گروه اطلاع رسانی ایرنا در راستای ایفای رسالت آگاهی بخشی به انعکاس برجسته ترین گزارش های روزنامه های مختلف با عناوینی چون اروپا از احتمال خروج ایران از NPT می‌هراسد، لیست حداقلی و مشارکت منطقه‌ای، عراق و لبنان پاسوز تحریم‌های ایران نشده‌اند، نقطه قوت ایران؛ پرهیز از ناسیونالیسم افراطی، مدل نفت‌زدایی از بودجه، تحریم انتخابات سر به بیراهه گذاشتن است، «ع. ص» متهم پرونده پتروشیمی کیست؟، وکیل مستقل برای قضات بی‌سواد خطرناک است، از فضل پدر تو را چه حاصل!، تغییر آرایش انتخاباتی اصلاح طلبان با کنار زدن عارف؟ پرداخته است. در ادامه به بازتاب گزیده ای از این مطالب می پردازیم:

اروپا از احتمال خروج ایران از NPT می‌هراسد

روزنامه آمان ملی در گزارشی با عنوان اروپا از احتمال خروج ایران از NPT می‌هراسد می نویسد: ایران در آستانه برداشتن گام چهارم قرار دارد و کشورهای اروپایی مدام با تهدید از ایران می‌خواهند تا از چنین اقدامی بپرهیزد. در شرایطی که نه اروپا قادر به عمل به تعهداتش است و نه طرح قابل قبولی از سوی کشورهای عضو برجام ارائه می‌شود، ایران عملا در بن‌بست قرار گرفته. «آرمان ملی» در گفت‌وگو با امیرعلی ابوالفتح تحلیلگر مسائل بین‌الملل به بررسی این موضوع پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

ابوالفتح در این گفت و گو اظهار داشت: رسانه‌ها مدعی شده‌اند پیشنهادی ۴/۱۸‌میلیارد دلاری در ازای بازگشت ایران به تعهدات مطرح شده است. واقعیت آن است که ایران کشوری نیازمند نیست که بخواهد از مجامع جهانی وام بگیرد یا کمبود منابع مالی داشته باشد و چشم به راه اعتباری باشد که دیگران بخواهند به او اختصاص دهند. ایران به‌عنوان کشور صادرکننده نفت، درآمد نفتی بالایی داشته که در پی تحریم محدود شده‌ و همچنین از ذخایر ارزی قابل توجهی برخوردار است. حتی برخی آمارها حکایت از آن دارد که جمهوری اسلامی چیزی در حدود ۱۰۰‌میلیارد دلار ذخیره ارزی اندوخته. بنابراین موضوع اساسا پرداخت پول نقد، تخصیص خط اعتباری یا اعطای وام نیست بلکه ایران حق و حقوق قانونی خود را طلب می‌کند که دست کم تا امروز در هیچ ‌طرحی این حقوق قانونی ایران تامین نشده است. ایران می‌گوید من قانونا حق دارم نفت بفروشم و قانونا حق دارم پول حاصل از فروش نفت خود را در اختیار داشته باشم. مشکل دیگر آن است که پرداخت حتی یک یورو به ایران بدون اجازه آمریکا امکانپذیر نیست. در چنین شرایطی چگونه ژاپن یا فرانسه می‌خواهند ۴/۱۸‌میلیارد دلار برای ایران فراهم کنند. از سوی دیگر بر فرض اینکه چنین اعتباری به ایران اختصاص یابد، تمام کالاها جز غذا و دارو برای ایران مشمول تحریم‌هاست در نتیجه نیازهای اصلی کشور با این وضعیت رفع نمی‌شود. اروپا اگر واقعا می‌خواهد به تعهدات خود عمل کند می‌تواند طرح‌هایی چون مبادله نفت در برابر کالا را مطرح کند. از سوی دیگر ایران که اساسا مسال‌های در خصوص تجارت با کشورهای غربی ندارد، این آمریکاست که مانع شده و باید به اروپایی‌ها اجازه دهد. به همین دلیل بعید است چنین طرحی به نتیجه برسد.

