«خوان لئوناردو سانتیلیا روخاس» (متولد ۱۸ اکتبر ۱۹۸۴)، نوازنده سازهای مختلف بادی و چوبی و پرکاشن که بیشتر بواسطه نوازندگی ساز «پن فلوت» در جهان شناخته شده است اما در حقیقت او را باید نوازنده چیرده دست سازهای خانواده « NATIVE AMERICAN WOOD WINDS » دانست، در حضور مجدد خود در تهران شب گذشته در تالار وزارت کشور به روی صحنه رفت و کنسرت خود را که بی هیچ شک و تردیدی از نظر کیفیت اجرایی یکی از بهترین کنسرت های مربوط به هنرمندان خارجی در ایران بود را اجرا کرد.

بازگشت چوپان تنها

این هنرمند شهرت جهانی خود را بواسطه انتشار اجرای خود ازقطعه چوپان تنها «LONELY SHEPHERD » ساخته جیمز لست، در فصل پنجم مسابقه استعداد یابی «DAS SUPERTALENT» کشور آلمان در سال ۲۰۱۱ بدست آورد. اجرای روخاس از این قطعه موفق شد تا در رتبه بندی فروش در شب کریسمس در آلمان به مقام ۴٨ برسد.

این قطعه پیشتر توسط نوازنده رومانیایی پن فلوت گئورگ زامفیر اجرا شده بود و مدتها بعنوان یک ویرتئوز جهانی برای پن فلوت به شمار می‌آمد اما جسارت روخاس در اجرای مجدد این قطعه عاملی شد تا این هنرمند جوان که پس از پیروزی در این مسابقه راه هموارتری در ورود به دنیای حرفه ای پیش روی خود می‌دید، امروزه بعنوان یکی از محبوب ترین نوازندگان پن فلوت جهان بعد از اسطوره ای بنام گئورگ زامفیرمعرفی شود.

خلاقیت رمز موفقیت

تصور بر این بود که روخاس در همان راه و شیوه نوازندگی زامفیر ادامه مسیر خواهد داد اما گذر زمان و جسارت ذاتی و از همه مهمتر خلاقیت او باعث شد تا امروزه روخاس را یکی از مطرح ترین هنرمندان موسیقی تلفیقی جهان با گرایش موسیقی اسپریچوال بشناسند. اما نگاه او به این نوع موسیقی و الهامات غریزی و ذاتی او از عناصر طبیعت موسیقی اسپریچوال او را کاملا از اسپریچوالیستهای پست مدرن جدا کرده است.

در حقیقت موسیقی روخاس را باید میوه ای شیرین و دلچسب و تازه از درخت موسیقی غنی آمریکای لاتین دانست. او هنرمندی است که جز خلق آثاری که ترجمان موسیقیایی ذهن زیبایی پرداز اوست به هیچ چیز دیگری نمی اندیشد. او برای موسیقی خود هیچ حد و مرز و باید و نبایدی را نمی‌پذیرد با جسارت خاصی از حدود و مرزهای سبکهای مختلف عبور می‌کند. موسیقی او ترکیبی دلچسب از تمام سبکهای موسیقی است که نهایتا عمل موفقیت روخاس در خلق اثاری می‌شود که در عین مدرن و تازه بودن از اصالت ایدئولوژیک موسیقی آمریکای لاتین برخوردار است. و این اصالت و تازگی آثار به روخاس این امکان را داده است که بعنوان یک موزیسین خلاق و مولف در جهان مطرح شود.

گلچینی از بهترینهای دنیا در یک کنسرت

کنسرت شب گذشته روخاس هم از آنچه پیشتر گفته شد جدا نبود. او در این اجرا در قامت آهنگسازی تمام عیار و نوازنده ای بشدت توانمند ظاهر شد. او جدای از اینکه موسیقیدانی مطرح است آنگاه که به روی صحنه می‌رود بازیگری تمام عیار می‌شود که در ایجاد پل ارتباطی بین خود و مخاطبان حاضر در سالن بسیار استادانه عمل می‌کند. او همانقدر که در نواختن سازهای مختلف تبحر دارد در صحنه گردانی هم هنرمندی موفق است.

روخاس در تازه ترین کنسرت خود در تهران با رپرتواری متنوع و جذاب از قطعات جدید و قدیمی خود و دیگر هنرمندان مطرح موسیقی جهان شامل قطعات زیر به روی صحنه رفت و با تکیه بر مهارتهای غیر قابل انکار نوازندگان خود اجرایی در سطح بسیار بالایی را پیشکش مخاطبان ایرانی خود کرد.

- NATURE SPRITساخته شده در سال ۲۰۱۷،

- CIRCLE OF LIFE از آلبوم Flying Heart منتشر شده در سال ۲۰۱۲،

- INTO THE WIND و SILVER MOON و WARRIOR OF FREEDOM و INDIAN FIRE از آلبوم LEO ROJAS منتشر شده در سال ۲۰۱۷

- اجرایی از قطعه AMAZING GRACE

- SCARBOROUGH FAIR

- DUSK

- اجرای دو قطعه BILLIE JEAN و BEAT IT از آلبوم مشهور TRILLER

- اجرای موسیقی فیلم THE LAST OF MOHICANS ساخته TREVOR JONES

- DER EINSAME HIRTE یا چوپان تنها ساخته JAMES LAST

- ENCHAME LA COPA

- BELLA CHIAO که در اصل ترانه ای ملی از کشور ایتالیا و مربوط به اعتراضات مردم در دوران فاشیستی سالهای جنگ دوم جهانی است.

ستاره درخشان در کنار پسر خورشید

حضور روخاس در تهران هرچند با رپرتوار اجرایی او در کنسرت سال گذشته اش در براتیسلاوا تفاوت چندانی نداشت اما از نظر کیفیت صدابرداری و نورصحنه و همچنین اجرای سطح بالای نوازندگاش بسیار موفق تر از کنسرت براتیسلاوا بود. اجرایی که روخاس توفیق در آن را مدیون تکنیک بالای نوازندگان گروهش باید باشد. که در این بین باید نوازندگی تکنیکی و بی نقص و خلاقانه ALEXANDER نوازنده درامز را ستود. بی شک او ستاره درخشان گروه پسر خورشید بود