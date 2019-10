ایران پنج اثر مکتوب در حافظه جهانی دارد

اشرف بروجردی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: حافظه ملی بخشی از کمیته های یونسکو است و زمینه ماندگاری آثار را فراهم می کند و در این راستا ما چند نمونه ثبت جهانی از جمله وقف نامه ربع رشیدی را داریم.

وی با بیان اینکه در زمان حاضر نیز بر روی نقشه فرش ایران به منظور ثبت جهانی کار می‌کنیم؛ افزود: یکی دیگر از آثار در دست ثبت مان مثنوی مولاناست که مدعیانی پیدا شده که یکی از آنها افغانستان به دلیل تولد مولانا در بلخ و دیگری ترکیه به دلیل مدفن مولانا است که برای ثبت این اثر، یونسکو از ما خواست که دو کشور دیگر را راضی کنیم تا به عنوان میراث مشترک سه کشور ثبت شود.

بروجردی با بیان اینکه امسال ۴ میلیارد تومان برای خرید کتاب در نظر گرفته‌ایم، افزود: هم اکنون به دلیل تحریم‌ها دستمان برای خرید کتب خطی باز نیست، اما قیمت‌گذاری برای خرید در سال های بعد انجام می‌شود و سازمان برنامه و بودجه نیز در این راستا اوراق به ما ارائه می‌دهد، مردم نیز نسبت به این مسئله رویکرد خوبی نشان می‌دهند.

وی اظهار کرد: رئیس جمهوری برای خرید کتاب و تجهیزات خیلی همت گماشتند به طوری که ۲۰ میلیارد تومان در سال ۹۶ برای خرید مجموعه خطی محدث قمی اختصاص دادند و خیلی از منابع دیگر را از اشخاص خریداری کردیم.

بروجردی از تجهیز و تکمیل ساختمان آرشیو به سیستم اطفاء حریق طی دو سال گذشته خبر داد و گفت: با هزینه هفت میلیارد تومان تجهیزات اطفاء حریق در مرکز آرشیو نصب شد.

وی یکی دیگر از کارکردهای سازمان اسناد ملی را دیجیتالی کردن منابع عنوان کرد و گفت: در کشورهای پیشرفته هم همه منابع دیجیتال نمی‌شوند اما حدود ۱۵ درصد منابع از مجموع بالای ۹۰ میلیون برگ سند را دیجیتالی کردیم.

بروجردی در رابطه با کتاب‌های خطی نیز با بیان اینکه ۴۰ هزار جلد کتاب خطی داریم، اعلام کرد: تمام این کتاب های خطی اسکن شده و بر روی سایت قرار داده شده اند.

پنج اثر شامل شاهنامه‌ بایسنقری، وقف‌نامه‌ رشیدی، مجموعه‌ اسناد اداری آستان قدس رضوی، التفهیم ابوریحان بیرونی و پنج گنج نظامی گنجوی از کشورمان در فهرست حافظه جهانی به ثبت رسیده اند.

کمیته ملی حافظه جهانی از سال ۱۳۸۴ به عنوان زیرشاخه‌ای از کمیسیون ملی یونسکو تشکیل شده است و هدف آن اجرای اهداف برنامه حافظه جهانی The Memory of the World یونسکو است که در سال ۱۹۹۲، مبتنی بر شناسایی، آگاه سازی و دسترس پذیر کردن میراث مستند کشورها شکل گرفته است.

امروز با حضور رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، آئین تکریم و معارفه رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی شمالغرب کشور در تبریز برگزار شد.

