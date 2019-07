پزشک بوشهری درکنفرانس بین المللی بهداشت محیط درخشید

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: موضوع این مقاله دکتر دوبرادران "میکروپلاستیک‌ها" نام دارد و پوستر ارائه شده در این زمینه موفق به کسب عنوان برتر در این کنفرانس ملی و بین المللی شد.

غلامرضا خمیسی پور روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این همایش باشرکت بیش از یکهزار محقق، پژوهشگر و اعضای هیات علمی از سراسر دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور سالانه به میزبانی یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار می‌شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با ارائه پوستر مقاله خود با عنوان

"Characterization Of Plastic Debris And Association Of Metals With Microplastics In Coastline Sediment Along The Persian Gulf " موفق به کسب رتبه برتر در سومین کنفرانس بین المللی و بیست یکمین کنفرانس ملی بهداشت محیط ایران شد.

