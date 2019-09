به گزارش ایرنا؛ رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه در جریان برگزاری این کارگاه هدف از برگزاری کارگاه‌های مذکور را بحث و تبادل نظر در خصوص موارد مشترک و نیز همکاری بین‌المللی این دانشگاه و صاحبان صنایع با دانشگاه‌های اقلیم کردستان عراق و رشد ارتباطات دو جانبه اعلام کرد.

علی‌اکبر اختری اظهار داشت: دانشگاه صنعتی کرمانشاه تاکنون با ۶ دانشگاه خارجی از کشور ترکیه و عراق (اقلیم کردستان) تفاهم‌نامه همکاری امضاء کرده و در آستانه امضاء هفتمین تفاهم‌نامه با دانشگاه دیگری از ترکیه است.

وی اظهار داشت: دانشگاه صنعتی کرمانشاه اکنون با دانشگاه "پلی‌تکنیک" اربیل اقلیم کردستان عراق در زمینه کارآموزی و انرژی تجدیدپذیر، دانشگاه "تیش" ترکیه در زمینه کنفرانس بین‌المللی، "قفقاز" ترکیه، دانشگاه "صلاح الدین" در زمینه رد و بدل دانشجو و استاد و دانشگاه سلیمانیه تو پلی تکنیک این استان تفاهم‌نامه همکاری امضاء کرده است.

وی در ادامه به امضاء تفاهم‌نامه با دانشگاه پلی‌تکنیک سلیمانیه در زمینه صنعت و عمران اشاره کرد و گفت: دانشگاه صنعتی کرمانشاه با ۲ هزار و ۵۰۰ دانشجو و ۵۲ هیات علمی در ۱۰ رشته شامل برق تمام گرایش‌ها، مهندسی شیمی گرایش جداسازی، مکانیک در سه گرایش، عمران، صنایع، راه‌آهن، کامپیوتر تمام گرایش‌ها، فیزیک مهندسی و علوم مهندسی می‌تواند نقش برجسته‌ای در زمینه توسعه صنعت و عمران اقلیم و منطقه ایفا کند.

وی همچنین به رتبه ۱۴ دانشگاه صنعتی کرمانشاه در بین دانشگاه‌های صنعتی کشور اشاره کرد و آن را برای یک دانشگاه تازه تاسیس رتبه بسیار خوبی دانست و گفت: این رتبه در ایران با توجه به وجود دانشگاههای برتر جهانی و آسیایی مانند صنعتی شریف، امیر کبیر و اصفهان رتبه خوبی محسوب می شود.

رییس دانشگاه صنعتی کرمانشاه در ادامه به نیاز ضروری همکاری دانشگاه، صنایع و جامعه برای توسعه اشاره کرد و گفت: دانشگاه صنعتی کرمانشاه این پتانسیل و توانایی علمی را دارد که در زمینه توسعه صنایع و عمران منطقه گام‌های برجسته ای بردارد.

لازم به ذکر است که کارگاه نخست، توسط دکتر محمود حشمتی عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه به نمایندگی از اعضای هیأت علمی دپارتمان مهندسی مکانیک با موضوع

"Composite Materials: Design and Applications" ("مواد کامپوزیت: طراحی و کاربردها") و کارگاه دوم نیز توسط دکتر علی نادری عضو هیأت علمی دانشگاه و به نمایندگی از دپارتمان مهندسی برق با موضوع

"Solar power plant potentials in west of iran and Kurdistan region of Iraq"("پتانسیل‌های نیروگاه خورشیدی در غرب ایران و منطقه کردستان عراق) برگزار شد.

گفتنی است؛ در پایان این دو عضو هیأت علمی به نمایندگی از تیم‌های فعال دانشگاه صنعتی کرمانشاه آمادگی خود را برای همکاری‌های بین‌المللی با سایر دانشگاه‌ها، خصوصا دانشگاه‌های اقلیم کردستان عراق اعلام کردند.

دانشگاه صنعتی کرمانشاه از سال ۸۶ فعالیت خود را آغاز کرده و اکنون ۲ هزار و ۳۰۰ دانشجو دارد.

