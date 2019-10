اجتناب از جراحی‌ غیر ضروری تیروئید با روش جدید

به گزارش پایگاه خبری مدیکال اکسپرس،‌ سالانه هزاران نفر به دلیل تشخیص اشتباه تحت جراحی‌ غیر ضروری تیروئید قرار می‌گیرند.

بر اساس آمار محققان دانشگاه تگزاس، ‌در آمریکا سالانه ۵۲ هزار مورد جدید سرطان تیروئید تشخیص داده می‌شود. آزمایشی که برای تشخیص استفاده می‌شود FNA نام دارد که از هر پنج مورد در یک مورد ناکارآمد است و ممکن است نتیجه مثبت کاذب داشته باشد. در صورت عدم قطعیت، پزشک به منظور احتیاط بخشی یا تمام تیروئید را برمی‌دارد.

تیروئید غده‌ای کوچک در ناحیه گردن و مسئول ترشح دو هورمون مهم T۳ و T۴ است. هورمون‌های ترشح شده توسط تیروئید توسط جریان خون در سراسر بدن حرکت می‌کنند و وظایف مهمی چون سوخت و ساز بدن را کنترل می‌کنند. تیروئید کنترل کننده رشد و توسعه مغز است. این هورمون بر عملکرد تمام اعضای بدن از جمله قلب، مغز، عضلات و پوست تاثیر می‌گذارد.

متابولیسم نقش موثری در دمای بدن، ضربان قلب و نحوه سوزاندن کالری دارد. اگر میزان هورمون تیروئید کافی نباشد، بدن انرژی کمتری تولید می‌کند و به اصطلاح سوخت و ساز بدن تنبل می‌شود.

محققان دانشگاه تگزاس به منظور حل این مشکل و جلوگیری از جراحی غیر ضروری و تحمیل هزینه بر بیمار، یک آزمایش جدید توسعه داده‌اند که دقت آن دو سوم بیشتر از روش‌های پیشرفته امروزی بوده و بسیار سریعتر است. این روش جدید، تصویربرداری طیف‌سنجی جرمی نام دارد. این روش آزمایش متابولیک تیروئید است که متابولیت‌های تولید شده توسط سلول‌های سرطانی را شناسایی می‌کند. این متابولیت‌ها مانند نوعی اثر انگشت تشخیصی هستند. نتایج اولیه این روش کاملا موفقیت‌آمیز گزارش شده است.

نتایج این مطالعه در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.