وی افزود: معتقدم این موضوعات بیشتر فضاسازی رسانه‌ای است تا اینکه دولتمردان ژاپنی و فرانسوی واقعا تا این اندازه تلاش کنند. آمریکا اگر رضایتش جلب نشود، حتی اجازه نخواهد داد که یک اسکناس یک دلاری وارد ایران شود. تلاش پیشین مکرون نیز نشان داد که آمریکا انعطافی نشان نمی‌دهد. اساسا طرح دادن این کشورها مشکلی را حل نمی‌کند؛ چرا که اساسا هیچ‌نیازی به مذاکره پشت پرده هم نیست. ترامپ اعلام کرده ایران پای میز مذاکره حاضر شود، تعهداتی را بپذیرد و بعد آمریکا در خصوص تحریم تصمیم می‌گیرد. این یعنی ابتدا به ساکن آمریکا راضی به تغییر دیگری نمی‌شود. به‌نظر من فعلا اقدامات ایران برای آمریکا خیلی پر هزینه و نگران‌کننده نیست که آنها را به کاستن از شدت تحریم‌ها وادارد.

لیست حداقلی و مشارکت منطقه‌ای

روزنامه ابتکار در گزارش خود با عنوان لیست حداقلی و مشارکت منطقه‌ای می نویسد: درواقع راهبرد جدید اصلاح‌طلبان همان لیست حداقلی یا مشارکت منطقه‌ای خواهد بود. با این حال موضوع ائتلاف همچنان یکی از موضوعاتی است که اصلاح‌طلبان به طور کامل درباره آن به توافق نرسیده‌اند. یعنی برخی از آنها همچنان مصر هستند که در شرایط فعلی با وجود حداقل‌ها ناچارند دوباره به ائتلاف روی بیاروند. اما در مقابل بسیاری از اصلاح‌طلبان با توجه به تجربه این رویکرد در گذشته که نتیجه قابل قبولی را نداشت معتقدند لزومی ندارد ما از اعتبار اصلاحات برای یک عده که فقط می‌خواهند به وسیله آن به مجلس ورود پیدا کنند بگذریم. پس در انتخابات پیش ‌رو این رویکرد قابل اعتنا نیست و قطعا ائتلافی با سازوکار قبلی به هیچ‌وجه رخ نخواهد داد چرا که آنها از آبروی اصلاحات سوء‌استفاده کردند. بنابراین رویکرد اصلاح‌طلبان با توجه به صحبت‌های اخیرشان همان مشارکت با لیست حداقلی خواهد بود یعنی اصلاح‌طلبان فهرست‌های خود را در هر حوزه انتخابیه می‌دهند و درصورت تایید صلاحیت همه آنها طبیعتا به طور کامل در انتخابات شرکت می‌کنند اما درصورت رد صلاحیت جزء یا کل نامزدها دیگر نامزد جدیدی ارائه نمی‌کنند و به همان تعداد باقی‌مانده و احتمالا پایبند به اصول اصلاح‌طلبی بسنده می‌کنند.

درواقع صحبت‌های روز گذشته شکوری‌راد، دبیرکل حزب اراده ملت تا حدودی بر این شائبه افزود. یعنی اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده مشارکت منطقه‌ای خواهند داشت، بدین صورت که در همه حوزه‌ها کاندیدا معرفی می‌کنند اما درصورت رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان دیگر آنها فردی جدید جایگزین آنها نخواهند کرد یا با جریان و طیفی ائتلاف نخواهند داشت بلکه با همان نیروی حداقلی که اصلاح‌طلب واقعی هستند مشارکت خواهند داشت. آنها معتقدند در این صورت دیگر انتقادهایی که به لیست امید به دلیل رویکرد ائتلافی که در گذشته داشتیم، متوجه این لیست نخواهد بود.

عراق و لبنان پاسوز تحریم‌های ایران نشده‌اند

روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان عراق و لبنان پاسوز تحریم‌های ایران نشده‌اند، آورد: عراق و لبنان، در هفته‌های گذشته شاهد اعتراضات گسترده مردمی به مشکلات اقتصادی و فساد در حکومت بودند. در این میان، گروهی از رسانه‌های بین‌المللی و برخی از گروه‌ها در این دو کشور، تلاش کردند تا اعتراضات عمومی را متوجه نفوذ ایران در منطقه و مخالفت با اثرگذاری تهران در سیاست این کشورها توصیف کنند. نقطه مشترک عراق و لبنان، وجود گروه‌های بانفوذ شیعه و همچنین حمایت جمهوری اسلامی ایران از گروه‌های مسلحی است که در لبنان علیه اشغالگری و در عراق علیه تروریسم مبارزه می‌کنند. حمایت ایران از این گروه‌ها یکی از بهانه‌های دولت ایالات‌متحده امریکا برای اعمال تحریم‌های گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران و همراهی برخی کشورهای منطقه‌ای با آن بود. همزمان گروهی از استراتژیست‌ها و مقام‌های امریکایی هم معتقدند که تحریم اقتصادی ایران و فشار بر مردم ایران، باعث خشک شدن منابع مالی و انسانی گروه‌های محور مقاومت در عراق و لبنان شده است و این گروه‌ها را به سمت فروپاشی و از دست دادن حمایت مردمی سوق می‌دهد. در گفت‌وگو با حسن دانایی‌فر، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در عراق، از او در مورد این ادعا که اعتراضات در عراق و لبنان، علیه نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود، سوال کردیم. دانایی‌فر که به تازگی به عراق سفر کرده است، چنین ایده‌ای را کاملا منتفی می‌داند. این دیپلمات معتقد است که هر چند مسائل جاری در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا، همچون سیالی در ظروف مرتبط بر هم اثر می‌گذارد، اما ربط دادن اعتراضات اخیر مردم لبنان و عراق به سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران، با واقعیت میدانی در این کشورها منطبق نیست.

