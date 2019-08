خوشبینی، راز طول عمر بیشتر

به گزارش «گاردین»، نتایج مطالعات محققان نشان داد که شانس رسیدن به سن ۸۵ سالگی یا بالاتر در افراد خوشبین بیشتر است.

این نخستین بار نیست که به فواید خوشبینی برای سلامتی اشاره می‌شود. یافته‌های مطالعات پیشین نشان داده بود که نرخ بروز بیماری‌های قلبی و مرگ زودرس در افراد مثبت‌ اندیش پایین‌تر است. حال پژوهشگران می‌گویند که چنین رویکردی در زندگی باعث افزایش طول عمر افراد نیز می‌شود.

نتایج مطالعات اخیر آن‌ها نشان داد که زنان و مردان خوشبین به ترتیب به طور متوسط ۱۵ و ۱۱ درصد بیش‌تر از همجنسان منفی‌گرای خود عمر می‌کنند.

محققان معتقدند که با پرورش ارزش‌های اجتماعی - روانی چون خوشبینی می‌توان زندگی سالم همراه با طول عمر را ارتقاء داد.

جزئیات این مطالعه در مجله Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.