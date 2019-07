ایران کمترین شیوع هپاتیت را در منطقه دارد

دکتر سید موید علویان روز شنبه در نشست خبری به مناسبت روز جهانی هپاتیت در سالن حوزه هنری اظهار داشت: کاهش ابتلا به هپاتیت در کشور حاصل تلاش افراد متعدد در بخش‌های مختلف از جمله وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است.

وی به اقدامات انجام شده در مورد هپاتیت B در ایران اشاره کرد و گفت: واکسینه شدن ۳۵ میلیون ایرانی، غربالگری مادران باردار، تزریق واکسن و ایمونوگلوبولین برای فرزندان مادران مبتلا از جمله اقدامات مناسب در این زمینه است.

علویان ادامه داد: گروه‌های پرخطر دیگری به واکسیناسیون هپاتیت B اضافه شدند که از جمله آنها می‌توان به خانواده افراد مبتلا، نظامیان، زندانیان، اهداء کنندگان مستمر ، جامعه پزشکی و بیماران اشاره کرد که توانسته بار بیماری را در کشور کاهش دهد.

وی به تعداد مبتلایان به هپاتیت در کشور اشاره کرد و گفت: برآورد شده که در کشور یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر مبتلا به هپاتیت B هستند که ۷۰ درصد بیماران ناشناخته‌اند، همچنین برآورد شده که ۱۸۶ هزار نفر مبتلا به هپاتیت C هستند که ۶۰ تا ۷۰ درصد آنها نیز ناشناخته‌اند.

وی بر لزوم شناسایی بیماران هپاتیت تاکید کرد و گفت: سازمان بهداشت جهانی امسال به این موضوع توجه ویژه داشته و شعار امسال روز جهانی هپاتیت را در این زمینه تعیین کرده است.

علویان افزود: به نظر می‌رسد بهترین راهکار برای کنترل هپاتیت در ایران استفاده از توان و ظرفیت مردم است و دست‌اندرکاران باید در این زمینه حرکت کنند.

وی به ایجاد سازمان‌های مردم نهاد در این زمینه اشاره کرد و گفت: هدف این سازمان‌ها آموزش به مردم و تقویت سطح آگاهی جامعه است که به موفقیت‌های خوبی نیز دست یافته‌ایم.

علویان ادامه داد: هرچند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شبکه هپاتیت و شبکه‌های بهداشت به دلیل داشتن وظیفه اجرایی، فعالیت‌های خوبی انجام داده‌اند، اما به نظر می‌رسد این اقدامات کافی و کامل نبوده است.

وی افزود: در سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ نزدیک به ۶.۵ میلیون نوجوان ایرانی واکسینه شدند که متاسفانه برنامه واکسیناسیون این گروه سنی از سال ۱۳۸۸ ادامه نیافته است، اگر این کار را ادامه می‌دادیم اکنون تمام افراد کمتر از ۴۰ سال در کشور واکسینه شده بودند.

علویان با طرح این سوال که چرا واکسن هپاتیت B برای دیگر گروه‌های پرخطر توصیه نمی‌شود، گفت: واکسنی که هیچ خطری ندارد و بسیار ارزان و تولید داخل است باید در اختیار همه گروه‌های خطر قرار گیرد، افراد کمتر از ۵۰ سال باید تحت پوشش واکسیناسیون این بیماری قرار گیرند.

رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) با اشاره به اینکه واکسن هپاتیت B تولید داخل کشور است، اظهار داشت: ما تنها کشور در منطقه خاورمیانه هستیم که واکسن هپاتیت B را تولید می‌کنیم.

سه شرکت تولید کننده داروهای هپاتیت C تعطیل شدند

وی اظهار داشت: حدود پنج تا ۶ سال پیش پنج شرکت، داروهای هپاتیت C را تولید می‌کردند که در ۲ تا ۳ سال اخیر سه تا از این شرکت‌ها به دلیل سیاست‌های غلط و برخی فشارها تعطیل شدند و اکنون فقط ۲ شرکت این داروها را تولید می‌کنند.

رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) اظهارداشت: ما نگران هستیم که آینده در این زمینه دچار مشکل شویم که باید اقدامات اساسی برای رفع این نگرانی انجام شود.

وی گفت: هرچند یکی از افتخارات ما این است که تمام داروهای بیماری هپاتیت در ایران تولید می‌شود و بیشتر آنها تحت پوشش بیمه قرار دارند اما باید تولیدات داخلی در این زمینه مورد حمایت جدی قرار گیرند.

وی با طرح این سوال که چرا داروهای هپاتیت را به منطقه صادر نکردیم و بازار منطقه را در دست نگرفتیم، گفت: در حالی‌که بسیاری از مدل‌های ما در پیشگیری و درمان این بیماری در عراق، جمهوری آذربایجان ، تاجکستان و اخیرا در افغانستان تدریس می‌شود، اما نتوانستیم بازار این کشورها را به دست آوریم.

وزارت بهداشت افراد ۲۸ تا ۵۰ ساله را واکسینه کند

وی اظهار داشت: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی افراد ۲۸ تا ۵۰ سال را واکسینه کند، این موضوع حق مردم است که با برنامه‌ریزی منظم دست یافتنی است، به عنوان مثال اگر سالانه یک گروه پرخطر را واکسینه کنند به این هدف می‌رسیم.

علویان افزود: ما از برنامه ریشه‌کنی هپاتیت C در کشور عقب هستیم و امیدواریم که مسئولان شبکه هپاتیت کشور و وزارت بهداشت به این موضوع توجه جدی داشته باشند.

وی با بیان اینکه باید تا سال ۱۴۱۰ هپاتیت C را ریشه‌کن کنیم، ادامه داد: طی ۲ سال اخیر حدود ۱۰ هزار نفر از افراد با سابقه اعتیاد و زندان درمان شدند در حالیکه ما باید سالانه ۲۰ هزار نفر را درمان کنیم.

وی، اعتیاد را مهمترین راه ابتلا به این بیماری اعلام کرد و گفت: برنامه‌های کنترل کننده در این زمینه کافی نیست، ما ۱۸۶ هزار مبتلا به هپاتیت C در کشور داریم که حدود ۸۰ درصد آنان سابقه تزریق یا زندان دارند.

شیوع هپاتیت C در بیماران هموفیلی و تالاسمی به کمتر از ۸۰ مورد رسید

وی اظهار داشت: شیوع هپاتیت C در بیماران هموفیلی ۴۰ تا ۵۰ درصد، در تالاسمی‌ها بین ۱۸ تا ۲۰ درصد و در دیالیزی‌ها نزدیک به ۲۰ درصد بوده اما امروز تعداد افراد مبتلا به هپاتیت C در بیماران هموفیلی و تالاسمی به کمتر از ۸۰ مورد رسیده است.

رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج) گفت: به نظر می‌رسد در پنج تا ۶ استان در بین بیماران هموفیلی و تالاسمی، هیچ مورد هپاتیت C وجود ندارند.

وی تاکید کرد: از سال ۱۳۸۴ تاکنون بیش از ۲۰ هزار نفر از این افراد توسط وزارت بهداشت و با تامین دارو به صورت رایگان درمان شدند، برآورد می‌شود هپاتیت C در این افراد تا ۲ سال دیگر ریشه‌کن شود.

علویان افزود: از سال ۱۳۷۵ تمام خون‌هایی که برای تزریق استفاده می‌شوند، علیه هپاتیت C چک می‌شوند، لذا افراد بعد از این سال خون سالم دریافت کردند و خطر ابتلا به این بیماری وجود ندارد و به نوعی سلامت خون تضمین شده است.

وی به اهمیت آموزش به معتادان تزریقی اشاره کرد و گفت: آموزش، دادن سرنگ و متادون به آنها از جمله کارهای بسیار خوبی است تا آنان به این بیماری مبتلا نشوند.