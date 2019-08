وزیر فرهنگ فرانسه: فرانسوی ها از زبان انگلیسی استفاده نکنند

"یورونیوز" گزارش داد: فرانسه مدتهاست که به فرهنگ و زبان خود افتخار می کند و دائما در تلاش است تا از آن در برابر نفوذ زبان انگلیسی و عادت های ایالات متحده دفاع کند که غالباً با عنوان "آنگلوساکسون ها" از آن یاد می شود.

«فرانک ریستر» (Franck Riester) وزیر فرهنگ فرانسه در پست توئیتری که روز گذشته(یکشنبه) به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد تصویب قانون استفاده از زبان فرانسوی در تلویزیون و رادیو منتشر کرد، بطور رسمی خواستار پرداختن به زبان فرانسوی شد.

منتقدان نیز امروز (دوشنبه) به دیدگاه های میهن پرستانه ریستر اشاره و خاطرنشان کردند که «امانوئل مکرون» رییس جمهوری فرانسه بطور مرتب از اصطلاحات انگلیسی مانند "Start-Up Nation" برای ارتقا نوآوری و فناوری فرانسه استفاده می کند.

«دیدیه وانستاول»(Didier VanStaevel) از کاربران توئیتر در واکنش به توئیت وزیر فرهنگ فرانسه نوشته است "خود مکرون از شعارهای آنگلوفون استفاده می کند!"



«کریستف کورتوا» (Christophe Courtois) مدیر اجرایی یک سینما در فرانسه نیز گفته "شرکت های برتر فرانسوی به طور مرتب از شعارهای انگلیسی استفاده می کنند نه فرانسوی، مانند رنو که از آگهی «Never Too Much» و «ایر فرانس» که از آگهی «France Is In The Air» در پوسترهای خود بهره می برد.

«ژک توبون» وزیر اسبق فرانسه در سال 1994 استفاده از زبان فرانسوی در تمام برنامه های تلویزیونی را اجباری کرد.

یورو نیوز نوشت: در سال 2006 میلادی، «ژاک شیراک» رئیس جمهوری اسبق فرانسه از نشست اجلاس اتحادیه اروپا در اعتراض به استفاده رئیس فرانسوی لابی صنعت این اتحادیه از زبان انگلیسی در سخنرانی برای رهبران اتحادیه خارج شد.

"دیلی میل" هم نوشت: وزیر فرهنگ فرانسه گفته در این جهانی سازی زبانی، وظیفه ما این است که از تمایل به حرکت به سوی یک زبان واحد[جهانی]، تضعیف تنوع زبانها امتناع کنیم.

دولت برای تلاش و مهار استفاده از زبان انگلیسی در تلاش است تا قانونی 25 ساله را اجرا کند که باعث می شود شرکت های فرانسوی از ترجمه های کلمات خارجی استفاده کنند، همانطور که توسط تایمز گزارش شده است.

این روزنامه انگلیسی زبان نوشت: یکی از مواردی که اخیرا" بویژه عصبانیت زبان شناسان را برانگیخت، شعار المپیک پاریس 2024 بود.



روزنامه فرانسوی «لو فیگارو» هم با انتقاد از ایرفرانس در استفاده از اصطلاح انگلیسی در تبلیغات خود نوشت: اصطلاحات فرانسوی طبق قانون اساسی مصوب 1994 نادیده گرفته شده است.