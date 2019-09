به گزارش اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مرکز ملی اسیتژ ایران با انتشار فراخوانی از پژوهشگران دعوت کرده است تا مقاله‌های علمی خود را با موضوع‌های تعیین شده در اختیار دبیرخانه چهارمین سمینار تئاتر کودک و نوجوان قرار دهند.

موضوع مقاله‌ها «تمرین‌ها و شیوه‌های حسی در هنرهای نمایشی برای خردسال، کودک و مخاطبان حساس»، «ضرورت استفاده از تئاتر بی‌کلام برای مخاطبان خردسال، کودک و نوجوان» و «چگونگی استقلال تئاتر، فروش و ارتباط مستمر با تماشاچیان» تعیین شده است.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به‌عنوان نماینده سازمان بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان(اسیتژ) در ایران این فراخوان را با هدف ترغیب هنرمندان به تولید نمایش‌های کودک و نوجوان به‌شکل علمی‌ منتشر و از تمامی علاقه‌مندان، پژوهش‌گران، دانشجویان و مربیان دعوت کرده است تا چکیده مقاله‌های پژوهشی خود را در این حوزه تا۱۰ آذر ۱۳۹۸ به دبیرخانه چهارمین سمینار تئاتر کودک و نوجوان ارسال کنند.

بر اساس این فراخوان زمان اعلام نتیجه آثار پذیرفته شده تا ۱ دی‌ ۱۳۹۸ اعلام شده است و پس از آن، علاقه‌مندان باید مقاله پذیرفته شده را تا ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ از طریق رایانامه مرکز ملی اسیتژ به نشانی assitej.iran@gmail.com در اختیار دبیرخانه قرار دهند.

زمان برگزاری سمینار اردیبهشت ۱۳۹۹ اعلام شده است.

علاقه‌مندان برای آگاهی بیشتر می‌توانند به پایگاه خبری کانون به نشانی www.kanoonnews.ir مراجعه کنند.

گفتنی‌است: آثار ارایه شده در چهارمین سمینار تئاتر کودک و نوجوان در قالب کتابی به چاپ خواهد رسید.

نمایش کتاب‌هایی با موضوع «مشق شب» در کتابخانه کانون

منتخبی از کتاب‌های فارسی و غیر فارسی با موضوع مشق شب در قالب نمایشگاهی در کتاب‌خانه‌ مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفت.

در این نمایشگاه که هم‌زمان با ماه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید برپا شده ٥١ عنوان کتاب به نمایش در آمده که از این تعداد ۳۹ عنوان کتاب فارسی و ١٢عنوان کتاب غیر فارسی است.

بر اساس این گزارش، در میان آثار به نمایش در آمده در نمایشگاه «مشق شب» می‌توان به ماهی بالای درخت اثر لیندا مالالی هانت، لک‌لک‌ها بربام از میندرت دویونگ، چنگ چهارشنبه‌ها اثر گری دی اشمیت، در سرزمین درس‌های یادنگرفته به نویسندگی لی یا باریسوونا گراسکینا، کلاس قصه‌خوانی خانم بروکس نوشته‌ باربارا باتنر، حرف آباد اثر علی خانجانی، GET OFF MY BRAIN نوشته‌ راندال مک کاچن و دانشنامه‌ «encyclopedia» اشاره کرد.

نمایشگاه مشق شب از اول تا پایان مهر ۱۳۹۸ روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ پذیرای علاقه‌مندان است.

کتاب‌خانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هر ماه منتخبی از آثار خود با موضوع‌های مختلف را در قالب نمایشگاه‌ در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌دهد.

این کتاب‌خانه‌ در خیابان شهید بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، پلاک ۲۴ ساختمان شهید ملک‌شامران واقع شده است.