به گزارش روز پنجشنبه اداره کل اطلاع رسانی و سخنگویی وزارت امور خارجه، محمد جواد ظریف در این توییت در توصیه و کنایه به اروپایی ها نوشت: " اوفک چیزی فراتر از یک رئیس زندان نیست. اگر درخواست عفو (مجوز) کنی، به جرم گستاخی به انفرادی انداخته خواهی شد و بار بعد ممکن است که سرنوشت شما چوبه دار باشد. تنها راه از بین بردن تروریسم اقتصادی ( تحریم ها ) ایالات متحده این است که سرانجام تصمیم بگیری که خودت را از طناب دار رها کنی."

(OFAC مخفف Office of Foreign Assets Control ) دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا است و زیر مجموعه ایست از اداره کل خزانه داری فدرال آمریکا (U.S. Department of the Treasury ) و لیستی دارد از نام کشورها، افراد و بانکها و شرکتهای ممنوعه یا محکوم شده توسط OFAC بنام (SDN List ) که دایمأ در حال تغییر است. sdn مخفف( Specially Designated National, SDN) است.