به گزارش وبدا، دکتر رضا ملک زاده در آیین راه‌اندازی همزمان دفاتر و واحدهای مالکیت فکری دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و آغاز حذف هپاتیت C در کشور از شهر رفسنجان، اظهار داشت: ایران یکی از کشورهایی است که برای حذف هپاتیت C برنامه‌ریزی کرده و داروی معالجه این بیماران در کشور تولید می‌شود و تحت پوشش بیمه نیز قرار دارد.



وی افزود: در مرحله اول تولید داروی ایرانی هپاتیت C، یک هزار و ۴۰۰ نفر تحت درمان قرار گرفتند که ۹۸ درصد از آنها معالجه شدند اما در مرحله ملی، به سراغ مخزن این ویروس از گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله زندانیان و معتادان خواهیم رفت.



معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با بیان اینکه تلاش ما این است که شهرهای بدون هپاتیت C در کشور داشته باشیم، افزود: در رفسنجان با همکاری وزارت بهداشت،درمان و اموزش پزشکی، خیرین سلامت، پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد و همچنین شرکت مس سرچشمه رفسنجان، به دنبال حذف ویروس این بیماری هستیم و برآورد کرده‌ایم که در این شهر، ۵ هزار نفر بیشترین احتمال ابتلا به این ویروس را داشته باشند و ۵۰۰ بیمار، شناسایی و درمان شوند.

بیست و هشتم جولای مصادف با 6 مردادماه به افتخار برنده جایزه نوبل «باروخ ساموئل بلومبرگ»، کاشف ویروس هپاتیت B، روز جهانی هپاتیت نامیده شده است.