دانایی‌فر همچنین ابراز داشت: یکی از احتمال‌ها این است که دست‌های خارجی به تحریک و تشدید این اعتراضات کمک کرده ‌باشد. به هر تقدیر افراد، نهادها و مجموعه‌هایی در درون این دو کشور و خارج از آن وجود دارند که به دنبال سوءاستفاده از شرایط و موج‌سواری بر احساسات عمومی علیه ایران باشند. دست‌کم در تبلیغات می‌توانیم ببینیم که گروه‌ها و رسانه‌هایی تلاش کرده‌اند موضوع اعتراضات مردمی در لبنان و عراق را اعتراضی به دوستان و نزدیکان تهران در این کشورها معرفی کنند. اما واقعیات میدانی نشان می‌دهد که این موضوع صحت ندارد. اتفاقا در لبنان، دوستان جمهوری اسلامی ایران، ازجمله برخی چهره‌های حزب‌الله لبنان، حتی در میان مردم معترض حضور داشتند و در راهپیمایی‌ها شرکت کردند. تعبیر اینکه اعتراضات در عراق و لبنان به نفوذ و قدرت ایران در منطقه مرتبط باشد، صحیح نیست.

به هر تقدیر، آنان که قصد تخریب روابط تهران با شرکا و متحدانش را داشته ‌باشند، از هر فرصتی برای به‌هم زدن این روابط استفاده می‌کنند و به عنوان ابزاری تبلیغاتی برای تضعیف توان جمهوری اسلامی ایران، از هر رویدادی در منطقه بهره‌برداری تبلیغاتی خواهند کرد. در همین هفته‌های جاری، درست در پی برگزاری راهپیمایی‌ها و اعتراضات در سراسر عراق، شاهد برگزاری راهپیمایی اربعین بودیم، مشخصا می‌توان گفت که امسال نسبت به سال‌های گذشته، استقبال مردم عراق از زائران ایرانی به‌شدت افزایش یافته ‌بود. استقبال و احترامی که از زائران ایرانی شد، خط بطلانی بر همه این تحلیل‌ها بود که قصد دارند شکافی را میان ایران و عراق به تصویر بکشند. من شخصا خودم به همراه معاون اول محترم رییس‌جمهور اسلامی ایران، آقای جهانگیری روز شنبه این هفته در کربلا بودم و حقیقتا استقبال مردم عراق را از زائران ایرانی از نزدیک مشاهده کردم.

نقطه قوت ایران؛ پرهیز از ناسیونالیسم افراطی

روزنامه ایران در گزارشی با عنوان نقطه قوت ایران؛ پرهیز از ناسیونالیسم افراطی می نویسد: میهن دوستی(patriotism) یک حس غریزی در عموم انسان‌هاست که در هر دوره تاریخ و هر محدوده جغرافیایی وجود داشته و تنها مختص ایران نیست؛ اما قطعاً از زمان تا زمان دیگر یا موقعیت‌های جغرافیایی مختلف شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارد. اینکه میهن دوستی ایرانیان با بقیه ملت‌ها چه تفاوتی دارد؟ چرا ایرانیان هیچ گاه دچار ناسیونالیسم افراطی نشدند؟ چرا ایرانیان خارج از کشور از یکدیگر فاصله می‌گیرند، پرسش‌های مهمی است که با علیرضا بهشتی سیاستمدار و استاد دانشگاه درمیان گذاشتیم. او در گفت‌وگو با «ایران ماه» ابتدا دو مفهوم «هویت فرهنگی» و «هویت ملی» و تفاوت این دو را مورد اشاره قرار داده و با تأکید بر اینکه «ملیت پدیده جدیدی است» قدمت تلاش‌ها برای تعریف ملیت را دوران مشروطه می‌داند.

