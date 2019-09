چگونگی دسترسی به میراث مستند روی میز کمیته ملی حافظه جهانی

جلسه گروه کارشناسی حفاظت و نگهداری کمیته ملی حافظه جهانی برگزار شد و طی این جلسه، پیش‌نویس توصیه نامهٔ چگونگی دسترسی به میراث مستند مورد بررسی قرار گرفت.

هدف از تدوین این توصیه‌نامه، آگاهی دارندگان و حفاظت‌گران و جامعه ذیربط میراث مستند و ارتقاء کیفیت حفاظت و نگهداری از میراث مستند است.

کمیته ملی حافظه جهانی ایران به منظور پاسداری میراث مستند، به تشکیل گروه‌های کارشناسی اقدام کرده است و تشکیل این گروه‌های تخصصی، گام مؤثر و مهمی در حفظ میراث مستند و دستیابی به اهداف برنامه حافظه جهانی است.

کشور ایران جزو مهم‌ترین کشورهای جهان در حوزه میراث مستند و میراث فکری بشری است. از این رو تشکیل گروه‌های تخصصی مربوط به حفاظت و معرفی میراث مستند، تدوین توصیه‌نامه و استاندارهای حفاظتی، برپایی کارگاه‌های آموزشی ضرورت دارد و تاکنون گام‌های خوبی در این جهت برداشته شده است.

کمیته ملی حافظهٔ جهانی در نظر دارد موضوع پاسداری میراث مستند را به یک دغدغه ملی تبدیل کند و امیدوار است با اقدامات ترویجی و آموزشی که در دستور کار دارد بتواند زمینه‌ای فراهم کند که هر ایرانی خود را پاسدار و حافظ میراث مستند بداند.

میراث مستند جزء بسیار مهم هویت هر ملتی به شمار می‌رود و خوشبختانه کشورمان از حیث داشتن میراث مستند، غنی است.

بر اساس این گزارش، کمیته ملی حافظه جهانی از سال ۱۳۸۴ به عنوان زیرشاخه ای از کمیسیون ملی یونسکو تشکیل شده است و هدف آن اجرای اهداف برنامه حافظه جهانی /The Memory of the World یونسکوست که در سال ۱۹۹۲، مبتنی بر شناسایی، آگاه سازی و دسترس پذیر کردن میراث مستند کشورها شکل گرفته است.

این کمیته متشکل از ۸ عضو حقوقی (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، دانشگاه تهران، وزارت امور خارجه، کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، سازمان میراث فرهنگی- صنایع دستی و گردشگری، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، کمیسیون ملی یونسکو، کتابخانه و موزه آستان قدس رضوی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) و ۹ عضو حقیقی از میان متخصصان حوزه میراث مستند است و در حال حاضر ریاست آن با اشرف بروجردی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی است.

کمیته ملی حافظه جهانی طبق روال در طول سال، هر ماه یک جلسه تخصصی با حضور تمام اعضا دارد که البته در شرایط اضطراری نیز جلساتی با هماهنگی اعضا برگزار می‌شود که این نشست‌ها در محل سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است. در ذیل این کمیته چهار گروه کارشناسی «ارزیابی آثار برای ثبت»،‌ »آموزش»، «نگهداری و حفاظت» و «معرفی و دسترسی» فعالیت می‌کند.