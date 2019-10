تولد اولین نوزاد در فضا ۱۲ سال دیگر

به گزارش روزنامه دیلی میل، دکتر «اگبرت ادلبروک» مدیر و بنیانگذار شرکت «اسپیس بورن یونایتد» (SpaceBorn United ) اعلام کرد که این شرکت سرگرم طراحی ماموریت‌هایی است که خانم‌های باردار می‌توانند در مدار زمین فرزند خود را به دنیا آورند. اکنون هدف این ماموریت این نیست که کل دوره بارداری در فضا سپری شود اما در عوض یک ماموریت ۲۴ تا ۳۶ ساعته برای زایمان انجام می شود.

ادلبروک این صحبت‌ ها را در اولین کنگره Space and Science Congress of Asgardia the Space Nation در آلمان ارائه داد و گفت، تصور می کند این موضوع تا سال ۲۰۳۱ میلادی محقق شود. در این کنگره برخی از شرایط مادرانی که در این پروژه شرکت می‌کنند، مورد بررسی قرار گرفت.

«اسپیس بورن یونایتد» استارتاپی است که در زمینه شرایط تولید مثل انسان در فضا فعالیت می‌کند و محور تمرکز آن بر فناوری‌های مرتبط با این حوزه است.این کارشناس همچنین اعلام کرد که تولد نوزاد در فضا فعلا تنها در «مدار نزدیک زمین» (LEO) میسر است. مدار نزدیک زمین معمولاً تعریف مداری بر گرد زمین است که مکان هندسی‌اش از سطح زمین تا ارتفاع دو هزار کیلومتری است.

وی ادامه داد: مادرانی که در این پروژه شرکت می‌کنند، باید شرایطی نیز داشته باشند برای مثال این افراد باید پیش از این دو زایمان بی عیب و نقص را تجربه کرده و به اشعه‌های طبیعی مقاوم باشند.این کارشناس خاطر نشان کرد که روند زایمان در فضا همانند رویه ای است که در زمین صورت می گیرد.