بهشتی «خداباوری» و «ایرانیت» را دو مؤلفه قدیمی هویت ایرانیان می‌داند که در دوره جدید دو مؤلفه دیگر یعنی «سنت» و «مدرنیته» هم به آن اضافه شده است و زمانی هویت ما یکپارچه می‌شود که این ۴ مؤلفه در توازن باشد. او با تأکید بر اینکه «پلورالیسم درون هویت ایرانی را به هیچ وجه نباید نادیده گرفت» تأکید دارد: «با این همه باید توجه داشته باشیم که احترام به هویت متمایز ایرانی‌مان به جایی نرسد که ما بخواهیم خودمان را از منطقه‌ای که در آن هستیم و پیوندهایی که در حوزه تمدنی و فرهنگی ما قرار دارد، محروم کنیم و به جای آن پیوندهایی را به وجود بیاوریم که عملاً پذیرفته نیست. زمانی تلاش بسیار زیادی شد برای اینکه گفته شود ما آریایی هستیم و چون کسانی که در آلمان هستند هم آریایی هستند، بنابراین همه از یک نژادیم. اصل این مسأله به لحاظ علمی و ژنتیکی زیر سؤال رفته است. ثانیاً آنها فقط سوءاستفاده کردند و ماهیچ گاه به‌عنوان ملتی که منشأ آریایی دارد پذیرفته نشدیم. ما از طرف دیگر خودمان را از کل میراث پس از اسلام محروم کردیم که این خطر بسیار بزرگی است.»

بهشتی در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره پیوند میان نسل‌ها تأکید می‌کند: «وقتی گفت‌وگوی بین نسلی وجود ندارد، پیوند سست می‌شود؛ گفت‌وگوی بین نسلی بسیار ضعیف است. نسل جدید ما توسط نهادهای رسمی به رسمیت شناخته نمی‌شود. من اگر صدا و سیما را نگاه می‌کنم و می‌بینم نمی‌توانم هیچ ارتباطی با آن برقرار کنم، آن را کلاً حذف می‌کنم. گاهی رادیو را درهنگام رانندگی گوش می‌دهم و احساس می‌کنم کسانی که با هم صحبت می‌کنند، دور هم نشسته‌اند و فکر می‌کنند باید با هم گپ بزنند و البته شاید هم می‌دانند که شنونده چندانی ندارند؛ به همین دلیل تم برنامه‌ها غالباً دورهمی است. رادیوی ما در حد ایستگاه FM محلی خیلی از کشورها هم عمل نمی‌کند. تلویزیون هم همین‌طور است.»

مدل نفت‌زدایی از بودجه

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان مدل نفت‌زدایی از بودجه آورده است: دهه‌هاست مجموعه فضای سیاست‌گذاری قرار است مجرای ورود نفت را به بودجه مسدود کنند. به اصطلاح، سیاست مالی را از درآمدهای نفتی مستقل کنند. بارها این هدف در حد شعار معرفی شده و تلاش‌های عملی ناموفقی نیز صورت گرفته است. آخرین تلاش در راستای جدایی بند ناف بودجه از نفت، اخیرا از سوی محمدباقر نوبخت پیشنهاد شده است. به گفته نوبخت «قرار است ذیل طرح اصلاح ساختار بودجه، از سال آینده، بودجه جاری کاملا مستقل از نفت تنظیم شود؛ اما پروژه‌های عمرانی همچنان به کمک دلارهای نفتی اجرا شوند.» فارغ از اینکه چرا هدف جدایی نفت از بودجه عمری است در حد شعار باقی مانده، سوال مهم‌تر این است که دولت با چه رویکردی می‌تواند مسیر ورود نفت به زمین بودجه را مسدود کند؟ یکی از رویکردهایی که با اتکا به تجربه دنیا معرفی شده، رویکرد مبتنی بر اوراق ریالی با پایه ارزی است. در چارچوب این رویکرد، دولت تمام درآمدهای ارزی خود را به حساب صندوق توسعه ملی می‌ریزد و برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی خود باید اوراق خرانه منتشر کند. در عوض، صندوق توسعه ملی ضمن بررسی اقتصادی طرح عمرانی دولت، می‌تواند حجم مشخصی از اوراق را خریداری کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این رویکرد در قیاس با سایر رویکردها بهترین بوده و رفاه تمام بازیگران را تقویت می‌کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیرا درخصوص اصلاحات بودجه سال آینده گفته است «براساس تصمیم‌گیری انجام شده، در بودجه سال آینده، منابع نفتی فقط به طرح‌های عمرانی اختصاص خواهد یافت و به این ترتیب واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تبدیل خواهد شد.» اگرچه درخصوص منابع جایگزین نفت در بودجه اطلاعات دقیقی در دسترس نیست، اما در هر صورت کاهش نقش دلارهای نفتی در بودجه اتفاق مثبتی است. اما سوال مهم این است که کاهش نقش نفت در بودجه دولت با چه رویکردی صورت گیرد؟ آیا رویکردی که دولت انتخاب کرده «بهترین اول» یا First best است یا نه، رویکرد مذکور بهتر از رویکرد فعلی بوده اما در بین آلترناتیوهای بالقوه بهترین نیست؟ (اصطلاحا رویکرد Second Best است). در صورتی که حالت اول درست باشد، باید به‌طور کامل از این رویکرد حمایت کرد اما در صورتی که حالت دوم درست باشد، یعنی رویکرد پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه «بهترین اول» نباشد، باید بین آلترناتیوها جست‌وجو کرد و بهترین آلترناتیو را انتخاب کرد.

