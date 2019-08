تصاویر زمین از فضا

به گزارش پایگاه اینترنتی فاینانشیال اکسپرس، سازمان پژوهش‌های فضایی هند در یک سری توئیت، تصاویر گرفته شده با استفاده از دوربین L۱۴ فضاپیمای چاندریان ۲ را در یک اسلایت ۱۰ ثانیه‌ای به اشتراک گذاشت. این تصاویر که از فضا از زمین گرفته شده است این سیاره را از نماهای مختلف نشان می‌دهند. در مجموع پنج تصویر منتشر شده است که نشان از وقار و آرامش این سیاره آبی دارد.

سازمان پژوهش‌های فضایی هند این تصاویر را با کپشن “Earth as viewed by #Chandrayaan۲ LI۴ Camera on August ۳, ۲۰۱۹” به اشتراک گذاشت.

سازمان پژوهش های فضایی هند چاندریان ۲ را روز ۲۲ ژوئیه به فضا پرتاب کرد. چاندریان-۲ قبل از اینکه خود را در مدار مدوری در فاصله‌ ۱۰۰ کیلومتری سطح کره ماه قرار دهد، به مدت دو ماه در فضا پرواز خواهد کرد. بعد از اینکه چاندریان۲ در موقعیت مداری خود قرار گرفت، فرودگری به‌نام «ویکرام» (Vikram) که به احترام ویکرام سربهی از پیشگامان برنامه فضایی هند نامگذاری شده از کاوشگر مادر خود جدا می‌شود و به آرامی روی سطح ماه در نزدیکی قطب جنوب فرود می‌آید. بعد از آن، ماه‌نورد مأموریت که «پراگیان» (Pragyan) نام دارد نیز از فرودگر جدا شده و ۱ روز ماه یا ۱۴ روز زمینی را در ماه خواهد گذراند و در این مدت به جمع‌آوری نمونه‌های شیمیایی و معدنی می‌پردازد.

چنانچه همه چیز طبق برنامه پیش رود چاندریان ۲ با اکتشاف منطقه ای از ماه که حتی توسط پیشرفته‌ترین کشورها هرگز مورد مطالعه قرار نگرفته است، به عنوان نقطه عطفی برای سازمان پژوهش‌های فضایی هند عمل خواهد کرد و این کشور به چهارمین کشوری تبدیل می‌شود که روی سطح ماه فرود می‌آید.

در طول یک سال آینده، مدارگرد ماه، وظیفه نقشه‌برداری از سطح و جو بیرونی ماه را برعهده خواهد داشت. کی سیوان، رئیس سازمان پژوهش‌های فضایی هند قبلا گفته بود که «۱۵ دقیقه قبل از فرود برای ما لحظات بسیار وحشتناکی خواهند بود.»