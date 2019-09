یادگیری زبان انگلیسی یکی از مهارت‌های عمومی و پرکاربرد در زندگی اشخاص است و کاربرد زبان انگلیسی در زندگی شخصی هر فرد می‌تواند به‌ سادگی کار با منو تلفن همراه و رایانه، یا به پیچیدگی مطالعات متون انگلیسی باشد.

برخی عقیده دارند که نسخه‌های موجود به صورت هدفمند و جهت‌دار طراحی شده و مامور به ترویج فرهنگ و سبک زندگی غربی هستند و اکنـون ایـن نسـخه‌های فرهنگـی - آموزشـی غربـی، در تار و پود نظـام آموزشـی مـا وارد شـده و باورهـا، نگرش‌ها و رفتارهای تمامی رده‌های سنی از کودک و نوجوان تا جوان و بزرگسال را مخاطب برنامه‌های آموزشـی و فرهنگـی خـود قـرار داده‌انـد.



رهبر معظم انقلاب نیز سال ۹۲ در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به نکته‌ای ظریف اما بسیار با اهمیت اظهار نگرانی کردند.



ایشان از رخنه یک فرآیند ضد فرهنگی در استفاده کتب آموزشی زبان انگلیسی که تولید شده از فرهنگ غرب است سخن گفته و تاکید کردند «کتاب‌های آموزش زبان که خیلی هم با شیوه‌های جدید و خوبی تدوین‌ شده، منتقل‌کننده سبک زندگی غربی است، سبک زندگی انگلیسی است، خب این بچه ما، این نوجوان ما و جوان ما که این را می‌خواند، فقط زبان یاد نمی‌گیرد؛ حتی ممکن است آن زبان یادش برود، اما آنچه بیشتر در او اثر می‌گذارد آن تاثیر و انطباعی است که بر اثر خواندن این کتاب از سبک زندگی غربی در وجود او به وجود می‌آید؛ این از بین نمی‌رود؛ این کارها را دارند می‌کنند».

پروژه جدید زبان انگلیسی به نام EIGHT که از چند سال پیش آموزش آن در کشور شروع شد، گام جدید فرهنگی برای فراگیرانی است که قصد ورود به دنیای زبان‌آموزی را دارند.

این پروژه با نگاه فرهنگی تلاش کرده است که به پیوست فرهنگی در آموزش زبان انگلیسی توجه داشته باشد و دغدغه بسیاری از خانواده‌ها را در زمینه موضوعات فرهنگی مرتبط با آموزش زبان انگلیسی رفع کند.

طرح «تألیف اولین مجموعه جامع ایرانی آموزش زبان انگلیسـی - EIGHT» که کاری بین‌رشته‌ای بـا مشـارکت گروهـی بـزرگ در ۱۵ تخصـص گوناگـون اسـت، از ابتدای سـال ۱۳۹۲ به طور رسمی در کشور آغاز شـد و یکی از مراکزی که آموزش پروژه بومی EIGHT را شروع کرده، جهاد دانشگاهی است.

یکی از فراگیران کالج جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی که اولین ترم از این منبع جدید را پشت سر گذاشته است گفت: قبل از ثبت نام در کلاس زبان انگلیسی تصور می‌کردم آموختن این زبان آن هم در سن ۳۰ سالگی خیلی برایم مشکل باشد اما کتاب EIGHT کاملا قابل فهم بود.

زهرا عظیمی نژاد پرداختن به برخی شخصیت‌های مهم ایرانی از جمله پروفسور سمیعی را از ویژگی‌های فرهنگی این پروژه در کتاب A۱ دانست و ادامه داد: تصاویر این کتاب نیز متنوع بوده و نام‌های ایرانی در کنار نام‌های خارجی بیان شده است.

وی جذابیت‌های بصیری این کتاب را یادآور شد و گفت: البته قسمت شنیداری آن و گذاشتن فایل‌های مکالمه برای فراگیرانی که تازه وارد دنیای زبان آموزی شده‌اند مشکل بوده و این مکالمات اغلب با لهجه ضبط شده که نامفهوم است.

این فراگیر زبان انگلیسی گفت: در بخشی از کتاب EIGHT که ترم اول آن را فراگرفتم تصاویری از تخت جمشید در کنار تصاویر بناهای مهم جهان وجود دارد که برایم به عنوان یک ایرانی غرورآفرین بود.

پوشش کامل مهارت های چهارگانه یادگیری زبان

یکی از مدرسان کالج جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی نیز که تاکنون منبع جدید آموزش زبان انگلیسی را در چهار ترم تدریس کرده است به خبرنگار ایرنا گفت: مهمترین ویژگی این کتاب، مطابقت مطالب و محتوای آن با فرهنگ اسلامی- ایرانی است.

