مرد عنکبوتی، به فهرست ۱۰ فیلم پرفروش بازگشت

مرد عنکبوتی پس از سه هفته، دوباره در میان ۱۰ فیلم پرفروش هفته جای گرفت، فروش این فیلم در حالی به یک میلیارد و ۱۱۷ میلیون دلار رسیده است که ۹ هفته از اکران آن می‌گذرد. فیلم سینمایی فرشته‌ای که سقوط کرد نیز در فروش هفتگی فیلم‌ها، در جایگاه نخست باقی ماند.

فروش فیلم فرشته‌ای که سقوط کرد (Angel Has Fallen)، سومین قسمت از مجموعه سقوط کرده‌ها، در هفته دوم اکران ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار بوده و فروش جهانی آن ۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار بوده است.

پسران خوب (Good Boys)، فیلم دوم در فروش هفتگی است که با فروش هفتگی ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار در هفته سوم نمایش به فروش جهانی ۵۶ میلیون و ۳۳۷ هزار دلار رسید.

شیرشاه (The Lion King) در فروش هفتگی با گرفتن در مقام سوم، در هفتمین هفته نمایش، ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار، فروش جهانی یک میلیارد و ۵۱۶ میلیون دلار را به نام خود ثبت کرد.

هابز و شاو (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw)، در هفته پنجم نمایش با فروش ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار، به فروش جهانی ۵۹۲ میلیون و ۶۱۲ هزار دلار رسید.

فیلم سینمایی غلبه‌گر (Overcomer)، در دومین هفته نمایش،‌ ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار فروش هفتگی و ۱۳ میلیون و ۱۷۶ هزار دلار فروش کلی آن بوده است.

پنج فیلم دوم فروش هفتگی از این قرار است:‌

آماده‌ای یا نه (Ready or Not)، در هفته سوم نمایش با فروش هفتگی ۵میلیون و ۶۰۰ هزار دلار و فروش جهانی ۱۹ میلیون و ۹۴۴ هزار دلار

قصه‌های ترسناک برای خواندن در تاریکی (Scary Stories to Tell in the Dark) در هفته چهارم نمایش، با فروش هفتگی ۵ میلیون دلار و فروش جهانی ۷۵ میلیون دلار

مرد عنکبوتی؛ بسیار دور از خانه (Spider-Man: Far from Home)، در هفته نهم اکران، با فروش هفتگی ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار و فروش کلی ۱ میلیارد و ۱۱۷ میلیون دلار

دورا و سرزمین گمشده طلا (Dora and the Lost City of Gold)، در هفته چهارم نمایش، با فروش هفتگی ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار و فروش جهانی ۶۵ میلیون دلار

انیمیشن پرندگان خشمگین ۲ ( The Angry Birds Movie ۲)،در هفته دوم نمایش با فروش هفتگی ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار و فروش جهانی ۷۸ میلیون دلار