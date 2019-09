کیانو ریوز؛ بازیگر اخلاق مدار هالیوود

به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا؛ ۲۰۱۹ میلادی بدون شک یکی از بهترین و برجسته ترین سال های فعالیت هنری کیانو ریوز هنرپیشه، موزیسین و کارگردان هالیوودی به شمار می آید به طوری که برخی طرفداران دو آتیشه این سلبریتی این سال را سال کیانو ریوز نامیده اند. او همان کسی است که با شماره سوم از مجموعه فیلم‌های اکشن جان ویک تاج پادشاهی باکس آفیس را از Avengers: Endgame ربود و حالا هم با صداپیشگی شخصیت دوک کابوم در انیمیشن تحسین شده Toy Story ۴ در صدر جدول پرفروش‌ترین فیلم‌ها قرار گرفته است. همچنین به تازگی خبر حضور کیانو ریوز در بازی Cyberpunk ۲۰۷۷ در نمایشگاه E۳ ۲۰۱۹ اعلام شد که با استقبال چشمگیر طرفداران وی مواجه شد. این اواخر هم حضور افتخاری او در فیلم کمدی عاشقانه Always Be My Maybe ساخته کمپانی نتفلیکس، حسابی سروصدا به پا کرد و آن سکانس جذاب ورودش که به‌صورت صحنه آهسته پخش می‌شد، در شبکه‌های اجتماعی و در میان طرفداران دست‌به‌دست می‌شود.

کیانو ریوز ۵۴ ساله شایسته تمام این توجهات و ابراز علاقه از طرف مردم است. در طول ۳۵ سال فعالیت هنری وی، نه‌تنها از محبوبیت ریوز کاسته نشده است، بلکه او را هر روز قدرتمندتر از روز گذشته می‌بینیم. او که برخلاف اکثر سوپر استارهای هالیوود میانه چندان خوبی با هیاهو و حاشیه ندارد، با John Wick ۳ ثابت کرد که هنوز هم می‌تواند یک‌تنه فیلم را بالا بکشد و آن را به موفقیت تجاری برساند. گفتنی است این فیلم حالا با پشت سر گذاشتن The Matrix Revolutions به عنوان سومین فیلم پرفروش کیانو ریوز، پس از The Matrix Reloaded و The Matrix شناخته می‌شود. علاوه بر این، شنیده‌ها حاکی از آن است که شخصیت دوک کابوم در انیمیشن Toy Story ۴ یکی از جذاب‌ترین کاراکترهای داستان است و تاثیر زیادی روی ماجراهای فیلم دارد. البته این دومین حضور تاثیرگذار کیانو در یک فیلم طی یک ماه اخیر است؛ حضور قبلی مربوط به فیلم Always Be My Maybe می‌شود که به‌ گفته منتقدان و کسانی که فیلم را دیده‌اند، این بهترین بازی کیانو در قالب شخصیت واقعی خودش است، او پیش تر هم در چند فیلم نقش خودش را بازی کرده بود.

پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا همزمان با سالروز تولد این هنرپیشه به بررسی و واکاوی سبک زندگی و ابعاد غیرسینمایی و کمتر شناخته شده کیانو ریوز پرداخته است:

الف: زندگی

کودکی سخت و غمناک کیانو ریوز

تولد کیانو ریوز در دوم سپتامبر ۱۹۶۴ میلادی در بیروت لبنان به ثبت رسیده است با این وجود وی نخستین بار در ژانویه ۲۰۱۱ در شبکه بی‌بی‌سی از انگلیسی‌تبار بودنش سخن گفت. او در این‌باره بیان داشت که مادرش، زمانی که او نوجوان بود، او را تشویق به نگاه کردن برنامه تلویزیونی کمدی دو روننی(The Two Ronnies) و دیگر برنامه‌های تلویزیونی می‌کرد؛ بدین‌گونه مادرش باعث شد او امروز به این راحتی انگلیسی صحبت کند.

