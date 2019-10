پای پیاده از اصفهان تا مشهد

اما از آن سو، حکومت عثمانی هم بیکار ننشست. آن‌ها که در پی توسعه امپراتوری خود بودند، حکومت شیعه‌مذهبی را در کنار خود داشتند که موی دماغ شده بود و هردو، دیگری را مانع «توسعه‌طلبی سرزمینی» و «اقدامات تبلیغیِ» خود قلمداد می‌کردند و در نتیجه «چندان شگفت‌آور نبود که روابط میان ایشان به درگیری منجر شود» و به‌مرور به‌ویژه در دوره شاه اسماعیل و شاه عباس صفوی اتفاقاتی به وقوع پیوست که «سرنوشت سیاسی تاریخ ایران دوره صفویه و حتی روزگار پس از آن را تعیین کرد.»

از آن رو که مکه و مدینه در قلمرو عثمانی واقع شده بود و «برگزاری مناسک سالانه حج برای ایرانیان منوط به همکاری حکومت عثمانی » بود، به مسئله‌ای بغرنج بدل شد. اما شاه عباس اول، «برنامه‌ای بسیار هوشمندانه» و «سیاست فعالانه‌ای‌» در پیش گرفت و آن برجسته‌سازی سفر به مشهد و زیارت مضجع شریف امام هشتم در برابر حج بود تا بتواند با این «رویه متفاوت» در برابر مملکت همسایه خود قدعلم کرده و مفرّی پیدا کند.

تصویری که اروپاییان از شاه عباس ثبت کرده‌اند

فارغ از اهداف سیاسی که شاه صفوی برای نیل به آن می‌کوشید، «پیامد کارهای وی منجر به تقویت حمایت مادی از بقعه متبرکه امام رضا(ع) در مشهد به شکل برقراری موقوفه‌ها، بازسازی و توسعه حرم مقدس رضوی و نیز ترویج فرهنگ شیعی و از همه معروف‌تر رفتن خود او به سفر زیارتی، با پای پیاده از اصفهان به مشهد بود».

و کتاب «شاه عباس و سفر زیارتی او به مشهد مقدس»، حول سفری می‌چرخد که شاه عباس کبیر، در «اوایل پاییز سال ۱۰۱۰ ق/۱۶۰۱ م» با پای پیاده از اسفهان راهی مشهد شد تا آن‌گونه که نوشته‌اند، «نذر» خود را ادا کند. او جز آنکه در پی آن بود تا «عرض ارادت به خاندان اهل بیت(ع)» و «ایمان قلبی به تشیع» را به آحاد ملت نشان دهد، خوشایندش نبود که به‌سبب حج، هم به «برقراری دیپلماسی مؤثر با عثمانی» دست زند و هم آنکه به دنبال آن، «خروج سرمایه و نقدینه از قلمرو صفویه و در نتیجه ورود آن به سرزمین دشمن صفویان» رخ دهد.

این سفر که «چارلز ملویل» (Charles Peter Melville) درباره آن به پژوهشی نسبتا جامع پرداخته، بهگواه «منجم یزدی که ستاره‌شناس دربار بود» که «اسکندر بیگ منشی» از آن در «وقایع‌نامه» خود از این سفر یاد کرده، «۲۸ روز» _ و به‌گفته برخی منابع دیگر ۴۱ روز _ و «کمی بیش از ۱۹۹ فرسخ و ۳۹ منزل» به طول انجامیده است. او اگرچه این نکته را متذکر می‌شود که «ارادت شاه عباس به بارگاه امام رضا (ع)، یک عنصر پایا و اندیشمندانه در سیاست عمومی او و برخاسته از تاثیر متقابل مجموعه ای از ملاحظه های شخصی، خاندانی، اقتصادی و سیاسی بود» اما با طرح پرسش ازجمله «شاه عباس تا چه اندازه از نیاکان خود به ویژه بنیان‌گذاران سلسله صفویه، پیروی نمود؟ تا چه اندازه الگوی وی، مورد تقلید جانشینانش قرار گرفت؟ از اینجاست که می‌توان تشخیص داد، خط‌مشی شاه عباس درباره مشهد، از چه روی خلاقانه است و چگونه این‌ها می‌تواند نمایان‌گر دوره گذار حکومت صفویه به پیشرفت فکری باشد؟»، اعلام می‌کند که سر آن دارد تا بیشتر به پاسخ این سوال‌ها برسد.