تحریم انتخابات سر به بیراهه گذاشتن است

روزنامه شرق درگفت و گویی با عنوان تحریم انتخابات سر به بیراهه گذاشتن است آورد: با وجود دوگانگی‌های اخیر در جبهه اصلاحات جهت حضور و عدم حضور در انتخابات مجلس پیش‌رو، امروز بسیاری از اصلاح‌طلبان به این نتیجه رسیده‌اند که باید به صورت مشروط حتی به قیمت شکست در انتخابات شرکت کنند. چراکه به باور برخی از اصلاح‌طلبان، حضور در انتخابات تنها راه مطلوب و فرصت ممکن برای احیای سرمایه‌های اجتماعی این جریان قلمداد می‌شود. اما این حضور در حالی است که هیچ افق روشنی پیش‌روی اصلاح‌طلبان و حیات سیاسی آنها وجود ندارد. حتی برخی پیش‌بینی‌ها از عدم اقبال عموم از اصلاح‌طلبان و دستاورد مطلوب این جریان در انتخابات اسفند ماه حکایت می‌کند. با این همه، وقتی از ابراهیم اصغرزاده می‌پرسیم آیا با توجه به وضع موجود و تنزل سرمایه‌های اجتماعی بهتر نیست اصلاح‌طلبان به جای حضور در انتخابات به احیای سرمایه‌های اجتماعی خود بپردازند؛ او در پاسخ می‌گوید: «بازگشت به جامعه‌ای که امیدش از سیاست سلب شده نوشداروی بعد از مرگ سهراب است. اگر منظور از احیای سرمایه اجتماعی تحریم انتخابات باشد، سر به بیراهه گذاشتن است». بر این اساس، درباره مسائل یادشده با این فعال سیاسی اصلاح‌طلب به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه آن را می‌خوانید.

اصغرزاده همچنین می افزاید: راهکار اصلی احیای سرمایه اجتماعی و ترغیب مردم به مشارکت، به رویکرد اصلاح‌طلبان بستگی دارد. اینکه تقصیر را به گردن تحریمی‌ها یا مردمی که قصد شرکت در انتخابات را ندارند، بیندازیم، مشکل ما را حل نمی‌کند. بعضی افراد تحلیل می‌کنند که اگر موج انتخابات برخیزد و مردم پای صندوق‌های رأی کشانده شوند، مطمئن باشید اصلاح‌طلبان پیروز خواهند شد. این دوستان استدلال می‌کنند که اگر منتقدان و ناراضیان در سال ۸۴ هم پای صندوق‌های رأی می‌آمدند، آن فاجعه هشت‌ساله رخ نمی‌داد؛ یعنی تحریمی‌ها و ناراضیان از وضع موجود مستقلا می‌توانند بر سرنوشت جریانات سیاسی سلبی و ایجابی تأثیر بگذارند. این منطق درعین‌حال که درست است، روی بخش دیگر حقیقت را می‌پوشاند، یعنی ناکارآمدی اصلاح‌طلبان و خطای راهبرد حضور آنان در قدرت را انکار می‌کند و در عوض تحریم‌کنندگان انتخابات را مسئول شکست سیاست اصلاح‌طلبی و روی‌کارآمدن جریان افراطی قلمداد می‌کند. منظور این است که بخش‌هایی از جامعه از سیاست خسته شده‌اند و از سیاست‌مداران دلخورند. از احزاب و گروه‌های سیاسی بالادستی دل‌زده شده‌اند و می‌گویند همه سیاست‌مداران، از اصلاح‌طلب و اصولگرا دست‌شان در یک کاسه است و درد مردم را نمی‌فهمند. اینها حرف‌هایی است که در کوچه و خیابان، اتوبوس و تاکسی و مترو، در محافل خانوادگی و فضای مجازی می‌شنویم. جامعه گرفتار نوعی عصبانیت و خشونت زبانی شده است. می‌بیند چپ و راست فرقی ندارند. می‌بیند اصلاح‌طلب کنار محافظه‌کار ایستاده و دارد سیاست او را ترجمه و بازگو می‌کنند. جامعه گاهی به هجو و تمسخر و گاهی حتی به قهر و لج‌کردن رو می‌آورد و این نشان‌دهنده حقایقی تلخ است که در همین کامنت‌گذاری‌ها در فضای مجازی و احتکار کالا و اجناس در انبارهای غیرمجازی هم می‌توان دید. کار ویژه سیاست‌ورزان و کنشگران سیاسی کشف به‌موقع تحولات زیرپوستی و ترجمه آن به سیاست است. باید خود را میانجی مطالبات مردم در برابر دولت قرار دهد تا جامعه را با سیاست آشتی دهد و امید را به ذهنیت جامعه برگرداند. اینجا دقیقا همان نقطه‌ای است که اصلاح‌طلبان باید آنجا بایستند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: نباید فراموش کرد که در انتخابات پیش‌رو نحوه ورود و چگونه شرکت‌کردن در انتخابات اهمیتش کمتر از کسب تعداد کرسی‌های بیشتر نیست. نه در اکثریت‌بودن پیروزی است و نه در اقلیت‌بودن شکست است. شکست و پیروزی فقط برای شیفتگان قدرت معنا و مفهوم دارد. یک اقلیت منسجم مدافع حقوق ملت گاهی کارآمدتر از یک اکثریت ناکارآمد و سرگردان است.