پدر وی ساموئل نولین ریوز، از بومیان هاوایی است و مادرش پاتریشیا باند نیز اصالتی انگلیسی دارد. والدین وی از این جهت نام کیانو را روی وی گذاشتند که این کلمه در زبان بومیان هاوایی به معنای نسیم خنک بر فراز کوه است. کیانو به جهت اصالت چینی مادربزرگش، در فضایی پرورش یافت که در هر نقطه از آن، نشانی از فرهنگ این کشور پهناور به چشم می‌خورد. ساموئل پس از ملاقات پاتریشیا در بیروت بود که با وی ازدواج کرد اما در ادامه، در حالی کیانو سه سال بیشتر نداشت به یکباره خانه را ترک کرد و هرگز بازنگشت. کیانو تا ۶ سالگی چیزی درباره ماجرای پدرش نمی‌دانست و آخرین بار که ساموئل را دیدار کرد به ۱۳ سالگی اش باز می‌گردد. ساموئل در ۱۹۹۲ میلادی به دلیل فروش هروئین مدت سه سال را در زندان به سر برد. کیانو به همراه مادرش ابتدا به سیدنی و در ادامه به نیویورک رفت.

پاتریشیا که به کار طراحی لباس سرگرم بود، پس از ساموئل سه بار دیگر نیز ازدواج کرد اما تمام این تجربه‌ها، نتیجه‌ای جز شکست و تلخ کامی برای وی در بر نداشت. نخستین ناپدری کیانو، پل آرون کارگردان سینما و تئاتر بود که کیانو و مادرش را به تورنتو برد. دومی رابرت میلر از فعالان موسیقی راک و سومی نیز آرایشگری بود به نام جک باند. کیانو دوران کودکی و نوجوانیش را در کنار پدربزرگ و مادربزرگش در تورنتو سپری کرد. او آنقدر از مدرسه اخراج می‌شد که در مدت پنج سال، چهار مدرسه‌ مختلف را تجربه کرد. او حتی نتوانست تصاحب مدرک دیپلم خود هم بگیرد. در این میان ورزش، نقطه‌ مقابل ناکامی‌های تحصیلی وی بود به گونه‌ای که همواره در رشته‌های مختلف ورزشی، سرآمد هم سن و سالانش محسوب می شد. او آنقدر در دروازه‌بانی هاکی روی یخ موفق بود که به وی لقب دیوار را داده بودند. کیانو همواره آرزو داشت که در رشته‌ هاکی، روزی با لباس تیم ملی کانادا به میدان برود اما یک مصدومیت شدید، رویاهای وی را بر باد داد.

کیانو و شکست عاطفی و خانوادگی

کیانو در طول زندگی شخصیش با ناکامی‌های متفاوتی روبرو شده است. در ژانویه‌ ۲۰۰۰ میلادی تنها فرزند وی، به صورت مرده به دنیا آمد. آنها نام فرزندشان را اوا گذاشتند. غم و اندوه ناشی از این حادثه، به شدت ارتباط کیانو و جنیفر سایم همسرش را تحت تاثیر قرار داد تا جایی که آنها چند هفته بعد تصمیم به جدایی گرفتند. در ادامه در دوم آوریل ۲۰۰۱ میلادی، جنیفر در اثر سانحه‌ رانندگی، جان خود را از دست داد. پس از تحقیقات به عمل آمده مشخص شد که وی در هنگام رانندگی، تحت تاثیر داروهایی بود که در آن زمان برای مقابله با افسردگی اش مصرف می‌کرد. جنیفر در کنار دخترش اوا به خاک سپرده شد. کیانو که پس از مرگ جنیفر، شرایط روحی بسیار بدی داشت و دچار افسردگی شده بود، از برادران واچوفسکی‌ خالق سه گانه ماتریکس خواست تا تصویربرداری قسمت دوم ماتریکس را برای چند ماه به عقب بیندازند.

