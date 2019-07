شیوع هپاتیت c بین کودکان کار شش برابر دیگران است

محمد رضا هدایتی مقدم روز دوشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد افزود: پاکبانان، کارگران، کودکان کار، زندانیان، زندانبانان، زنان آسیب پذیر و جانبازانی که ممکن است خون آلوده دریافت کرده باشند در معرض انتقال ویروس هپاتیت c هستند.

وی اضافه کرد : اشتراک خون افراد با یکدیگر و استفاده از سرنگ آلوده عامل انتقال ویروس هپاتیت C است.

مدیر مرکز تحقیقات عفونت‌های منتقله از خون جهاد دانشگاهی خراسان رضوی گفت: خالکوبی، انجام خدمات زیبایی و حجامت در مراکز غیربهداشتی و قمه زدن در مناسبتهای مذهبی از عوامل انتقال ویروس هپاتیت هستند.

هدایتی افزود: در ایران یک و نیم میلیون نفر به ویروس هپاتیت B مبتلا هستند و از هر ۴۰۰ نفر در ایران یک نفر هپاتیت C دارد و ویروس هپاتیت C بسیار کشنده تر از هپاتیت B است.

وی ادامه داد: ۹۰ درصد افراد مبتلا به هپاتیت از بیماری خود خبر ندارند لذا شناسایی افراد بیمار برای آغاز درمان ضروری است.

مدیر مرکز تحقیقات عفونت‌های منتقله از خون جهاد دانشگاهی خراسان رضوی گفت: در مشهد آزمایش هپاتیت بر روی ۱۲۰ کارتن خواب انجام شد که مشخص شد ۲۰ نفر از آنها مبتلا به هپاتیت C هستند اما به دلیل نداشتن توان مالی درمان خود را انجام نداده اند.

هدایتی افزود: برای درمان این ۲۰ کارتن خواب حداقل ۲۰۰ میلیون ریال نیاز است و باید این افراد نیازمند را کمک و حمایت کرد.

با توجه به اهمیت بیماری هپاتیت، روز ششم مرداد ۱۳۹۸ ( ۲۸ جولای ۲۰۱۹ میلادی) به عنوان روز جهانی هپاتیت نام گذاری شده است و شعار اعلام شده از طرف سازمان جهانی بهداشت برای این روز "سرمایه گذاری به منظور حذف هپاتیت" است.

