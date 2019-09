آن؛ ترسناک و پرفروش

قسمت دوم فیلم آن که در ژانر وحشت تولیده شده، صدر جدول فروش هفتگی فیلم‌ها را در اختیار گرفت و سند دیگری برای این نکته بود که فیلم‌های ترسناک در هفته‌های نخست فروش قابل توجهی دارند.

فیلم آن: قسمت دوم (It Chapter Two) دنباله فیلم آن است که در سال ۲۰۱۷ منتشر شد، این فیلم در ژانر وحشت و هیجان ساخته شده و قصه دلقکی را بازگو می‌کند که هر ۲۷ سال یک بار زنده می‌شود و یک سال با تغذیه از ترس کودکان، زنده می‌ماند.

داستان قسمت اول فیلم سال ۱۹۸۹ اتفاق می‌افتد و این قسمت تازه، ماجراهایی از ۲۷ سال بعد یعنی حدود سال ۲۰۱۵ روی می‌دهد. کودکانی که امروز بزرگ شده اند، دوباره باید رو در روی دلقک اهریمنی بایستند.

این فیلم به کارگردانی اندی موشیاتی با بازی بیل اسکارسگارد، سوفیا لیلیس، جیمز مک آوی و... بازی ساخته شده است.

فیلم آن: قسمت دوم در هفته دوم نمایش رتبه اول جدول فروش را با فروش ۴۰ میلیون دلاری به دست آورده و فروش جهانی آن ۲۳۷ میلیون دلار بوده است.

فیلم دوم جدول فروش، شیادان (Hustlers) است که روایتی از چند زن از یک کلوپ شبانه را بازگو می‌کند که برای انتقام گرفتن از ثروتمندان شهر، با هم هم‌دست می‌شوند و کارشان را کنار می‌گذارند.

شیادان با بازی جنیفر لوپز، کنستانس وو، جولیا استیلز و... با کارگردانی لورین اسکافاریا به نمایش درآمده است.

این فیلم در هفته اول نمایش ۳۳ میلیون دلار فروش داشته و هنوز نمایش جهانی آن آغاز نشده است.

فروش فیلم فرشته‌ای که سقوط کرد (Angel Has Fallen)، سومین قسمت از مجموعه سقوط کرده‌ها، در هفته چهارم اکران ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار و فروش جهانی آن ۹۱ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار بوده است.

پسران خوب (Good Boys)، با فروش هفتگی ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار در هفته پنجم نمایش به فروش جهانی ۸۵ میلیون و ۹۱۶ هزار دلار رسید.

شیرشاه(The Lion King)، در نهمین هفته نمایش، ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار، فروش جهانی یک میلیارد و ۶۰۲ میلیون دلار را به نام خود ثبت کرد.

پنج فیلم دوم فهرست پرفروش‌ها از این قرار است:

هابز و شاو (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw)، در هفته نمایش با فروش هفتگی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و فروش جهانی ۷۲۲ میلیون و ۹۲۷ هزار دلار

غلبه‌گر (Overcomer)، در هفته چهارم نمایش با فروش هفتگی ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار و فروش جهانی ۲۷میلیون و ۶۱۲ هزار دلار

گلدفینچ (The Goldfinch) در هفته اول نمایش با فروش هفتگی ۲ میلیون و ۸۰۰هزار دلار

قایق کره بادام زمینی (The Peanut Butter Falcon) در هفته ششم نمایش با فروش هفتگی یک میلیون و ۹۰۰ هزار دلار و فروش جهانی ۱۳ میلیون و ۶۸۸ هزار دلار

دورا و سرزمین گمشده طلا (Dora and the Lost City of Gold)، در هفته ششم نمایش با فروش هفتگی ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار و فروش جهانی ۸۴ میلیون و ۱۷۸ هزار دلار