کیانو ریوز و اتهامات نادرست

داستان پر فراز و نشیب زندگی کیانو ریوز به همین جا ختم نمی شود چرا که در ۲۰۰۶ میلادی زنی ادعا کرد که کیانو پدر فرزندش است! ریوز اما این سخنان را تکذیب کرد. زن به دادگاه رفت و خواستار شد تا کیانو هر ماه مبلغی به عنوان کمک خرجی برای بزرگ کردن فرزندشان به او بدهد. کیانو هم به پیشنهاد وکیلش آزمایش دی‌ان‌ای داد. در دسامبر ۲۰۰۶ میلادی نتایج آزمایش برای دادگاه خوانده شد و معلوم شد که کیانو ریوز پدر آن نوزاد نیست. دادگاه ۱۵ سال حکم زندان برای آن زن تعیین کرد اما ریوز هیچ گونه شکایتی نکرد و به آن زن حکم آزادی دادند.

کیانو ریوز و هالیوود

در اوایل ۲۰۰۵ میلادی ریوز در پیاده روی مشاهیر هالیوود صاحب یک ستاره شد. پیاده ‌رو مشاهیر هالیوود Hollywood Walk of Fame پیاده‌ رویی میان بلوار هالیوود و خیابان وین در هالیوود، کالیفرنیاست. در کف این پیاده رو موزائیک هایی با نقش ستاره کار شده که در هریک از این ستاره ها نام یکی از مشاهیر هالیوود نوشته شده است. همچنین در این پیاده ‌رو بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ ستاره برای بازیگران، کارگردانان، موسیقی‌دانان، تهیه ‌کنندگان، گروه ‌های تئاتری و شخصیت‌ های تخیلی نصب شده‌ است.

ریوز در میان تمام هنرمندان هالیوودی بیش از هرکسی با الکس وینتر و ساندرا بولاک ارتباط خوبی دارد. کیانو تا زمان مرگ ریور فونیکس بهترین دوست وی به حساب می‌آمد و با آنتونی کوئین نیز در اواخر زندگی او ارتباط نزدیکی داشت. کیانو از پیتر اوتل بازیگر فقید ایرلندی به عنوان محبوب‌ترین و تاثیرگذارترین بازیگر زندگیش یاد می‌کند. محبوب‌ترین فیلم‌های وی عبارت است از راننده تاکسی (Taxi Driver)، اشتروشک (Stroszek)، اینک آخرازمان (Apocalypse Now) و پرتقال کوکی (A Clockwork Orange). همچنین استنلی کوبریک، مارتین اسکورسیزی، فرانک کاپرا و دیوید لین نیز فیلمسازان محبوب وی به حساب می‌آیند.

ب: علایق

موسیقی: با آغاز دهه‌ ۹۰ میلادی، کیانو و سه تن از دوستانش، گروه موسیقی Dogstar را تشکیل دادند که این گروه تا ۲۰۰۲ میلادی پابرجا ماند. Dogstar بیشتر در سبک موسیقی گرانچ(یکی از زیرشاخه‌های موسیقی آلترنتیو راک که در اواسط دهه ۸۰ میلادی در کشور آمریکا پدید آمد) فعالیت می‌کرد و کیانو نیز در آن به نواختن گیتار بیس می‌پرداخت. این گروه ۲ آلبوم به نام‌های رؤیای کوچک ما و پایان خوش را در ۱۹۹۷ و ۲۰۰۰ میلادی به بازار عرضه کرده‌ است. به دلیل انزوا و افسردگی و البته بیشتر به خاطر عکسی که در آن تنها روی نیمکتی نشسته و غذا می خورد، به او لقب کیانوی غمگین داده بودند و تا امروز مشهورترین لقبش همین است اما حالا که درباره آن لقب از او سوال می شود با خنده پاسخ می دهد: فکر می کنم بامزه بود.

این تصویر در مدت کوتاهی موجی از نگرانی‌ها را برای دوستداران وی به وجود آورد تا جایی که یکی از صفحات طرفدارای او در فیسبوک برای حمایت از وی و تاکید بر این موضوع که او هنوز فراموش نشده است، روز پانزدهم ژوئن را به نام کیانو ریوز نامگذاری کردند.

