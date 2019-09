به گزارش پایگاه اینترنتی نیواطلس، ساخت ربات‌های کوچک و نرمی که بتوانند به گونه‌ای بی خطر تنظیمات بیولوژیکی مانند بدن انسان را هدایت کنند، پیشرفت بزرگی در درمان پزشکی محسوب می‌شود اما عملی کردن و به حرکت درآوردن این ربات‌ها درون این محیط ها راحت نیست. اکنون محققان دانشگاه ایلینویز موفق به ساخت ربات های بیوهیبریدی شده‌اند که می‌توانند تنها با ترکیبی از نورون‌های حرکتی، بافت عضلانی و نور به حرکت درآیند.

البته این محققان مدت هاست که در حال بررسی این احتمالات هستند. آن‌ها در قرن جاری مقاله‌های متعددی در مورد ربات‌های زیستی مصنوعی ارائه داده‌اند که از سلول‌های منسجم قلبی و ضربان دار و نور برای به حرکت درآوردن سیستم‌های جلوبرنده استفاده می‌کنند؛ این ویژگی‌ها به ربات ها اجازه می‌دهد که به خودی خود راه بروند و شنا کنند.

آن‌ها در ادامه کار خود در راستای دستیابی به این قابلیت‌ها، طراحی جدیدی ارائه داده‌اند که به جای یک دُم، دو دُم دارد. این ربات‌های زیستی از یک داربست نرم تشکیل شده‌اند که لایه‌ای از بافت عضلانی اسکلتی و نورون‌های حرکتی واکنش پذیر نسبت به نور که از سلول‌های بنیادی موش گرفته شده‌اند، روی آن را پوشانده است. زمانیکه نورون‌ها در معرض نور قرار می‌گیرند، این نورون‌ها تحریک شده و به محرک‌هایی تبدیل می‌شوند که بافت عضله را به چرخ دنده تبدیل کرده و ربات را به جلو سوق می‌دهد.

استفاده از بافت عضلانی برای به حرکت درآوردن ربات های زیستی از ویژگی‌های بارز کار قبلی این محققان بود. این ربات جدید کاملاً زیست تخریب پذیر است و بدون نیاز به باتری یا انرژی خارجی می‌تواند منبسط و منقبض شود. درحالیکه نسخه‌های قبلی از سیگنال‌های الکتریکی برای تحریک این فرایند استفاده می‌کردند.

این تحقیق در مجله Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.