«ع. ص» متهم پرونده پتروشیمی کیست؟

روزنامه مردم سالاری در گزارشی با عنوان «ع. ص» متهم پرونده پتروشیمی کیست؟ نوشت: «ع. ص» معروف‌ترین چهره پرونده فساد در پتروشیمی معروف به پتروشیمی‌گیت است. او که متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ بیش از ۳۱ میلیارد تومان است، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ایران و عضو سابق هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی است. قرار وثیقه «ع. ص» در اوایل شهریور به قرار بازداشت تبدیل شد تا با انتقال او به زندان، تحقیقات در مورد پرونده پتروشیمی وارد مرحله جدیدی شود. بررسی مردم سالاری آنلاین، نشان می‌دهد که «ع. ص» راهی طولانی را از مدیرعاملی موسسه اعتباری مولی‌الموحدین تا حضور در دادگاه پتروشیمی‌گیت طی کرده است. این گزارش را تا انتها بخوانید تا با «ع. ص»، متهم پرونده پتروشیمی، بیشتر آشنا شوید.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، پرونده فساد در پتروشیمی، یکی از معروف‌ترین پرونده‌هایی است که در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، به ریاست قاضی اسدالله مسعودی‌مقام، در دست رسیدگی است و علی‌رغم این‌که موضوع این پرونده به تخلفات روی داده در فاصله زمانی بین سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ مربوط می‌شود، هنوز حکم متهان پرونده صادر نشده است. طبق کیفرخواست صادره برای متهمان پرونده فساد در پتروشیمی، در جریان انتقال ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به کشور، با محوریت شرکت بازرگانی پتروشیمی، در سال‌های ۸۹ تا ۹۱، مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو، اخلال در نظام اقتصادی کشور صورت گرفته است. رضا حمزه‌لو، مدیرعامل وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی، متهم ردیف اول این پرونده است؛ با این حال، «ع. ص»، معروف‌ترین چهره‌ای است که به‌عنوان متهم در این پرونده، نام وی دیده می‌شود. تخلفات شرکت بازرگانی پتروشیمی در جریان انتقال ارز به کشور، دقیقاً بلافاصله پس از این صورت گرفته که این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است. بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی در آذر سال ۸۸، با قیمت کمی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان، به‌صورت ۲۰ درصد نقد و مابقی اقساط، به شرکت سرمایه‌گذاری ایران واگذار شد؛ یعنی شرکتی که در حال حاضر «ع. ص» مدیرعامل و عضو هیأت مدیره آن است. طبق کیفرخواست صادره در پرونده پتروشیمی، متهمان این پرونده، که مدعی بوده‌اند در حال دور زدن تحریم‌ها هستند، با محوریت شرکت بازرگانی پتروشیمی و از طریق معرفی شرکت‌های خود به خریداران خارجیِ محصولات پتروشیمی، اقدام به انتقال درآمدهای ارزی حاصل از صادرات این محصولات به حساب‌های شرکت خود در خارج از کشور کرده و با تصاحب منافع بسیار، باعث ناترازی موازنه ارزی کشور شده‌اند! «ع. ص» در دوره‌ای که بنا به کیفرخواست صادره، تخلفات در شرکت بازرگانی پتروشیمی صورت گرفته، عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و در مقاطعی، رئیس هیأت مدیره این شرکت بوده است. ع. ص در حال حاضر، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری ایران است. شرکت سرمایه‌گذاری ایران، یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های بخش خصوصی در کشور است و شرکت‌های متعددی را در حوزه پتروشیمی، بازرگانی، صنعت برق، حمل و نقل و فناوری، تحت پوشش خود دارد. چهره اصلی در شرکت سرمایه‌گذاری ایران، علینقی خاموشی است که از ابتدای انقلاب تا دهه ۸۰، ریاست اتاق بازرگانی ایران و اتاق تهران را برعهده داشت.