ملویل یکی از مهم‌ترین ایران‌شناسان دوران حاضر است و استاد تاریخ ایران در دانشکده مطالعات خاورمیانه و آسیایی دانشگاه کمبریج است، جز آنکه از مدخل‌نویسان دانشنامه ایرانیکا است، به تاریخ ایران میانه یعنی از دوره مغول تا صفویه علاقه بسیار دارد و یکی از مهم‌ترین آثارش، سرویراستاری جلد هفتم تاریخ ایران کمبریج و مشارکت در جلد دهم همین مجموعه است.

چارلز ملویل در دانشگاه کمبریج/ اکتبر ۲۰۰۸

این پژوهش که با عنوان «Shah Abbas and the pilgrimage to Mashhad» در سال ۲۰۱۱ منتشر شده را یزدان فرخی و قدرت‌الله رضایی ترجمه کرده‌اند و جز مقدمه مترجمان و نویسنده به همراه یادداشت‌ها، پیوست‌ها، جدول‌ها، نقشه‌ها و تصاویر است، هفت بخش دارد که پیشینه تاریخی زیارت با پای پیاده، حکومت صفویه و سفر زیارتی مشهد، زیارت در روزگار شاه عباس، زیارت با پای پیاده در سال ۱۰۱۰ق، گزارشی سوم از سفر زیارتی شاه عباس به مشهد، مشهد رویاروی مکّه؟ و پادشاهان آخر سلسله صفوی نام دارد.

مترجمان در بخشی از پیشگفتار درباره این نوشتارِ ملویل بر این عقیده هستند که او «با تمرکز بر جزئیات سفر شاه عباس اول در سال ۱۰۱۰ ق، تلاش کرده تا پیش‌زمینه‌های انجام این سفر، جزئیات و پیامدهای مترتب بر آن را با دقت فراوان بررسی نماید» و اینکه «اهمیت پژوهش حاضر تنها به سیاست‌های فرهنگی مذهبی شاه عباس محدود نمی‌شود، بلکه تبیین‌کننده جایگاه بقعه متبرکه امام رضا (ع) و فرهنگ اهل بیت (ع) در ایران عصر صفویه نیز هست که در ضمن آن به جایگاه حضرت معصومه (س) و برخی امام زادگان (ع) دیگر نیز توجه می‌شود» و همچنین «در حوزه جغرافیای تاریخی و به‌ویژه شناخت جاده‌ها، منازل سفر در ایران عصر صفویه نیز دارای اهمیت فراوانی است. پروفسور ملویل در این پژوهش جزئیاتی را درباره مکان‌یابی برخی مناطق و منازل عرضه می‌کند که برای پژوهشگران جغرافیای تاریخی ایران دارای ارزش فراوانی است. طرح نقشه و آماری ساختن اطلاعات سفر تاریخی شاه عباس و نمایش آن در جدول‌هایی دقیق از مهم‌ترین دستاوردهای این پژوهش است.»

آنان البته خاطرنشان می‌سازند اگرچه این اثر، خود منبعی موثق برای پژوهش تازه دیگری شده که یکی از یکی از پژوهشگران در «مجله «ایران» (چاپ لندن) به آن دست زده اما «همچنان ارزش و اهمیت پژوهش حاضر از دید پژوهشگران این حوزه به دور مانده است».

کتاب «شاه عباس و سفر زیارتی او به مشهد مقدسِ» این ایران‌شناس شهیر انگلیسی را انتشارات نگارستان اندیشه، در ۹۵ صفحه و به قیمت ۲۰هزار تومان منتشر کرده است.