موتور سیکلت: با توجه به روحیه هنری کیانو ریوز، او از طرفداران دو آتیشه موتورسیکلت محسوب می شود. وی کلکسیونی زیبا از موتورسیکلت‌ های مختلف قدیمی و جدید دارد و یکی از مالکان کمپانی Arch Motorcycle به حساب می‌آید که به ساخت و فروش موتورسیکلت‌های سفارشی می‌پردازد. وی همچنین یکی از طرفداران جدی مسابقات فرمول یک به شمار می آید.

وی همچنین یک آپارتمان مجلل نیز در نیویورک دارد اما در خانه ویلایی در خیابان وست وود لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا زندگی می کند. البته ریوز هرگز خود را از چیزی محروم نمی کند و از امکانات زندگی در حد کافی برخوردار است. او یک خودروی هوندا سوار می‌شود و در یک خانه معمولی سکونت دارد. او می‌گوید به خانه بزرگ نیاز ندارد، چون نمی‌داند باید با فضای اضافی خانه چه کند. ریوز برای رفت‌ و آمد بسیاری از اوقات از مترو استفاده می‌کند، حتی دیده شده در برخی مواقع صندلی خود را به زنان و سالمندانی که ایستاده‌اند، تعارف می‌کند. او را بارها دیده‌اند که بر روی صندلی مترو در حال کتاب خواندن یا موسیقی گوش دادن است، حتی یک بار او را دیده‌اند که در کنار یک بی‌خانمان بر روی پیاده‌رو نشسته است و غذایش را با او قسمت می‌کند.

کتابخوانی: کیانو ریوز به مطالعه علاقه فراوانی دارد. کتابخوانی جدی او با کنت مونت کریستو شروع شد و در سن نوجوانی به داستایوفسکی علاقه مند شده است. برادران کارامازوف و یادداشت های زیرزمینی از کتاب های مورد علاقه او بوده اند. در جست وجوی زمان از دست رفته اثر مارسل پروست را بسیار دوست دارد و آثار ویلیام گیبسون و جان آپدایک را مطالعه کرده است. این بازیگر با وجود ابتلایش به بیماری خوانش پریشی(دیسلکسیا) مطالعه را به عنوان یکی از علاقه های جدی خود هرگز کنار نگذاشته است.

از دیگر فعالیت‌های هنری کیانو، می‌توان به چاپ کتاب مصور عادت به خوشبختی اشاره کرد که او در این اثر، کار نوشتن متن‌ها را برعهده داشته و نقاشی‌ها نیز به وسیله الکساندارا گرانت کشیده شده است.



خیریه و کارهای عام المنفعه: ریوز میلیون‌ها دلار برای تحقیقات سرطان و بیمارستان‌های مرتبط با این بیماری اهدا کرده و همچنان کمک‌های خود را ادامه می‌دهد. او در حرفه‌اش هم با چنین طرز تفکری پیش رفته ‌است. وی در فیلم وکیل مدافع شیطان چند میلیون دلار کمتر دستمزد گرفت تا تهیه‌کنندگان فیلم بتوانند از عهده پرداخت دستمزد آل‌پاچینو برآیند. کیانو ریوز حضور در فیلم مخمصه در کنار بازیگران بزرگی مثل آل پاچینو و رابرت دنیرو و بازی در قسمت دوم فیلم سرعت را رد کرد و از دستمزد قابل توجه آنها چشم پوشید تا روی صحنه تئاتر حضور پیدا کند و به ایفای نقش هملت بپردازد.

او یک مؤسسه‌ی خیریه را برای بیماران سرطانی راه اندازی کرده که ترجیح داده است، نام خود روی آن نباشد. همچنین کیم ریوز خواهر وی، در گذشته به مدت ۱۰ سال با سرطان خون مبارزه کرده که در این مدت، کیانو حامی اصلی کیم بوده و برای بهبود وی پنج میلیون دلار هزینه کرده است. کیانو در راستای حمایت کیم خیریه را راه اندازی کرد که تا سال های طولانی اسمی از او در این خیریه برده نمی شد تا اینکه در ۲۰۰۹ میلادی این خبر به وسیله رسانه ها علنی شد. ریوز در این باره می گوید: دلم نمی خواهد اسم من روی هر چیزی باشد و ترجیح می دهم بدون نام من این مجموعه کار خود را انجام دهد.

