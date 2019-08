ایران از معدود تولیدکنندگان داروهای هپاتیت در منطقه است

دکتر سید موید علویان روز پنج شنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایران افزود: تولید داروهای هپاتیت به دست داروسازان ایرانی انجام گرفته که افتخاری بزرگ برای کشور است.

وی اظهار داشت: ایران چندین سال است که واکسن‌های مختلفی از جمله واکسن هپاتیت B را تولید می‌کند که بسیاری از کشورهای منطقه امکان این کار را ندارند.

علویان با اشاره به اینکه ایران با کیفیت‌ترین خون (انسانی) در منطقه را دارد، گفت: ما از سال ۱۳۷۵ به بعد، خون‌ها را از نظر ابتلا به بیماری هپاتیت C آزمایش می‌کنیم به همین دلیل خون در کشور از کیفیت بالایی برخوردار است.

وی، شیوع هپاتیت C در ایران را کمتر از نیم درصد اعلام کرد و اظهار داشت: هپاتیت C در ایران کمترین شیوع در منطقه را دارد و شیوع این بیماری در پاکستان ۵ درصد، آذربایجان ۷ درصد، عراق ۳ تا ۴ درصد و ترکیه ۳ درصد است.

این فوق تخصص گوارش و کبد بیان داشت: درحالی‌که (این بیماری میان) همسایه‌های ما شیوع بالایی داشته و آنها را درگیر کرده، در ایران کنترل شده و به کمتر از نیم درصد رسیده است.

سرنگ مشترک و اعتیاد، مهمترین راه انتقال هپاتیت C در ایران است

علویان، سرنگ مشترک و اعتیاد را مهمترین راه انتقال هپاتیت C در ایران اعلام کرد و گفت: هرچند برنامه‌هایی برای پیشگیری از این بیماری در معتادان و زندانیان در دست اجرا داریم اما این روند کافی نبوده و نیاز است مسئولان توجه جدی‌تری به این موضوع داشته باشند.

وی افزود: دست‌اندرکاران این حوزه در تلاش هستند تا معتادان تزریقی اعم از زندانی و غیر آن، از سرنگ مشترک استفاده نکنند.

علویان اظهار داشت: هرچند لازم نیست تمام افراد در مورد هپاتیت C غربالگری شوند، اما افراد دارای سابقه رفتارهای پرخطر، زندانی و اعتیاد، دریافت‌کنندگان خون قبل از سال ۱۳۷۵، افراد دارای خالکوبی غیر بهداشتی و همسران افراد زندانی؛ حتما باید آزمایش هپاتیت C بدهند. افراد متعددی براثر خالکوبی غیر بهداشتی به هپاتیت C مبتلا شدند.

هپاتیت C به طور کامل قابل درمان است

وی با اشاره به اینکه هپاتیت C به طور کامل قابل درمان است، اظهار داشت: با مصرف سه تا شش ماه دارو، بیماران بهبودی کامل پیدا می‌کنند، این بیماری از بین می‌رود و افراد بیمار مداوا می‌شوند و ویروسی در بدن آنان نخواهد ماند.

علویان افزود: اگر اقدامات کنترلی و پیشگیرانه انجام ندهیم، بیماری روند افزایشی به خود می‌گیرد و در جامعه منتشر می‌شود و می‌تواند مردم را در معرض خطر ابتلا قرار دهد.

وی در باره میزان کنترل این بیماری در ایران گفت: ۷۰ درصد افرادی که اعتیاد دارند آزمایش هپاتیت C انجام نداده‌اند و این موضوع نشان می‌دهد فعالیت جدی‌تری در این زمینه باید انجام گیرد و همه برای پیشگیری و کنترل بیماری در این گروه باید دست به دست هم دهیم.

علویان ادامه داد: ۱۸۶ هزار نفر مبتلا به هپاتیت C بودند که تا کنون ۱۰ هزار نفر از این تعداد درمان شدند. دست اندرکاران در مکان‌های مختلف از جمله زندان‌ها و کمپ‌های ترک اعتیاد در تلاش هستند تا افراد به موقع شناسایی و درمان شوند.

وی افزود: سال گذشته در استان‌های تهران و البرز ۷۰ مورد بیمار هپاتیت C داشتیم که همه درمان شدند و می‌توان گفت که هپاتیت C در این استان‌ها ریشه کن شده است.