وکیل مستقل برای قضات بی‌سواد خطرناک است

روزنامه همدلی در گزارش خود با عنوان وکیل مستقل برای قضات بی‌سواد خطرناک است می نویسد: نهاد وکالت و کانون وکلا در ایران از اولین و قدیمی‌ترین نهاد های مدنی مستقل در تاریخ کشور ما به حساب می‌آید، نهادی که حفظ استقلال آن ارتباط مستقیم و اجتناب ناپذیری با برقراری عدالت و احساس امنیت قضایی در جامعه دارد و این در حالی است که در چند سال گذشته کانون وکلا با چالش‌های بسیاری مواجه بوده است و هر از چندی با طرح آیین نامه‌های فراقانونی و سیاسی کاری، استقلال این نهاد مدنی با اهمیت مورد هجمه واقع شده است. با دکتر نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری برجسته درباره اهمیت تاریخی وجود کانون وکلا، کارکردها و ارتباط حفظ استقلال آن با بحث عدالت و برقراری دادرسی عادلانه به گفت و گو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

احمدی در این گفت و گو اظهار داشت: وکیل و وکالت در طول تاریخ هم‌شان قاضی و قضاوت بوده است. شما در ازمنه تاریخی که نگاه کنید همیشه در کنار دادگاه وکیل حضورداشته است. تا مشروطه این وضعیت را داشتیم، بعد از مشروطه نیز به همین کیفیت عده‌ای از افراد حرفه خود را وکالت دادگستری قرار می‌دادند در برابر همان مقرراتی که در قانون مدنی و قبل از تصویب قانون مدنی اصولاً در عرف قضایی ما بود. مثلاً به یک نفر وکالت می‌داد که خریدوفروش کند یا در دادگاه‌ها وکالتش را بر عهده بگیرد. تا سال ۱۳۰۶ که مرحوم علی‌اکبر خان داور قانون حدود اختیارات را گرفت و شروع به سروسامان دادن دادگستری کرد. بنابراین دادگستری سابق را منحل کرد و یک دادگستری جدیدی را تشکیل داد و قوانین ساختاری سازمان قضایی را تغییر داد و یک دادگستری تازه‌ای را درست کرد که تا امروز باقی‌مانده است، هرچند در مواردی ضربات جبران‌ناپذیری خورده است، در همین مواقع تصمیم گرفتند که به وکالت هم سمت و سویی بدهند. از سال ۱۳۰۶ تا سال ۱۳۱۵ به شکل جسته‌وگریخته، ما قوانین مربوط به وکالت راداریم تا در سال ۱۳۱۵ قانون وکالت به‌صورت رسمی تصویب شد که تا آلان هم حاکم است و وکلا به وکلای پایه‌یک، پایه دو، پایه سه و کارگشا تعریف شدند. اما از سال ۱۳۳۱ و در زمان مرحوم دکتر مصدق لایحه استقلال کامل کانون وکلا تصویب شد و تبدیل به قانونی شد که تا امروز باقی‌مانده است. ماده یک این قانون می‌گوید کانون وکلا موسسه مستقلی است که توسط خود وکلا اداره می‌شود و ارکان، هیئت‌مدیره دادسرا و دوایری دارد.

