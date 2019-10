هپاتیت C قابل درمان است

دکتر سید موید علویان روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا اظهار داشت: دانش فنی برای درمان این بیماری در کشور وجود دارد و بیماران با درمان می‌توانند زندگی عادی داشته باشند.

وی با یادآوری اینکه کنترل بیماری هپاتیت C در کشور به صورت جدی در حال انجام است، افزود: شیوع این نوع هپاتیت در ایران بسیار کم است که این کار حاصل سال‌ها زحمت و تلاش مجموعه‌هایی مانند وزارت بهداشت است.

علویان، تعداد مبتلایان به بیماری هپاتیت C در کشور را حدود ۱۷۶ هزار نفر اعلام کرد و گفت: استفاده از سرنگ مشترک مهمترین راه انتقال این بیماری است که باید جلوی آن گرفته شود.

رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌ های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) به افراد معتاد که حتی یکبار از سرنگ مشترک استفاده کردند، توصیه کرد که حتما آزمایش هپاتیت C را انجام دهند تا در صورت ابتلا، درمان شوند.

وی، قمه زنی را یکی دیگر از راه های انتقال بیماری در ایران و کشورهایی مانند عراق و لبنان اعلام کرد و افزود: خالکوبی غیر بهداشتی هم می‌تواند افراد را در معرض هپاتیت C قرار دهد.

علویان با بیان اینکه ایران کمترین شیوع هپاتیت C در منطقه را دارد، گفت: شیوع بیماری در ایران از کشورهای اطراف از جمله عراق، عربستان، ترکیه، آذربایجان، پاکستان، افغانستان، کمتر است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا کبد چرب می‌تواند منجر به هپاتیت شود؟ گفت: کبد چرب را باید جدی گرفت و مراقب آن بود، این بیماری می‌تواند فرد را دچار التهاب کبد کند و به سیروز کبدی تبدیل شود.

علویان با اشاره به اینکه حدود ۴۰ درصد ایرانی‌ها دچار کبد چرب هستند، افزود: درصدی از این افراد با پیشرفت بیماری دچار التهاب کبدی یا سیروز کبدی می‌شوند. اگر کبد چرب درمان نشود، فرد در معرض بیماری‌هایی مانند فشارخون و دیابت قرار می‌گیرد.