ج: عقاید

به تازگی کیانو ریوز ۵۴ ساله در مصاحبه با The Jakarta Post درباره مفهوم عشق، شادی و شاه نقش خود در فیلم ماتریکس چنین می گوید: من آدم تنهایی هستم. کسی رو توی زندگیم ندارم اما اگر با کسی باشم به این ارتباط احترام می گذارم و دوستش خواهم داشت. خوشبختانه این اتفاق برای من خواهد افتاد.

وی درباره نقش نئو در ماتریکس گفته است: او از من بهتر است اما من سعی می کنم به اندازه ارزش های او خوب باشم. بازی کردن نقش این مرد زیبا بود. فکر می کنم عشقش به ترینیتی(بازیگر مقابل خود در ماتریکس) خالص بود. من با او شناخته می شوم. همچنین من جست وجویش برای پیدا کردن جواب ها رو دوست دارم. او به شدت مثبت، وفادار و مردی اخلاقی بود که بهترین کاری را که می توانست، انجام می داد.

لازم به توضیح است که اپیزود نخست ماتریکس در تمام دنیا ۴۶۰ میلیون دلار فروش کرد که در کل ۵۶ میلیون دلار آن را ریوز دریافت کرد به طوری که برای فیلم نخست ۱۰ میلیون دلار به علاوه ۱۰ درصد از درآمد ناخالص را گرفت و برای هر کدام از فیلم‌ های دوم و سوم هم او ۱۵ میلیون دلار دستمزد به علاوه ۱۵ درصد از کل فروش فیلم‌ ها را دریافت کرد.

فیلم ماتریکس ۲ در حدود ۷۴۲ میلیون دلار فروش رفت و ۱۲۶ میلیون دلار از آن به کیانو ریوز تعلق گرفت و فیلم سوم ۴۳۰ میلیون دلار فروخت و ۸۰ میلیون دلار آن به ریوز رسید. می توان گفت دستمزد کیانو ریوز برای سه‌گانه ماتریکس ۲۶۲ میلیون دلار بود که دستمزد ۱۲۶ میلیون دلاری کیانو ریوز برای فیلم دوم ماتریکس بالاترین دستمزدی است که تا به امروز یک بازیگر برای تنها یک فیلم دریافت کرده‌است.

ریوز در انتهای این گفت وگو با بیان اینکه به شادی احتیاجی ندارم افزود: شما احتیاج دارید شاد باشید تا زندگی کنید اما من خیر. این بازیگر هیچ وقت سعی نکرده دیگران را به اشتباه بیندازد و چهره ای خیلی راضی و خوشحال به خودش بگیرد.

کیانو ریوز از نگاه دوست و همکارش: استاهلسکی سال‌ها در سه فیلم ماتریکس نقش بدلکار ریوز را بازی می‌کرد و اکنون در فیلم جدید ریوز نقش آفرینی کرده است درباره شخصیت حرفه ای و فردی ریوز چنین می‌گوید: هیچ کسی را نمی‌شناسم که بیشتر از او در بازی خرج کند، از لحاظ همکاری، فیزیکی و ذهنی. کسی را ندیده ام که بتواند از ماتریکس جان سالم به در ببرد. در واقع به نوعی شخصیت متفاوت نیاز دارد. اینکه پذیرای آن باشید. اکنون به سرعت به ۲۰ سال بعد می‌آییم و شما بدل سابقتان را در مقام کارگردان خود می‌بینید. او خوب می‌داند که شما چه قابلیت‌هایی دارید و انتظارات او دیوانه وارتر از دهه گذشته و نیمی از کارگردانانی است که تاکنون با آن‌ها کار کرده اید.