به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی، محققان هراس داشتند که داروهای ضد ویروسی امکان بازگشت سرطان کبد را افزایش دهد؛ از این رو داروهای ضد ویروسی را برای بیماران مبتلا به هپاتیت با سابقه سرطان کبد تجویز نمی‌کردند. ولی بر اساس تحقیقاتی که چندی پیش صورت گرفت، این داروها منجر به افزایش احتمال بازگشت مجدد سرطان کبد نمی‌شوند.

این مطالعه با بررسی ۸۰۰ بیمار از ۳۱ مرکز پزشکی نشان می‌دهد داروهای ضد ویروسی برای بیماران مبتلا به هپاتیت با سابقه سرطان کبد، نه تنها کاملا ایمن است؛ بلکه احتمال مرگ و میر ناشی از سرطان کبد و سیروز کبدی (التهاب کبد) را ۴۶ درصد کاهش می‌دهد.

به التهاب کبد هپاتیت گفته می‌شود. تاکنون پنج ویروس اصلی هپاتیت شناخته شده است که به عنوان هپاتیت نوع A، B، C، D و E شناخته می‌شوند. احتمال سیروز کبدی و سرطان در دو نوع B و C بیشتر است.

به گزارش سازمان جهانی بهداشت هپاتیت‌های نوع B و C با ۳۲۵ میلیون مورد ابتلا، ‌ عامل مرگ ۱.۴ میلیون نفر در سراسر جهان در سال است. در ادامه این آمار آمده است: این بیماری بر اثر ویروس HCV به وجود می‌آید و می‌تواند ملایم یا حاد باشد. هپاتیت C عامل اصلی بروز سرطان کبد است و از تماس با خون آلوده شروع می‌شود که می‌تواند شامل تزریق با سرنگ آلوده، تجهیزات پزشکی آلوده، مراقبت‌های بهداشتی نا امن، ‌محصولات خونی آلوده و رفتارهای جنسی محافظت‌نشده باشد. بر اساس این آمار حدود ۷۱ میلیون نفر به این عفونت مبتلا هستند. اکثر مبتلایان به هپاتیت C، به سرطان کبد یا سیروز کبدی مبتلا می‌شوند.

نتایج این مطالعه در نشریه Gastroenterology منتشر شده است.