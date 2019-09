سیر و پیاز قاتل سرطان سینه

به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی،‌ شیوع سرطان سینه در زنان پورتوریکو بسیار کم است به همین دلیل محققان عادت‌های غذایی این افراد را مورد بررسی قرار دادند. این مطالعه با بررسی اطلاعات پزشکی و سلامت و رژیم غذایی زنان این ناحیه نشان می‌دهد ساکنان پورتوریکو در اکثر غذاها از نوعی سس به نام سفریتو استفاده می‌کنند که با ترکیب سیر، پیاز، گوجه فرنگی، روغن زیتون و فلفل دلمه‌ای تهیه می‌شود. این سس در ایتالیا، اسپانیا و آمریکای لاتین نیز بسیار محبوب است. این مطالعه نشان می‌دهد احتمال بروز سرطان سینه در زنانی که در روز حداقل یک بار از سس سوفریتو استفاده می‌کنند، در مقایسه با زنانی که از این چاشنی مصرف نمی‌کنند، ۶۷ درصد کمتر است. این مطالعه همچنین نشان می‌دهد سیر و پیاز حاوی ترکیباتی مانند اورگانوسولفور و فلاونول هستند که عامل اصلی محافظت در برابر سرطان است. این مواد غذایی به تنهایی نیز خواص ضد سرطانی دارند.

چندی پیش مطالعات محققان دانشگاه کوماموتو در ژاپن نشان داد ترکیباتی به نام ONA در پیاز وجود دارد که رشد سلول‌های سرطان تخمدان نوع EOC (شایع ترین نوع سرطان) را کاهش می‌دهد. این مطالعات نشان می‌دهد ترکیبات پیاز پاسخ ایمنی ضد تومور لنفوسیت‌های میزبان را سرکوب می‌کند.

بررسی مدل‌های حیوانی نشان می‌دهد ترکیبات پیاز علاوه بر کاهش نرخ رشد سلول‌های سرطانی، از تکثیر آنان نیز جلوگیری کرده و ویتامین C موجود در آن، با تشکیل رادیکال‌های آزاد عامل سرطان مبارزه می‌کند. سرکوب سلول‌های سرطان تخمدان با ترکیبات موجود در پیاز، هیچ عارضه جانبی به همراه ندارد.

سیر نیز با کمترین مقدار کالری، عملکرد سیستم ایمنی بدن را تقویت و سلامت عمومی بدن را افزیش می‌دهد.

شماری از خواص درمانی سیر :

- درمان آکنه و بیماری‌های پوستی

با توجه به گزارش نشریه Angewandte Chemie ، سیر گیاهی فوق‌العاده در درمان انواع ناراحتی‌های پوستی و آکنه محسوب می‌شود. آلیسین موجود در سیر از اثرات مخرب رادیکال‌های آزاد جلوگیری می‌کند و با نابودکردن باکتری‌ها، در درمان جای جوش، بیماری‌های پوستی و آکنه موثر است.

- جلوگیری از ریزش مو

به گزارش نشریه Dermatology, Venerology and Leprology، سیر حاوی مقادیر بالای سولفور و پروتئین کراتین است. این پروتئین در رشد مو نقش مهمی دارد. قرار دادن سیر روی پوست سر باعث تحریک ریشه مو و رشد مجدد مو می‌شود.

- پیشگیری از سرماخوردگی

بر اساس گزارش نشریه Advances In Therapy، آلیسین موجود در سیر به دفع ویروس‌ها کمک می‌کند. این مطالعه نشان می دهد که مصرف روزانه مکمل سیر، احتمال سرماخوردگی را ۶۳ درصد کاهش می‌دهد.

- کاهش فشار خون

به گزارش نشریه Pharmaceutical Sciences، سولفور موجود در سیر باعث گشادشدن رگ‌های خونی و کاهش فشار خون می‌شود. مصرف سیر و مکمل آن در سالمندان و به خصوص بیماران دیابتی باید تحت نظر پزشک انجام شود.

- کاهش بیماری‌های قلبی

سیر با کاهش کلسترول، نقش مهمی در کاهش بیماری‌های قلبی دارد. این ماده غذایی از ایجاد لخته‌های خونی و تصلب شرایین جلوگیری می‌کند.

- افزایش عملکرد فیزیکی و انرژی

سیر باعث افزایش عملکرد فیزیکی بدن و انرژی می‌شود. در دوران باستان از این ماده غذایی برای افزایش کارایی کارگران استفاده می‌کردند. سیر باعث بهبود عملکرد ورزشکاران و جلوگیری از خستگی ناشی از ورزش می‌شود.

- حاوی ویتامین‌های گروه B، A و C و مواد معدنی پتاسیم، روی، آهن، مس، سلنیوم و منگنز

- با مقادیر بالای آنتی اکسیدان، خاصیت ضد سرطانی دارد.

- کاهش دردهای ناشی از آرتروز

- کاهش وزن

- ضد آلرژی

- کاهش میزان قند خون

- جلوگیری از دندان درد

- بهبود سیستم گوارشی

- تصفیه کبد

- کمک به درمان بیماری پوستی پسوریازیس

- دور کردن انواع حشرات مزاحم مانند پشه

- خاصیت ضد باکتری و ضد قارچ

- جلوگیری از بروز تبخال

محققان مصرف روزی تا چهار حبه سیر، هریک به وزن یک گرم را توصیه کرده‌اند.

نتایج این مطالعه در نشریه Nutrition and Cancer منتشر شده است.