نظری با موضوع ادبیات و هنر نیز برپاشده است.

این نمایشگاه از اول تا پایان آبان ۱۳۹۸ روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ پذیرای علاقه‌مندان است.

کتاب‌خانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هر ماه منتخبی از آثار خود با موضوع‌های مختلف را در قالب نمایشگاه‌ در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌دهد.

این کتاب‌خانه‌ در خیابان شهید بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، پلاک ۲۴، ساختمان شهید ملک‌شامران، مجتمع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع شده است.