سامان صدر افزود: همینطور استفاده از به روزترین روش‌های آموزش زبان همراه با اطلاعات کاربردی و مفید جزو ویژگی‌های خاص این منبع جدید زبان انگلیسی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: فراگیرانی که با جدیت و پشتکار به مطالعه این کتاب بپردازند به طور حتم پیشرفت چشمگیری خواهند داشت چرا که این منبع، مهارت‌های چهارگانه یادگیری زبان را به صورت کامل و جامع پوشش داده و در ارتقای سطح دانش زبانی فراگیران کمک شایانی می‌‍کند.



این مدرس زبان انگلیسی با بیان اینکه پویایی و طراوت هر جامعه به طور مستقیم به فرهنگ آن جامعه مرتبط است اظهار داشت: فرهنگ حقیقی زمانی زنده و زاینده است که به طور دائم در حال تکامل باشد.

وی افزود: فرهنگ هر جامعه زمانی می‌میرد و از بین می‌رود که درگیر تقلید و کپی‌برداری شود از این رو ما با داشتن فرهنگ غنی ایرانی- اسلامی باید تمام تلاش و همت خود را بگذاریم تا روز به روز به غنای آن افزوده و سعی در جهانی شدن آن داشته باشیم.

صدر بیان کرد: از این رو با تهیه اینگونه منابع علاوه بر تقویت و حفظ هویت فرهنگی خویش، می‌توانیم در صدد جهانی کردن آن نیز باشیم.



۲۴۰ نفر آموزش پروژه جدید زبان انگلیسی را فراگرفتند

مدیر کالج زبان‌های خارجی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی نیز با اشاره به شروع آموزش زبان انگلیسی در قالب پروژه EIGHT با رویکرد ایرانی و اسلامی در جهاد دانشگاهی گفت: تاکنون ۲۴۰ نفر آموزش این پروژه جدید را فراگرفته‌اند.

نرگس معصومی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: کالج جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی تدریس این پروژه را از زمستان ۹۷ در دو سطح آغاز کرد که برای زبان آموزان در ترم های بهار و تابستان ادامه داشت.



وی اظهار داشت: مجموعه آموزش زبان انگلیسی EIGHT در ۱۶ جلد از هشت سال پیش با همت و تلاش ۲۴ نفر از متخصصان تراز اول کشور با رویکرد ایرانی و اسلامی تدوین شده است.



مدیر کالج زبان‌های خارجی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی با اشاره به رویکرد فراملیتی این پروژه آموزشی افزود: این مجموعه آموزش زبان انگلیسی می‌تواند برای کشورهای اسلامی همجوار چون افغانستان نیز ارائه شود که در همین راستا چهار نفر از اتباع خارجی از سرفصل‌های آموزش جدید جهاددانشگاهی بهره مند شده‌اند.



وی به ماهیت پروژه جدید آموزش زبان انگلیسی اشاره کرد و گفت: در حوزه آموزش زبان انگلیسی برخی محتواهای آموزشی وابستگی به منابع غربی دارند که تنها زبان را منتقل نمی‌کنند بلکه مروج سبک زندگی غربی نیز هستند.



معصومی با بیان اینکه در برخی از این منابع هیچ نوع احترامی به هنجارهای ایرانی و اسلامی دیده نمی‌شود تصریح کرد: متخصصان در تالیف مجموعه آموزشی EIGHT به هویت ایرانی و اسلامی ارزش داده‌اند و در کنار نام بردن از دانشمندان سایر کشورها در متون آموزشی از دانشمندان ایرانی چون دکتر سمیعی نیز یاد شده است.



وی بیان کرد: اشاره به فرهنگ و هویت ایرانی و انتقال حس خودباوری و اعتماد به نفس هم به مدرس و هم به زبان‌آموز از ویژگی‌های منحصر به فرد این پروژه جدید آموزش زبان انگلیسی است.



مدیر کالج زبان‌های خارجی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی با اشاره به ارزش و اعتبار مجموعه آموزشی EIGHT یادآور شد: این مجموعه توانسته تاییدیه معتبرترین موسسه ادبیات زبان انگلیسی دنیا (YORK) را کسب کند.



وی گفت: این منبع جدید زبان انگلیسی توسط کالج جهاد دانشگاهی در ۱۶ ترم و هشت سطح تدریس می‌شود که به لحاظ علمی نیز از کتاب‌های قبلی قوت بیشتری دارد.



معصومی با بیان اینکه مقاطع دبیرستان به بالا امکان ثبت نام در این دوره‌های جدید را دارند افزود: پروژه EIGHT با رویکرد هنری و گرافیک بالا برای زبان آموزان جذابیت داشته و ثبت نام ترم پاییز تا ششم مهرماه ادامه دارد که متقاضیان می‌توانند برای ثبت نام به آدرس jdroyesh.ir مراجعه کنند.

