رقابت وحشت و هیجان در سینماهای جهان

باوجود اکران پنج فیلم جدید در هفته‌ای که گذشت، اسپین آف سریع و خشن، به نام هابز و شاو، در هفته دوم اکران هنوز هم در رتبه نخست قرار دارد.

این فیلم با فروش ۲۵ میلیون و ۳۰۰ هزار دلاری، مجموع فروش خود را به ۱۰۸ میلیون دلار رساند و با وجوداینکه یکی از بدترین افتتاحیه‌های سریع و خشن را تجربه کرد، آمار فروش بالایی را به ثبت رساند.

در رتبه دوم این هفته فیلم داستان‌های ترسناکی برای گفتن در تاریکی (Scary Stories to Tell in the Dark) به کارگردانی آندره اوردال قرار دارد که کارگردان اسپانیایی، گیلرمو دل تورو، سازنده فیلم‌های هزارتوی پان و شکل آب، تهیه‌کننده آن است.

این فیلم اقتباسی است از مجموعه کتاب‌هایی با همین نام است که در آمریکا محبوبیت بسیاری دارد؛ داستانی که برای ساخت این قسمت آن انتخاب‌شده لکه سرخ است و قصه مرگ‌هایی عجیب و غیرمنتظره را بازگو می‌کند که چند نوجوان به دنبال پیدا کردن راز آن در شهر جست‌وجو می‌کنند.

در فیلم داستان‌های ترسناکی برای گفتن در تاریکی، زویی مرگریت کالتی، مایکل گارزا، آستین زاجور، دین نوریس، گیل بیلاز، لورین توسان، ناتالی گنزورن و کسلین پالارد، ایفای نقش کرده‌اند.

فروش افتتاحیه این فیلم که از جمعه در آمریکا اکران شده ۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار بوده که فروش کل آن را هم شامل می‌شود.

در جایگاه سوم همچنان شیرشاه قرار دارد که پس از چهار هفته نمایش، با فروش ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار دلاری در هفته گذشته، فروش کلی خود را به رقم ۴۷۳ میلیون دلار رساند.

در جایگاه چهارم، فیلم نوجوانانه دورا و شهر گمشده طلا (Dora and the Lost City of Gold) جای دارد که هفته اول اکران خود را سپری می‌کند، این فیلم نیز اقتباسی از مجموعه داستان‌های دورا است که انیمیشن آن نیز سال‌ها پیش در قالب سریال کوکان ساخته شده بود.

در داستان این فیلم که به کارگردانی جیمز بوبین ساخته شده است، دختری به نام دورا که از کودکی در جنگل زندگی کرده و بزرگ‌شده با رازی گمشده از قبیله اینکاها رودررو می‌شود و مکانی را می‌یابد که جمعی از والدین در یک جنگل تاریک و خطرناک، محبوس شده و نیاز به کمک دارند، دورا و دوستانش برای کمک به آن‌ها وارد ماجرایی تازه می‌شوند.

در این فیلم، ایزابلا مونر، یوجینیو دربز، مایکل پنیا، ایوا لانگوریا، دنی تریجو و بنیسیو دل تورو به ایفای نقش پرداخته‌اند.

دورا و دوستانش تاکنون رقم ۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار را در مقابل نام خود ثبت شده می‌بینند که فروش هفتگی و کلی آن است.

در جایگاه پنجم هم فیلم پرحاشیه و گفت‌وگوی تارانتینو، روزی روزگاری در هالیوود، قرار دارد که با فروش ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار دلاری، فروش کلی خود را به ۱۰۰ میلیون و ۴۰۰ هزار رسانده است.

در مقام ششم تا دهم هفته‌ای که گذشت این فیلم‌ها جای گرفته‌اند:

هنر مسابقه رانندگی در باران (The Art of Racing in the Rain)، در هفته اول اکران، با فروش ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار

آشپزخانه (The Kitchen)، در هفته اول اکران، با فروش هفتگی و کلی ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار

مرد عنکبوتی؛ بسیار دور از خانه (Spider-Man: Far from Home)، در هفته ششم اکران، با فروش هفتگی ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار و فروش کلی ۳۷۱ میلیون دلار

داستان اسباب‌بازی ۴ (Toy Story ۴)، در هفته هشتم اکران، با فروش هفتگی ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار و فروش کلی ۴۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار

روحت را بیاور (Bring The Soul: The Movie)، در هفته اول اکران، با فروش هفتگی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار و فروش کلی ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار