وظیفه محافظت از بدن در برابر انواع میکروب، باکتری، ویروس و عوامل بیماری‌زا به عهده سیستم ایمنی است و به طور کلی سلامت بدن در گرو سیستم ایمنی سالم و قوی است.

سیستم ایمنی بدن متشکل از بافت، آنتی‌بادی، سلول‌های سفید،‌ مواد شیمیایی و سیستم لنف است.

ایدز، سرطان، ام اس و آرتریت روماتویید، مهم‌ترین و شایع‌ترین بیماری‌هایی هستند که به دلیل ضعف سیستم ایمنی به‌وجود می‌آیند. ورزش منظم، دوری از تنش و استرس و نوشیدن آب کافی نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی دارند و در کنار این عوامل، نقش ویتامین‌ها در بهبود عملکرد این سیستم کمک موثر است.

ویتامین C

ویتامین C یا اسید اسکوربیک یکی از بزرگ‌ترین تقویت‌کننده‌های سیستم ایمنی است. این ویتامین محلول در آب و یک آنتی‌اکسیدان قوی است و به بدن برای مبارزه با انواع ویروس‌ها و عفونت‌ها کمک می‌کند.

برخی از سلول‌های سیتم ایمنی از جمله سلول‌های T و فاگوسیت‌ها قادر به جمع‌آوری ویتامین C هستند. هرچه میزان این ویتامین بیشتر باشد، حرکت تهاجمی به سمت عفونت توسط سیستم ایمنی شدیدتر است.

فلفل قرمز و سبز، کیوی، جعفری، آناناس، گل کلم، کلم بروکلی، انبه، ‌پرتقال، توت فرنگی و گریپ فروت سرشار از این ویتامین هستند.

ویتامین B6‌

این ویتامین نقش مهمی در سطح انرژی و ایمنی بدن دارد و کمبود آن به خستگی، درد مزمن و کمبود انرژی منجر می‌شود. مصرف روزانه پنجاه تا صد میلی‌گرم از این ویتامین توصیه شده است. مصرف این ویتامین به ویژه برای کودکان و سالمندان ضروری است.

سینه مرغ، دانه آفتابگردان، نخود، لوبیا، پسته، دانه کنجد و گوشت گاو حاوی این ویتامین هستند.

ویتامین E

ویتامین E یا توکوفرول یک آنتی‌اکسیدان بسیار قوی است که با تقویت سیستم ایمنی به جنگ انواع عفونت می‌رود، کمبود ویتامین E یکی از مهم‌ترین دلایل بروز عفونت و رشد تومور در بدن است. کمبود این ویتامین، مشکلات گوارشی را در پی خواهد داشت. آسیب دیدن پوست، مشکلات هورمونی، اختلالات چشم، آسیب عصبی و عضلانی از عوارض کمبود این ویتامین است. فندق، بادام، اسفناج، آووکادو، بروکلی، انبه، زیتون، کیوی، گوجه فرنگی، دانه آفتابگردان و کدوحلوایی منبع این ویتامین هستند.

ویتامین D3

این ویتامین محلول در چربی است و با کاهش التهاب نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی دارد. انواع ماهی، روغن ماهی، تخم مرغ، شیر و قارچ حاوی این ویتامین هستند.

ویتامین A

این ویتامین محلول در چربی و یک آنتی‌اکسیدان بسیار قوی است که برای مبارزه با انفلوآنزا و سرماخوردگی و در شرایط حادتر برای بیماری‌های خودایمنی و سرطان توصیه شده است.

کمبود ویتامین A عامل عفونت تنفسی و آسیب به پوست و سیستم گوارشی می‌شود. سیب زمینی، کلم، هویج، فلفل، زردآلو، انبه، تخم مرغ وکره حاوی این ویتامین هستند

اسید فولیک

اسید فولیک نوعی ویتامین B ‌است و B9‌ نیز نامیده می‌شود و کمبود آن یکی از مهم‌ترین علل بروز کم‌خونی به شمار می‌آید. این مکمل نقش مهمی در ساخت سلول‌های بدن، به ویژه سلول های قرمز خونی دارد. همچنین وجود این ویتامین برای عملکرد گلبول‌های سفید و تقویت سیستم ایمنی موثر است.

اسفناج، لوبیا سبز، نخود فرنگی، جگر، قلوه و سیب زمینی به طور طبیعی سرشار از اسید فولیک هستند.

ویتامین K

این ویتامین نقش مهمی بر سلامت قلب، استخوان، سیستم گوارش و سیستم ایمنی دارد. سبزیجات برگ سبز مانند اسفناج، کلم کالی و بروکلی و برخی از محصولات لبنی منابع غنی ویتامین K محسوب می‌شوند.