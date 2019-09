به گزارش روز شنبه روابط عمومی دانشگاه بیرجند و به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، دانشگاه‌های صنعتی نوشیروانی بابل، یاسوج، صنعتی امیرکبیر، کاشان، علوم پزشکی مشهد، صنعتی شریف، علوم پزشکی تهران، بین‌المللی امام خمینی (ره)، علوم پزشکی ایران، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، علوم پزشکی شهید بهشتی، صنعتی شیراز، تبریز، علوم پزشکی تبریز، تهران، فردوسی مشهد، اصفهان، علوم پزشکی اصفهان، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، کردستان، مازندران، شهید بهشتی، شیراز، الزهرا (س)، شهید مدنی آذربایجان، بیرجند، بوعلی سینا، گیلان، خوارزمی، سمنان، شاهد، شهید باهنر کرمان، شهید چمران اهواز، شهرکرد، صنعتی شاهرود، علوم پزشکی شیراز، ارومیه، یزد، و زنجان در سیاهه مؤسسه‌های برتر جهان هستند.



در ویرایش ۲۰۲۰ نظام رتبه‌بندی «تایمز» در مجموع ۱۳۹۶ مؤسسه از کشورهای گوناگون ارزیابی و رتبه‌بندی شده‌اند. رتبه‌بندی جهانی آموزش عالی «تایمز» مؤسسه‌های پیشرو جهان را در پنج حوزه آموزش، چشم‌انداز جهانی، پژوهش، استنادها و درآمدهای صنعتی، بر پایه ۱۳ سنجه کمی ارزیابی می‌کند.



بر پایه ویرایش ۲۰۲۰ نظام رتبه‌بندی «مؤسسه آموزش عالی تایمز»، «University of Oxford» پیشگام مؤسسه‌های جهان است و «California Institute of Technology»، «University of Cambridge»، «Stanford University»، «MIT»، «Princeton University»، «Harvard University»، «Yale University»، «University of Chicago»، و «Imperial College London-ICL» در جایگاه دوم تا دهم هستند.



دانشگاه بیرجند براساس موافقت شورای گسترش آموزش عالی در سیزدهم خرداد ماه ۱۳۵۴ در قالب یک مؤسسه آموزش عالی به ریاست زنده یاد پروفسور محمدحسن گنجی از دانش آموختگان مدرسه شوکتیه و پدر علم جغرافیای نوین ایران تأسیس شد.



فعالیت آموزشی و علمی این دانشگاه از مهرماه سال ۱۳۵۶ با پذیرش ۱۲۰ دانشجو در سه رشته کارشناسی شیمی، فیزیک و ریاضی آغاز شد.



پس از پیروزی انقلاب اسلامی به مجتمع آموزش عالی تغییر یافت و مراحل رشد و شکوفایی خود را با سرعت بیشتری ادامه داد. در سال ۱۳۶۸ به مجتمع دانشگاهی تبدیل شد و به لحاظ موقیعت شایسته علمی در اسفندماه ۱۳۷۱ به دانشگاه بیرجند ارتقا یافت.



دانشگاه بیرجند به عنوان قطب علمی و آموزشی شرق کشور و بزرگترین و قدیمی‌ترین مؤسسه آموزش عالی استان خراسان جنوبی با بیش از ۴۰ سال سابقه و کارکرد علمی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی بالغ بر ۲۴ هزار نیروی متخصص تربیت کرده است.



دانشگاه بیرجند اکنون دارای حدود ۱۲ هزار دانشجو در ۳۴۰ کدرشته در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است.



دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) این دانشگاه حدود ۳۰ درصد جمعیت دانشجویی را تشکیل می‌دهند و ۵۰۶ دانشجوی دکتری در ۵۲ کد رشته مشغول به تحصیل و تحقیق هستند.



