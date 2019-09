کاهش اندازه تومور با نانوذرات

به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی، در این روش تومورهای واقع در عمق بافت با استفاده از اشعه ایکس و نانوذرات مس- سیستامین مورد حمله قرار می‌گیرند. مهمترین مزیت این روش دراین است که تومورهای واقع در عمق بافت نیز قابل درمان هستند.

این روش بر مبنای درمان فتودینامیک قرار دارد. در این روش نمونه‌های اکسیژن غیر فعال، فعال می‌شوند و بدون آسیب به بافت‌های سالم، بافت‌های سرطانی را مورد حمله قرار می‌دهند. نمونه‌های اکسیژن غیرفعال یک محصول جانبی حاصل از سوخت و ساز هستند. این نمونه‌ها می‌توانند مواد سمی بدن را از بین ببرند و وقتی میزان آنها به بیش از حد نرمال می‌رسد، برای بدن مضر هستند.

در روش‌های قدیمی از نانوذراتی استفاده می‌شود که فقط با نور فعال می‌شوند؛ این روش کارآمد نیست چرا که نور نمی‌تواند به عمق بافت نفوذ کند.

در این مطالعه جدید از نانوذرات مس- سیستامین استفاده می‌شود که با استفاده از اشعه فعال می‌شوند و ضریب نفوذ بالایی دارند.

این روش در درمان سرطان بسیار موثر است و به بافت سالم آسیبی وارد نمی‌کند.

نتایج این مطالعه در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.