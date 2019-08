شناسایی گونه جدید جانوری برای ایران

این گونه جدید که با نام علمی .Monomorium rimae n. sp شناخته می‌شود، از حاشیه‌ دریاچه نمک، کهک، قلعه کامکار و پارک جنگلی استان قم جمع‌آوری شده، بدنی دو رنگ و شاخکی ۱۲ بندی دارد.

محمدرضا محسنی فارغ‌التحصیل گرایش بیوسیستماتیک جانوری در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در مطالعه‌ای مشترک با شاهرخ پاشایی راد از اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، درصدد جمع‌آوری اطلاعات و شناخت گونه‌های موجود در نواحی شوره‌زار و باتلاق‌های نمکی مناطق مرکزی ایران برآمدند. در این پژوهش که از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ به طول انجامید، برای اولین بار ۹ گونه متعلق به پنج جنس از دو زیرخانواده در این مناطق شناسایی و معرفی شد که تمامی آن‌ها مورد تائید پروفسور Brian Taylor عضو انجمن حشره‌شناسان سلطنتی انگلستان قرار گرفته است.

محسنی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا خاطرنشان کرد: «به طور کلی اکوسیستم‌های نمکی محیط‌های مناسبی برای پراکنش و تنوع زیستی گونه‌های جانوری نیستند، اما سازگار شدن هر یک از گونه های جانوری با این نوع از زیستگاه‌ها (به دلیل فضای رقابتی کمتر و دسترسی بیشتر به منابع غذایی) می‌تواند رشد و پراکنش بسیار بالای آن گونه را در آینده به همراه داشته باشد.»

این پژوهشگر و جانورشناس جوان در ادامه با بیان این که مورچه‌ها با بیش از ۱۲ هزار گونه نقش بسیار مهمی را در اکوسیستم و تنوع زیستی کره‌ زمین ایفا کرده و به عنوان مهندسین خاک شناخته می شوند، عنوان کرد: تنوع زیستی مورچه‌ها و نقش آن‌ها در طبیعت بسیار تاثیرگذارتر از انسان‌هاست، شناخت این تاثیرات می‌تواند نقش مهمی در پیشرفت زمینه‌هایی از علوم پزشکی، کشاورزی و مطالعات استراتژیک به دنبال داشته باشد، به همین خاطر شناخت گونه‌های موجود در هر زیستگاه بر اساس شرایط زیستی و اکولوژیکی آن زیستگاه اهمیت بسیار دارد.

این تیم تحقیقاتی در بخشی از پژوهش‌های خود در یک کشف جالب متوجه حضور گونه Cataglyphis lividus در باتلاق‌های نمکی عاری از هر گونه پوشش‌های گیاهی بخش مرکزی دریاچه نمک شد، امری که از سازگاری بسیار بالای این گونه با زمین‌های شوره‌زار و باتلاق های نمکی حکایت دارد.

محسنی در این باره می‌گوید: حضور این گونه در زیستگاه‌های شوره‌زار و باتلاق‌های نمکی و عدم حضور هیچ یک از گونه‌های گیاهی در بعضی نواحی از این زیستگاه‌ها، عدم وابستگی مستقیم این گونه به پوشش‌های گیاهی و نیز سازگاری‌های بالای فیزیولوژیکی، ساختاری و فیزیکی این گونه را با زیستگاه‌های شوره‌زار و باتلاق‌های نمکی، توجیه می‌کند.

جزئیات بیشتر در این باره در قالب مقاله‌ای با عنوان «اولین گزارش از گونه‌های مورچه در باتلاق‌های نمکی و شوره‌زارهای نواحی مرکزی ایران» The first report of ants (Formicidae: Hymenoptera) in salt marshes and salt pans in central parts of Iran در مجله علمی Biodiversitas منتشر شده است.