وی همچنین افزود: اگر وکیل مستقل باشد قضاتی که قانونمند و باسواد هستند، از او استقبال می‌کنند، قاضی که می‌خواهد به‌حق رسیدگی کند، می‌خواهد در تطبیق قانون به قوانین درست استناد کند و تفسیر قوانین صحیح می‌خواهد، بنابراین خیلی خوشحال خواهد شد که وکیل باسواد، مسلط بر قوانین باشد و دادخواست درستی بدهد. اما قضاتی که باسواد نیستند، باری به هر جهت هستند. از وکیل مستقل خوششان نمی‌آید. وکلای مستقل همواره تحت‌فشار و سختی قرار می‌گیرند تا مرحله‌ای که شخصی مثل قاضی مرتضوی به افراد می‌گفت اگر فلان وکیل را انتخاب کنی، در زندان تو را نگه می‌دارم. شرط این‌که من به تو ارفاق کنم این است که فلان وکیل و کالتت را بر عهده نگیرد. وکیل مستقل برای قاضی‌های کم‌سواد و قاضی‌هایی که وقت نمی‌گذارند که پرونده را بخوانند، خطرناک است. بسیاری از قضات اما اهل استدلال هستند، اهل تفسیر هستند و خیلی خوشحال می‌شوند که وکیل مستقل باشد. از طرفی بستگی به نوع نگاه روسای قوه دارد. ما درگذشته رئیس قوه‌ای به اسم آقای لاریجانی داشتیم. وی بالذات با وکلا خوب نبود و مجموعه اطراف وی طوری چیده شده بودند که به هر شکل ممکن دست و پای وکلا بسته شود. از آن‌طرف خواستند تعدادی وکیل وابسته داشته باشند.

از فضل پدر تو را چه حاصل!

روزنامه توسعه ایرانی در گزارش خود با عنوان از فضل پدر تو را چه حاصل! می نویسد: «مشکل جامعه ایران این است که فساد در آن بیشتر از آن است که تصور می‌شد.» این بخشی از صحبت‌های احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. موضوع از اینجا شروع می‌شود که توکلی در نامه‌ای، از رئیس دیوان عدالت اداری خواست تا جلو ارتقای فرندان استادان دانشگاه آزاد به رشته‌های بالاتر پزشکی را بگیرد و با اعتراض به تصمیم تبعیض‌آمیز هیأت رئیسه دانشگاه آزاد در مورد نقل‌وانتقال و تغییر رشته ۱۳۴دانشجوی دامپزشکی خواستار جلوگیری از این کار شد. به گزارش ایرنا، توکلی، در این نامه دانشجویان مذکور را فرزندان اعضای هیأت‌ علمی و برخی از بستگان مقامات دانشگاه آزاد معرفی کرد. او می‌گوید معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد سال گذشته در دو نامه از معاون آموزشی وزارت بهداشت اجازه خواسته که «مطابق رویه غیرقانونی سال۹۶» در این دانشگاه فرزندان اعضای هیأت ‌علمی و برخی مقامات را که در رشته دامپزشکی قبول شده‌اند در رشته‌های بالاتر پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی ثبت‌نام کنند.

حالا نتیجه تبعیض‌های موجود به نفع فرزندان اعضای هیأت ‌علمی دانشگاه‌ها باعث شده در برخی دانشکده‌های برجسته دانشگاه‌های شریف و تهران، دانشجویانی بسیار ضعیف سر کلاس‌ها حاضر شده و روند آموزشی دانشگاه را دچار اخلال کنند. این سنت سال‌های زیاد است که اجرا می‌شود، اما این موضوع امسال بیش از سال‌های پیش محل مناقشه شده است. سهمیه فرزندان اعضای هیأت‌ علمی در کنکور سراسری هم در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مورد انتقاد قرار گرفته شده و برخی هم معتقدند این سهمیه نقض آشکار عدالت است.

این روند غیرقانونی پس از انتشار این خبرها و با کشیده شدن پای قوه قضاییه به فساد علمی در دانشگاه‌ها متوقف شد. سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان‌وآموزش پزشکی طی نامه‌ای به ریاست دیوان عدالت اداری رفع اثر از دستور موقت صادره را درخواست کرده بود که مورد موافقت قرار گرفت.

سال گذشته بود که آگهی‌های جذب این تغییر رشته در فضای عمومی نیز منتشر شد. در یکی از این آگهی‌ها آمده است: «به دلیل افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی دامپزشکی و کاهش جمعیت دامی کشور به علت خشکسالی و...، بازار کار این رشته در سال‌های اخیر دچار بحران شده و بسیاری از فارغ‌التحصیلان دامپزشکی با بیکاری و کاهش درآمد مواجه شدند، به همین دلیل اکثر این فارغ‌التحصیلان قصد تحصیل مجدد و اکثر دانشجویان قصد تغییر رشته از دامپزشکی به پزشکی دانشگاه آزاد را دارند.»