آیا ایران در سکوی هفتم تولید عمل هوش مصنوعی ایستاده است؟

روز گذشته خبری درباره رتبه هفتم ایران در هوش مصنوعی منتشر شد. شبکه‌های اجتماعی پر شدند از تبریک و تمجید و این خبر بارها در توئیتر بازنشر شد.

در این گزارش نام ۲۰ محققی که بیشترین پژوهش کاربردی را در میان پژوهشگران هوش مصنوعی کشور داشته‌اند نیز منتشر شد که در بین آن‌ها نام ستار هاشمی، معاون نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات هم به چشم می‌خورد. اتفاقا در توئیتر هم اغلب همکاران وزارتخانه به او تبریک گفتند اما خبری از واکنش متقابل نبود.

هاشمی اتفاقا از جمله افرادی است که مقالات او هم پر استناد است، هم بسیار معتبر. آدم باسوادی است، همه همکارانش این را می‌دانند و همین مسئله باعث شد به محض این که خبر را خواندند، شروع کردند به تبریک گفتن به او.

اصل مقاله در سایت یکی از دانشگاه‌های چین (china institute for science and technology policy at tsinghua university) در تیرماه ۱۳۹۷ منتشر شده است.

با یکی از کارشناسان فعال حوزه فناوری درباره صحت خبری که منتشر شده گفت‌وگو کردیم. او که پس از انجام مصاحبه نخواست نامش فاش شود، از شب گذشته مشغول رصد این مقاله ۱۲۲صفحه‌ای است به مواردی اشاره کرد که دانستن آن‌ها اهمیت دارد.

خبری که روز گذشته منتشر شد، با این تیتر آغاز شده؛ «ایران در بین ۷ کشور اول تولید علم هوش مصنوعی». تیتری که در نگاه اول مخاطب را به این نتیجه می‌رساند که ایران در تولید علم هوش مصنوعی جزء رتبه‌های برتر است، در حالی که این کارشناس می‌گوید: در زمینه تعداد مقالات علمی منتشر شده در حوزه هوش مصنوعی در بازه زمانی ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۷ میلادی، کشور ما رتبه چهاردهم را دارد، رتبه‌ای که مربوط به تولید مقالات پژوهشی است نه تولید علم.

وی در توضیح بیشتر گفت: درست است که یکی از شاخص‌های اولیه تولید علم، تولید و انتشار مقاله است اما باید این را در نظر داشت هر چند کشور ما اگرچه در حوزه تولید مقاله و همکاری بین‌المللی رتبه بسیار خوبی دارد، اما همکاری صنعتی با دیگر کشورها قدم مهم تولید علم است. مقوله‌ای که متاسفانه همکاری‌ ایران در آن حوزه بر اساس این گزارش زیر یک درصد (هفتاد و چهارصدم) است. ما در حوزه پژوهش خوب کار کرده‌ایم مقالات پر استنادی داریم، اما ضعف اصلی‌مان در به‌کارگیری این مقالات در صنعت است.

این کارشناس در ادامه افزود: خبری که روز گذشته منتشر شد، مربوط به گزارشی در جولای ۲۰۱۸ است. این گزارش ۱۲۲ صفحه‌ای را بررسی کردم، نمودارهایی که در خبر منتشر شده کاملا دقیق است و ایران نیز در جمع ۱۰ کشور تولید مقالات برتر (شامل مقالات پر استناد و مقالات داغ) در حوزه هوش مصنوعی قرار دارد. البته در اخبار منتشر شده آمده که ایران رتبه هفتم را دارد، در حالی که اینطور نیست و بر اساس جدول، ایران در یک رتبه پایین‌تر و در رتبه هشتم قرار دارد.

او درباره جدول منتشر شده و اسامی اساتیدی که به عنوان اساتید برتر به آن‌ها اشاره شده گفت: باید بگویم اساتید ایرانی مقالات پر استنادی در حوزه هوش مصنوعی دارند و این جدول قطعا چیز خلاف واقعی نیست، اما من هنوز نتوانسته‌ام نسخه اصلی این جدول را پیدا کنم.