HIV در میان اهداکنندگان خون ۱۶ استان به صفر رسید

بشیر حاجی بیگی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از واکسیناسیون هپاتیت B در اهدا کنندگان مستمرخون(با سابقه حداقل دو بار اهدای خون در سال) در استان های کشور خبر داد و افزود: امیدواریم با حفظ و نگهداری اهدا کنندگان مستمر خون ریسک شیوع هپاتیت B در میان اهدا کنندگان خون با صرف کمترین هزینه به صفر برسد.

وی پیش بینی کرد در سال ۱۴۰۰ هپاتیت B و C یا HIV در میان اهدا کنندگان خون کشور به صفر خواهد رسید.

سخنگوی سازمان انتقال خون گفت : شیوع هپاتیت B در بین اهداکنندگان خون کاهش یافته و به سی دو هزارم درصد یعنی ۳ مورد مثبت به ازای هر ۱۰ هزار نفر رسیده است.

حاجی بیگی با اشاره به دستاورد بزرگ سازمان انتقال خون ایران در زمینه سلامت خون و شیب کاهشی چشمگیر هپاتیت در بین اهداکنندگان خون افزود: طی ۱۰ سال گذشته شیوع هپاتیت B در جامعه اهداکنندگان خون در سال ۱۳۸۶ از چهل و سه صدم درصد یعنی ۴۳ مورد مثبت در ۱۰ هزار نفر در پایان سال ۹۵ به کمتر از هشتاد و یک هزارم درصد یا ۸ مورد مثبت در ده هزار نفر رسید.

وی ادامه داد: در زمینه هپاتیت C از ۱۲ صدم درصد با یک کاهش چشمگیر به ۳۲ هزار و درصد (سی دو هزارم درصد) یعنی ۳ مورد مثبت به ازای هر ۱۰ هزار نفر تا پایان سال ۹۵ رسیده است.

حاجی بیگی گفت : این در حالی است که شیوع هپاتیت B در جامعه عادی بیش از ۲ درصد و در مورد هپاتیت C بین پنج تا هفت درصد است.

سخنگوی سازمان انتقال خون تصریح کرد: در حال حاضر میزان شیوع هپاتیت B و C در جمعیت اهداکنندگان خون با فرهنگسازی، آموزش و ارتقای فرآیندهای انتخاب اهداکننده و اجرای برنامه خودحذفی محرمانه و حذف خون جایگزین ۱۰ برابر کمتر از جمعیت عمومی کشور است.

وی یاد آوری کرد: در منطقه مدیترانه شرقی و آسیای میانه، کشور ما با برخورداری از بهترین شاخص های سلامت خون با کمترین میزان شیوع عفونت های منتقله از خون از جمله هپاتیت B و C مواجه است.

وی تاکید کرد: با افزایش شاخص اهداکنندگان مستمر خون (با سابقه حداقل ۲بار اهدای خون در سال) استفاده از کیت های غربالگری استاندارد، بهره گیری از سیستم اتوماسیون، اجرای روش های بهینه تولید در مراکز انتقال خون سراسر کشور ایران سرآمد این کشورهاست.

سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: در جامعه عمومی کشور نزدیک به یک و نیم میلیون نفر مبتلا به ویروس هپاتیت B مزمن و نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر مبتلا به هپاتیت C مزمن هستند.

وی اضافه کرد: در سراسر جهان ۴۰۰ میلیون نفر مبتلا به هپاتیت های ویروسی B و C هستند و طبق جدیدترین آمار سازمان انتقال خون در ایران هپاتیت B در سال ۱۳۹۵ به ۸ مورد از هر ۱۰ هزار واحد اهدای خون جمع آوری شده و در مورد هپاتیت C این آمار در هر ۱۰ هزار واحد خون اهدایی جمع آوری شده به ۳ مورد رسیده است.

حاجی بیگی گفت: در قاره پهناور آسیا کشورهای ایران، ژاپن، کره جنوبی و سنگاپور کشورهای برتر در زمینه تضمین کیفیت و سلامت خون و فرآورده های آن هستند.

وی تاکید کرد: در مورد HIV در طی ۱۰ سال گذشته در اهداکنندگان خون در سراسر کشور ۳ مورد در صد هزار واحد خون اهدایی بوده است.

حاجی بیگی ادامه داد: در حاضر با توجه به واکسیناسیون نوزادان علیه هپاتیت B در کشور، آمار هپاتیت B رو به کاهش است و این شیب کاهشی، آرامش اطمینان بخشی را برای مصرف کننده خون و فرآورده های آن در کشور به دنبال دارد.

سخنگوی سازمان انتقال خون به مصرف کنندگان خون و فرآورده های آن اطمینان داد که این سازمان، خون هایی که از نظر هپاتیت و HIV در مراکز انتقال خون شناسایی می شوند را از چرخه انتقال خون خارج می کند.