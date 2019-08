جام قهرمانان بازی‌های ویدیویی که به عنوان مهم‌ترین مسابقات بازی‌های ویدیویی ایران از دوم شهریورماه در سالن مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودک و نوجوان آغاز شده بود، روز جمعه هشتم شهریور ماه به پایان رسید.

در مراسم اختتامیه این مسابقات، که با حضور حسین انتظامی رییس سازمان سینمایی، فاضل نظری مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، صادق درودگر رییس سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال و صادق پژمان مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برپا شد، فینال رشته‌های FIFA2019، PES2019 و Quiz of Kings برگزار شد و حاضران در سالن و علاقه‌مندان بازی‌های ویدیویی از طریق صفحه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در آپارات، به تماشای این مسابقات پرداختند.

براساس این گزارش، در رشته FIFA2019 که پراستقبال‌ترین رشته این مسابقات بود، در پلتفرم PS4، نیما صادقی قهرمان دوره گذشته و مسیح محافظت‌کار پدیده امسال مسابقات، رقابت فینال را برگزار کردند و در نهایت این صادقی بود که توانست از عنوان قهرمانی خود دفاع کرده و جایزه 5 میلیون تومانی را ازآن خود کند. رامیس زینتی، شهاب گل‌محمدی و هومن محرابی‌نژاد نیز مقام‌های سوم تا پنجم را کسب کردند. در پلتفرم Xbox نیز مصطفی بیگی، سجاد فرجادی و پدرام شفایی اول تا سوم شدند.

در فینال بخش بانوان نیز آیدا کریمی و سهیلا عادل‌زاده مسابقه هیجان‌انگیزی را برگزار کردند و در نهایت کریمی موفق به کسب عنوان قهرمانی شد و محدثه همایونی هم سوم شد.

در رشته PES2019 نیز مسابقه نهایی میان حسن پاجانی و ایمان درستکار برگزار شد که در نهایت این پاجانی بود که موفق شد از سد حریف سرسخت خود بگذرد. جواد تقوی نیز با پشت‌سر گذاشتن محمد پورمحمد، به مقام سوم رسید.

مسابقات رشته Quiz of Kings نیز در دو بخش تیمی و انفرادی برگزار شد که در بخش تیمی، این گروه لیا بود که به مقام قهرمانی رسید و جایزه 20 میلیون تومانی را ازآن خود کرد و تیم‌های بایکوت یک و بایکوت 2 به مقام‌های دوم و سوم رسیدند. در قسمت انفرادی نیز شهاب محتشمیان برای دومین سال پیاپی قهرمان شد و لقب کوییزباز برتر سال و جایزه 15 میلیون تومانی را کسب کرد و محمد اسماعیل نجف‌زاده دوم و احمد فدایی سوم شد.

پیش از این مسابقات رشته DOTA2 در جام قهرمانان بازی‌های ویدیویی ایران، به عنوان انتخابی تیم ملی جهت اعزام به رقابت‌های IeSF برگزار شده بود و تیم SCENARIO موفق شد با کسب عنوان قهرمانی، به عنوان نماینده کشورمان انتخاب شود. پس از این تیم نیز تیم‌های FTW و RERISE دوم و سوم دست یافتند.

دیگر بازی ایرانی این مسابقات مغزینه بود که در دو بخش دوره‌ای و رکوردی برگزار شد. براین اساس در بخش دوره‌ای علی کاظمی موفق به کسب عنوان قهرمانی مسابقات شد و پس از او نیز امیر نوشان شجاعی و مسعود عبرت خواهان مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند. در بخش رکوردی نیز 10 نفر اول موفق به کسب جوایز شدند که اسامی آنها به این ترتیب است:

1. علیرضا درویش 2. سپهر امین‌لو 3. علی برجلو 4. علی توسلی 5. محمدرضا یاوری 6. سپهر سماواتی 7. علی کاظمی 8. امیرحسین هشدری 9. محمد قلی‌پور 10. امیر باستانی

بازی ایرانی پسرخوانده نیز نفرات برتر خود را شناخت و به ترتیب، آرش یونس‌پور، علی کاظمی و میثم حیدریان مقام اول تا سوم را کسب کردند.

در رشته Clash Royale نیز مسابقات این دوره با استقبال بازیکنان مواجه شد و در نهایت علی طاهرلو ، هادی یاقوتی و صیادنژاد اول تا سوم شدند.

در رشته CS:GO مسابقات پرشوری میان تیم‌های مختلف انجام شد و سرانجام تیم‌های For Glory، زلزله و Rog Arena مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند.

برندگان بخش ویژه استریمرها نیز در چهار بخش مختلف مشخص و جوایز آنها از سوی آپارات اهدا شد. براین اساس علی مزینی به عنوان استریمر برگزیده مردمی سال آپارات گیم معرفی شد و 5 میلیون تومان جایزه گرفت.

در بخش استریمر برگزیده سال نیز سید علی نجاتی به عنوان نفر اول جایزه 20 میلیون تومانی را ازآن خود کرد و ماکان عابدینی نسب و محمد صادقی منفرد دوم و سوم شدند. امین فرامرزی نیز استریمر تاثیرگذار سال لقب گرفت.

در بخش مسابقات حضوری استریمرها نیز سید علی نجاتی، کسری الله یاری و ادریس ساتیاری اول تا سوم شدند.