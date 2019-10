به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی، با وجود این که متخصصان دائما در تلاشند تا گوشی‌های هوشمند را با وزن و ضخامت کمتر تولید کنند، لنزهای منحنی شیشه‌ای مورد استفاده در دوربین این گوشی‌ها محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کند. معمولا این لنزها به صورت یک واحد یکپارچه بوده و تمام لنز، نور دریافتی را روی حسگر متمرکز می‌کند. به همین علت معمولا ضخامت لنز دوربین‌ در گوشی‌های هوشمند حدود دو میلیمتر است.

اما لنز جدید متشکل از یک مجموعه میکروساختار است که هر یک عملکردی شبیه یک لنز کوچک دارد و پرتوهای دریافتی را روی بخشی از حسگر دوربین متمرکز می‌کند. بدین ترتیب مجموع این میکروساختارها بخش‌هایی از نور دریافتی لنز را به‌گونه‌ای روی حسگر متمرکز می‌کنند که در نهایت یک تصویر واحد تشکیل می‌شود. البته این میکروساختارها واقعا لنز نیستند و می‌توان آن‌ها را پیکسل‌های کوچکی از یک لنز دانست که در کنارهم یک لنز را شکل می‌دهند.

تصویر به دست آمده از این لنز مشابه تصویر به دست آمده از لنزهای عادی است، اما این لنز از جنس پلاستیک ساخته شده و ضخامت آن تنها به چند میکرون می‌رسد که معادل یک دوازدهم ضخامت موی انسان است. این لنز قادر است نور مادون قرمز را نیز دریافت و ثبت کند. این ویژگی امکان تولید سیستم دید در شب را با ابعاد کوچکتر و بهای کم‌تر فراهم می‌کند.

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.